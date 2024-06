Audit, dohoda majitelů, nová koncepce. Jak se staví Zbrojovka na boj o postup

Klubový manažer Zdeněk Psotka věděl, že po fiasku v minulé sezoně chce ve Zbrojovce změnit téměř všechno: přenastavit systém hry, sehnat nového trenéra, rozloučit se s početnou skupinou hráčů a jiné na jejich místa nabrat.

Brzdil ho v tom ale rozběhnutý proces prodeje klubu a audit, který si zájemce o koupi – hokejový boss Libor Zábranský – zadal. „Dlouho jsem měl svázané ruce,“ přiznal Psotka včera na prvním tréninku Zbrojovky před novým ročníkem druhé ligy.

Změny ve Zbrojovce Novými tvářemi v Brně jsou pětadvacetiletý obránce Filip Štěpánek z Vyškova, sedmadvacetiletý záložník Jakub Janetzký ze Zlína, dvaatřicetiletý gólman Filip Mucha z Prostějova, dvacetiletý obránce Šimon Mičuda z Trenčína a dvacetiletý chorvatský útočník Carlo Matekovič z Lokomotivy Záhřeb. Z brněnského béčka se posunuje nahoru dvaadvacetiletý křídelník Aboubacar Cissé, rodák z Pobřeží slonoviny. ? Po vypršení smlouvy či hostování končí brankář Martin Berkovec, obránci Simon Falette a Josef Koželuh, záložníci Adam Fousek, Kamso Mara a Kristoffer Jorgenssen a útočník Peter Juritka.

„Nebyla nastavená vlastnická struktura, jak to celé bude uchopené, jak se rozdělí procenta akcií klubu. Řešil se audit nových majitelů se současným majitelem. Jednali jsme všichni dohromady, co můžu a co nemůžu. Úplný mandát jsem měl až v posledních chvílích, kdy jsme se domluvili na budgetu, který chceme investovat do přestupů, a spustilo se to,“ popsal paralyzující období mezi květnem a začátkem června.

Až na startu minulého týdne se Psotka tedy mohl sejít s novým trenérem Jaroslavem Hynkem, s nímž Zbrojovka podepsala smlouvu teprve minulý čtvrtek. Zároveň jednal s vytipovanými hráči včetně těch, již mají vytvořit novou kostru týmu.

„Musím říct, že v určitý moment nervozita byla,“ řekl Psotka k obsazování klíčové trenérské pozice. Hynka upřednostnil před Pavlem Horváthem, naposledy koučem třetiligových Domažlic. „Poslední dva roky v Žilině pracoval Hynek pod tlakem, aby mužstvo vyhrávalo, a zároveň rozvíjel mladé hráče, z jejichž prodeje je klub živý. Proto jsme si ho vybrali,“ vysvětlil, co od nového kouče očekává.

Jinými slovy Zbrojovka zkusí zaútočit na stejný cíl, který jí v minulé sezoně utekl – postoupit do první ligy a zabudovat odchovance. Majitele klubu, o němž (nebo o nichž) Psotka mluvil z důvodu povinné mlčenlivosti jen obecně, hodlá klub představit v příštích dnech.

Sportovní manažer Zbrojovky Brno Zdeněk Psotka

Řezníček to má nahnuté

Zpoza lajny tréninkového hřiště v Králově Poli si Psotka výsledek své mravenčí práce včera na úvodním tréninku letní přípravy prohlížel. „Chtěli bychom hrát systémem 3–4–3, to je v Brně nové. Hru máme založenou na tom, aby byli hráči blíž u sebe, využívali kratších přihrávek a tak budovali svoji dominanci. Tým má obrovský potenciál,“ pronesl kouč Hynek.

Do Brna přivedl svého obvyklého asistenta Richarda Poláka. Ujal se kádru se šesti novými tvářemi a bez sedmi borců z minulé sezony. Podle Psotky je tým z 90 procent hotový.

„Trénink byl super, na stejné úrovni, jakou jsem znal z ligy ze Zlína,“ řekl jeden z nováčků v brněnském dresu Jakub Janetzký. Na kontě má 172 ligových startů, z toho 140 ve Zlíně. Společně s obráncem Filipem Štěpánkem, ještě nedávno kapitánem Vyškova, je největší posilou „nové“ Zbrojovky.

„Druhá liga je soubojová, ale my budeme, doufám, hrát pěkný fotbal. Vizi mně představil pan Psotka a mně se zalíbila. I trenér mi pak potvrdil, že se plánuje prezentovat kombinační hrou s držením balonu. To mám rád, rychle jsem souhlasil,“ popsal brněnské námluvy Janetzký.

Zbrojovácký manažer věří, že v něm a Štěpánkovi získal nové lídry. Nyní ho čekají další jednání se zájemci o služby nadaných mladých hráčů – Lukáše Endla, Denise Alijagiče, Jiřího Hamzy či Ondřeje Pachlopníka. Operuje i s budoucností Wale Musy Alliho, jemuž končí hostování v Českých Budějovicích – za Brno již nenastoupí, má o něho zájem Baník Ostrava.

Nahnuté to ve Zbrojovce podle informace iDNES.cz má také dosavadní kapitán Jakub Řezníček. „Kubu znám z individuálních tréninků z dřívějška. Má v klubu platnou smlouvu a bude to s ním otázka další komunikace. Kuba je kvalitní útočník, za tím si stojím. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ poznamenal Hynek neurčitě.