Habaďůra s Texlem přinesla brněnskému trenérovi Poláchovi první vítězství

BRNO Minimum změn, ale úplná proměna nálady. Tak by se dala shrnout premiéra Tomáše Polácha na lavičce fotbalové Zbrojovky Brno. Páteční derby proti Líšni, které jeho svěřenci zvládli 3:0, dalo Zbrojovce potřebný klid, kterého se týmu s postupovými ambicemi zoufale nedostávalo. Brno se tak dva zápasy před koncem podzimní části druhé ligy vyhouplo na dostřel barážových příček.

Klíčem k úspěchu byly návraty. Do sestavy zdecimované zdravotními problémy se pod Poláchem vrátila důležitá jména, ještě větší rozdíl ale přinesl tah s Jiřím Texlem coby režisérem rozehry. „Proti Luďovi jsem nic neměl, nebyl tu s ním žádný vnitřní problém. Jen každý kouč má svůj styl, jak vidí a chce hrát fotbal. To se asi pod panem Poláchem změní, má jiné oko,“ popisuje nejdůležitější změnu po odvolání trenéra Luďka Klusáčka další navrátilec po zranění Ondřej Pachlopník.

Fanoušci Zbrojovky Brno podporují své oblíbence během derby proti Líšni.

Jindy nenápadný hrdina ve středu hřiště má podle Pachlopníka zásadní vliv na hru Brna. „Nechci říct, že je nepostradatelný, s ním to ale vypadá hodně jinak. Zní to až krutě, ale v současnosti je on jediný hráč do naší rozehry, který je schopný vše ukočírovat. Trenér Klusáček není zastáncem varianty, kdy si střední záložník sbíhá pro míče mezi stopery. A to je přitom Texíkova doména. Najednou tam byl, hrál to své a rázem jsme nenakopávali míče nahoru nebo si nedávali míče neustále do soubojů. Začali jsme rotovat, snažili se rozběhat soupeře,“ popisuje Pachlopník. „Rozehrávka s ním je rozhodně jistější,“ potvrzoval i další středopolař Adam Fousek.

Nad Texlem přitom ještě v průběhu týdne visel otazník. „Jirka Texl, Kuba Šural a David Jambor. To jsou kluci, kteří mají dlouhodobější problémy a do konce podzimu se k nám nepřipojí, mlžil Polách před Líšní. Texl však odehrál celé utkání.

Polách si svoji léčku s odchovancem Olomouce po utkání také pochvaloval. „Jirka Texl se vrátil po zranění a zvládl celý zápas v tempu,“ přikývl jakoby mimochodem. Svou zbraň nyní musí potvrdit ve dvou zbývajících utkáních podzimu.