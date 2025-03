Líšeň do ligy neprojde, rivala ale předčí. Experti hodnotí „válku“ o Brno

Část 1/12

Splní Líšeň majiteli sen o postupu už letos?

Fotbalisté Líšně se zdraví s fanoušky po derby na hřišti Zbrojovky Brno. (2024)

Zbrojovka jde poprvé do boje v rámci druholigového jara v sobotu doma s Chrudimí, Líšeň jede v neděli na béčko Slavie do Prahy. Aby mohla myslet na posun alespoň na barážové příčky, musela by za 14 kol stáhnout sedmibodové manko, které má na aktuálně třetí Vyškov.

„Líšeň půjde cílevědomě za výsledky, umí na ně hrát, v silách majitele (miliardáře Igora Faita) je pravidelně obměnit celý kádr. Nevidím na tom nic špatného. V horní půli tabulky se udrží, nevěřím však úplně tomu, že na jaře na baráž dosáhne,“ odhaduje Jiří Vorlický, znalec jihomoravského fotbalu z práce s mládeži i dospělými, jenž v současnosti vede ve třetí lize Blansko.

To trenérský bard Komňacký, bývalý kouč Ostravy, Jablonce či Drnovic, vidí líšeňské šance nadějněji. „Vzhledem ke kvalitě druhé české ligy – nemusíme si nic nalhávat – se tam dá hrát dobře a tedy sedm bodů nahnat. Uspět v baráži je však něco úplně jiného. Ligové mančafty jsou zvyklé na jiné tempo, je víceméně jedno, jestli narazíte na Duklu, Pardubice nebo někoho jiného. Tam je šance velmi malá,“ domnívá se.