Okamžitý postup? Bez posil a bez milionů spíš sci-fi, vědí v Brně

Josef Grill, fotbalový sponzor, který podporoval Zbrojovku Brno

Přestože byla dvouletá sponzorská smlouva nastavena jen na první ligu, uvažovala společnost Wedos, že ji v Brně alespoň částečně dodrží i po sestupu. Chystaná spolupráce Zbrojovky s plzeňským manažerem Adolfem Šádkem a její údajný příklon ke Karlu Poborskému ve volbě nového předsedy asociace však zřejmě rozhodnou o tom, že se Wedos z klubu stáhne.

„Za těchto okolností si spíš nedokážu představit, že bychom tam pokračovali,“ řekl předseda společnosti Josef Grill.



Co jste ohledně spolupráce se Zbrojovkou zvažovali?

Interně jsme řešili, jak se k věci postavit, protože pravda je, že se k nám v Brně jako k partnerovi chovali slušně. Poskytovali nám maximální vstřícnost. Investovali jsme nějaké peníze, a ne malé, do reklam a polepů na stadionu. Poslední tři týdny až měsíc jsme se prali s tím, že by byla škoda, aby to přišlo vniveč. Uvnitř firmy jsme hovořili o tom, že by bylo dobré dohodnout se na jiných finančních podmínkách a pokračovat dál.

Tenhle názor jste změnili?

V poslední době jsem se zapojil do změn ve fotbale. Proběhly volby, řeší se, jestli pan Šádek přijde z Plzně do Brna, a to potom naši spolupráci s Brnem téměř zakazuje.

Co vám vadí?

Ještě o tom budeme mluvit s panem (majitelem Zbrojovky) Bartoňkem, ale musím zmínit dvě klíčové věci: jestliže jsem nějakou dobu bojoval za změny ve fotbale a něco se v rámci voleb povedlo, tak si nejsem úplně jistý, na jaké straně stála Zbrojovka. Jestli na stejné jako my, nebo na té, kterou prezentoval Karel Poborský a znamenala staré pořádky. No a další dilema souvisí s osobou pana Šádka, který se do Brna pravděpodobně chce přiblížit.

Uvažovali jste o tom, že byste místo konce ve Zbrojovce naopak do klubu vstoupili?

Pro nás je problém vzdálenost z Hluboké nad Vltavou, kde sídlíme. Kdyby to bylo od nás do hodiny cesty, silně bychom to zvažovali. Vzdálenost do Brna je pro nás strašně limitující. To je ten důvod, proč o tom neuvažujeme