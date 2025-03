Sedm posil, nula gólů. I tak fotbalisté Brna slyšeli potlesk. Svítá naděje?

Fanoušci je přesto za bod, zapsaný do boje o udržení, vyprovodili z hřiště potleskem. Podobně pak reagoval i brněnský trenér Jaroslav Hynek.

„Když vezmu, kolik jsme postavili nových hráčů, jaké změny se dělaly a co všechno jsme museli v přípravě zvládnout, vnímám zápas jako dobrý odrazový krok. Energie tam byla, máme na co navazovat. Musíme pochopit, že souhra nebude hned taková, přesto jsme si šance vytvořili a na výhru jsme měli,“ konstatoval kouč Zbrojovky, která se dál díky lepšímu skóre drží na 14. místě druhé ligy před béčkem Baníku.

Co podstatného jarní premiéra mohutně obměněného brněnského souboru ukázala?

Nejen Potočného góly chybí

Čisté konto sice Zbrojovka v sezoně udržela teprve počtvrté, což je pro ni povzbudivé, podobně málo se jí ale na podzim stávalo, že by se nedokázala prosadit. Naprázdno v sobotu vyšla popáté, a ačkoliv měla převahu, přímé střely na bránu vyslala pouze dvě.

„Chtělo by to, abychom na poslední třetině hřiště byli lépe nastavení a klidnější. Na tom musíme zapracovat, ono to není tak jednoduché,“ pokrčil rameny Hynek.

Ten už se nemůže opřít o nejlepšího střelce podzimu Romana Potočného, který sice na zápase byl, ale jen na tribuně a jako hráč Líšně. Pouze na absenci sedmigólového šutéra však Hynek žehrat odmítl. „Byla tam velká šance, kdy šla přihrávka před bránu a dva hráči nebyli tam, kde měli být. Akce nebyla tak rychlá, aby se na potřebná místa nedostali,“ upozornil.

Lepší tempo až do konce

Zatímco na podzim se Zbrojovce poměrně často stávalo, že v průběhu zápasu její hra ochabla, Chrudim ve druhém poločase dokázala přimáčknout. Hru po přestávce oživil záložník Patrik Žitný, jeden z nových hráčů v brněnském dresu, hrozbou pro soupeře byl i další z nováčků Tadeáš Vachoušek.

„Tempo jsme dokázali stupňovat,“ ocenil Hynek, jemuž zatím i dílčí zlepšení stačí.

Jaroslav Hynek, trenér Zbrojovky Brno

A pohled ze hřiště? „V první půli jsme blok Chrudimi nerozhýbali, ve druhé tam bylo náznaků víc. Potřebujeme tam ale dostat víc balonů a hlavně se dostat víc do zakončení,“ uznal Žitný, že produkce v ofenzivě byla slabá. „Ještě se sehráváme. Do příštích zápasů věřím, že budeme nebezpečnější,“ řekl středopolař.

Obrana byla lepší než útok

Přestože ve složení jako v sobotu nastoupila brněnská defenzivní trojice vůbec poprvé, počínala si jistě. Při absenci největší zimní posily Stanislava Hofmanna, jemuž ve startu zabránila viróza, naskočil ve středu obrany záložník Jiří Texl, který měl vedle sebe kapitána Jakuba Šurala a další z posil Tomáše Břečku. Chrudimi toho moc nedovolili. Největší možnost si hosté v 75. minutě zkazili tím, že ve vápně nevystřelili.

Chrudimský brankář Jáchym Šerák stahuje míč před Tomášem Břečkou ze Zbrojovky Brno.

„Polovinu přípravy jsme věnovali defenzivě, abychom dostávali míň gólů. Věděli jsme, že Chrudim bude hrát na brejky, potřebovali jsme uhlídat druhé balony – a ty jsme uhráli dobře. Nula vzadu se počítá, teď ještě dávat góly,“ konstatoval Žitný.

I největší šanci Zbrojovky měl na svědomí obránce – Břečka se dostal k hlavičce zblízka, nedal jí však důraz ani lepší směr.

Posily jenom na levé straně

Jestli se v zimě Zbrojovce něco opravdu povedlo, pak je to posílení na postu brankáře, kde si suverénně vedl Adam Hrdina, a stejně tak (na druhou ligu nadstandardní) doplnění hráčů na levé straně. Tam v sobotu před spolehlivým Břečkou kmital rychlonohý Vachoušek, dobře je doplňoval i člen podzimní základní sestavy Lucas Kubr.

Naopak napravo to tak slavné nebylo, zejména proto, že se posílení na této straně zatím neprojevuje. Patrik Haitl, který měl po příchodu z Opavy vpravo hrát, je na marodce a lepší varianta než „přes nohu“ zaskakující Denis Granečný není.

Nových tváří se vešlo sedm

Posil poslal kouč Hynek do hry sedm, z toho pět do základní sestavy. Potěšit ho museli hlavně Břečka a Vachoušek, naopak pramálo nebezpečný byl v útoku Mackleyther. Mladíka Lukase Saala ze zálohy stáhl v poločase, Žitný byl po změně stran na jeho místě lepší.

Útočník Tadeáš Vachoušek (vpravo) se raduje z gólu během přípravného zápasu Zbrojovky Brno. V jejím týmu hostuje z Teplic. (leden 2025)

Pálit musí Hynka zejména situace kolem Haitla. Už v době příchodu do Brna panovaly dohady o jeho zdravotním stavu, které se potvrdily. „Polovinu přípravy odtrénoval, potom se mu z přetížení objevil lehký problém. Není to zranění, které by ho dlouho indisponovalo. Když se dostane do vyšší zátěže, tak se mu to ozve. Má volnější režim, měl by se toho zbavit a snad už příští týden by mohl být na část zápasu (ve Varnsdorfu) připravený,“ doufá Hynek.