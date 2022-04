Gól věnuji dceři, řekl Bariš. Před branku ho dohnal křik z lavičky Zbrojovky

Kdyby si na sebe Damián Bariš vzal dres některého z produktivních hráčů Zbrojovky, při jeho zakončení z 23. minuty pátečního zápasu 21. druholigového kola Brno - Příbram by nejspíš nikdo nepoznal, že gól je pro něho velkým svátkem.

„Už dlouho si před zápasy říkám, že bych nějaký gól mohl dát. Letos, na podzim, minulý rok…,“ přiznal Bariš.

Příbram zaskočil zaběhnutím po pravém křídle až na zadní tyč, kam se před něho z protější strany snesl centr Jiřího Texla. Bariš ho brankáři Martinu Melicharovi zkušeně poslal mezi nohy.

„Dát gólmanovi ‚housle‘ je vždycky mazácké. Teď se (Bariše) zeptejte, jestli to chtěl, nebo ne,“ vtipkoval s novináři na tiskové konferenci brněnský trenér Richard Dostálek.

Sedmadvacetiletý Slovák, kterého Dostálek v „překopané“ obraně Zbrojovky postavil na její pravý kraj, nehnul brvou: „Soustředil jsem se, abych trefil bránu. Mezi nohama to má brankář vždycky otevřené, tak jsem tam mířil,“ pravil. Vítěznou trefu věnoval svojí dceři Zorce, která měla právě v pátek svoje první narozeniny.

Při rozhodující akci zápasu mohla Zbrojovka najít jednu z mála výhod na tom, že v mrazivém večeru přišla do Králova Pole na zápas jen hrstka diváků. Na stadionu nevládla tak rušná atmosféra jako minule při derby proti Líšni, a tak Bariš dobře slyšel pobízení z lavičky, odkud ho trenéři hnali k brance.

„Pochválil bych svůj realizační tým. Damiána slovně dokopal k tomu, aby pokračoval k pohybu a doběhl až do šestnáctky. On tam skvěle zavřel zadní tyč. Dostal luxusní centr od Jirky Texla, který odehrál fantastický zápas, bylo ho plné hřiště,“ básnil nad jedinou dotaženou šancí zápasu Dostálek. Druhou radost mu udělalo, že za Zbrojovku skóroval obránce. „Gólů, které dávají naši defenzivní hráči, je strašně málo. Vyčítáme stoperům, že se neprosazují po standardkách. Damián to rozhodl a bude dnes nejspokojenější,“ usmíval se Dostálek.

Brněnský útočník Jakub Řezníček v souboji s příbramskou obranou

Dobře věděl, že se výhra nerodila snadno. Zbrojovka - vzdor svému vysokému náskoku v tabulce - v utkáních nedominuje a také proti Příbrami musela až do konce hájit hubený náskok.

Vyhrát potřebovala jednak proto, aby si udržela distanc od pronásledovatelů, jednak aby se vrátila do pohody po líšeňské facce v derby.

„Bylo by blbé dostat se do nějaké špatné šňůry. Možná jsme byli (v prvním poločase) trochu pod tlakem tím, že nám to minule nevyšlo, měli jsme tam hluché místo,“ přiznal brněnský obránce Jakub Šural.

V kritických chvílích favorita podržel brankář Martin Berkovec. Zlikvidoval dvě velké šance Příbrami, což stačilo. I díky tomu mohl Bariš rozhodnout.

„Krásně to uklidil z voleje. Hezky, moc hezky. Má moc dobrou kopací techniku, takže se nedivím,“ pochválil střelce Šural. Na svého parťáka z obrany mohl po změně stran navázat, na hlavě měl pojistku na 2:0, ale nedal. „Nějaký gól jsme určitě přidat měli. Ale v obraně jsme to zvládli. Příbram se do nás sice tlačila, ale nevybavuji si, že by ve druhé půli měla nějakou šanci,“ hodnotil výkon zadních brněnských řad.

S devítibodovým náskokem, na jehož snížení budou v sobotu útočit zejména Vlašim a Líšeň, je Zbrojovka zase o kousek blíž první lize. O tom, že je splnění cíle na dosah, se však v Brně nechtějí moc bavit.

„Sice všichni říkají, že máme postup jistý, ale stejně nás budou nahánět. Nás by nějaké počítání mohlo dostat jedině pod tlak. Jasně jsme si řekli, že hrajeme, jako bychom vedli o bod. Nebo jako kdybychom druhou ligu nevedli vůbec,“ sdělil Šural.