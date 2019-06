Fotbalisté Brna zacílí na dva postupy, o soutěž výš chce i béčko

Nadále bez posil se chystají na první zápas v letní přípravě fotbalisté Zbrojovky. Pokud se tento stav nezmění, uvidí trenér Pavel Šustr ve středu v Luhačovicích, kde Brňané od 16.30 vyběhnou proti prvoligovému Zlínu, v akci téměř kompletní kádr. Rozdělit ho hodlá na dvě poloviny, z nichž každá by zasáhla do jednoho poločasu. Na prvním tréninku se mu hlásili tři brankáři a dvacet hráčů do pole.

Poslední změnou ve Zbrojovce je tak nadále odchod útočníka Michala Škody do Příbrami. „Michala jsme sledovali. Měl svoje zdravotní problémy a chtěli jsme vidět, jak zvládne zátěž. Po pečlivém zvážení všech okolností jsme se rozhodli s ním nepokračovat. Věříme, že hráči, které máme tady, naši odchovanci, budou schopní jeho roli převzít,“ řekl Šustr na pondělním začátku letní přípravy.

Krátce poté už jeho tým čeká první utkání. V neděli hned další, a to v Štěpánkovicích proti Opavě. „Pro nás je to výborná konfrontace s první ligou. Hrát jsme chtěli,“ vysvětlil trenér, proč jsou hned v prvním týdnu naplánována dvě utkání.

Příprava je sice pro druhou ligu delší než pro nejvyšší soutěž, ale jen o týden. Zbrojovce, jako všem ostatním, tak musela stačit dva týdny krátká dovolená a následně pět týdnů tréninku.

„Za čtrnáct dní dovolené se toho kondičně moc neztratí, brzo se dostaneme do tempa a za těch pět týdnů budeme připraveni na první mistrák. Budeme už zkušenější, víme, že každý jeden zápas ve druhé lize bude o nás, a věřím, že začneme lépe než loni,“ očekává kapitán mužstva Lukáš Magera. „Kdyby se postoupilo, tak se nám do přípravy nastupuje mnohem líp, ale já se na novou sezonu zase těším. Šel jsem do Brna s tím, že ho chci dostat do ligy, takže mám další rok na to, aby se tak stalo a tento cíl jsem si splnil,“ uvedl zkušený útočník.

Nebude to jediný postupový cíl, který bude Zbrojovka v příští sezoně sledovat. Okamžitě o jedno patro nahoru chce vytáhnout také béčko, zasazené do jedné z nově přeskupených divizí.

Po zrušení Juniorské ligy složí Brno svoje „nové béčko“ jako mužstvo do 23 let. Proti tomu, že byli s béčkem zařazeni do divize, a ne do MSFL, sice ze Zbrojovky zazněly námitky, ale nic nezměnily na tom, že tým U23 bude figurovat jen ve čtvrté nejvyšší soutěži. To je pro Zbrojovku málo. „Připravujeme B tým tak, aby jednoznačně postoupil do třetí ligy,“ pravil Šustr.

Požár: Neradi bychom ztratili výškovou převahu

Po Škodově odchodu není otázkou jenom to, jací noví hráči do Zbrojovky vlastně přijdou, aby jí pomohli kontrolovat pozice na špici druhé ligy, ale jak to bude s výškovou převahou brněnského mužstva. Ta patřila k výhodám Zbrojovky, ale bez Škody (191 cm) se průměrná výška útoku snížila.

„V dnešním fotbale, a především v českém fotbale, hraje výška a síla při standardních situacích velkou roli. Pro nás byla výhodou. Neradi bychom tuto výšku ztratili, ale je na to víc pohledů. Rádi bychom samozřejmě přiváděli hráče dovednostně, běžecky a charakterově na výši, ale někdy to tak není. Musíte si vybrat tu přednost, kterou právě chcete v týmu použít,“ pronesl Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky.

Posily na místa Ladislava Krejčího (Sparta), Lukáše Vraštila (Zlín) a Michala Škody (Příbram) vedení brněnských fotbalistů nadále řeší. Vybírá z první a z druhé české ligy. „Jsme v kontaktu s konkrétními hráči a s konkrétními kluby, dolaďujeme některé detaily. Věřím, že první posily budeme schopni oznámit co nejdříve,“ řekl Požár.

V případě prodeje Krejčího do Sparty není součástí transferu dohoda o hostování jednoho či více hráčů Sparty v Brně.

Hned na začátku přípravy Požár avizoval, že obrana Zbrojovky je víceméně hotová, také brankářské obsazení se pravděpodobně měnit nebude. Taky do útoku jsou již předchystány varianty.

„Chystali jsme si Martina Zikla, který dostane příležitost. Máme Lukáše Mageru, Jakuba Přichystala, může se tam posunout Tonda Růsek. V tuto chvíli si myslíme, že jsme dostatečně variabilní,“ naznačil manažer.

Velkou důležitost bude Zbrojovka dávat péči o záložní mužstvo. Už nepůjde o juniorku, ale o tým do 23 let.

„Máme to tak nastavené. Chceme, aby se nám tam zapojovali naši odchovanci. Když budeme potřebovat kádr doplnit nebo obsadit pozici, kterou obsazenou mít nebudeme, tak můžeme sáhnout k příchodům, ale béčko by se mělo týkat především hráčů ze Zbrojovky, kteří vyrostli tady a znají naši filozofii,“ vyložil Požár karty na stůl.