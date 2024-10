Hráči potřebují slyšet pravdu. Zavadil o náladě ve Zbrojovce i trénování

„Kdyby to šlo, hrál bych do sedmdesáti. Což vím, že nejde, na velký fotbal už to není,“ usměje se skrz charakteristický plnovous šestačtyřicetiletý hecíř. „Baví mě zapojit se do tréninku, když je to třeba. Kariéru jsem měl dlouhou, mám klukům co předat a můžu jim spoustu věcí ukázat, což je mojí výhodou,“ říká o své nové štaci.

Při zápasech bude pokyny předávat jako pobočník hlavního kouče Jaroslava Hynka zpoza lajny. První ostrá prověrka je čeká v neděli, Zbrojovka jede k zápasu 13. kola druhé ligy na Žižkov. Akutně tam potřebuje uspět, je těsně nad pásmem sestupu.

Některé hráče v současném brněnském kádru pamatujete ještě z doby před dvěma lety, kdy jste s nimi za Zbrojovku hrával. Jak je probudit?

Nejvíc by tomu pomohl výsledek, tři body za výhru, nejlépe série takových výsledků. Za dva týdny jsem z mužstva vypozoroval, že ví, co má hrát, kluci se to učí denně na tréninku. Potřebujeme se odrazit od kvalitní defenzivy, čímž nemyslím jen práci obránců, ale celého mužstva. Góly, co na podzim dostáváme, si jsou strašně podobné. Hodně jsme se na to v tréninku zaměřili a pracovali jsme na situacích, z nichž jsme často inkasovali.

A vy při tom zároveň obelháváte čas a udržujete se ve fotbalovém provozu, abyste případně, třeba někde na nižší úrovni, mohl ještě hrát?

Snažím se být ve formě i proto, abych nepřibíral tolik na váze, což se sportovcům po kariéře stává. Já nejsem výjimkou. (úsměv) Malé hry na tréninku zvládnu, menší prostor dokážu obsáhnout. Do větší hry by to už nešlo. Cítím, že tělo už mi nefunguje, při zátěži se ozve. Navíc už v sobě nemám tu obrovskou vůli a chuť být na hřišti za každou cenu. Kariéry už bylo dost.

Nicméně trenérskou chuť zjevně máte, po podzimu v Prostějově je to hned další angažmá ve druhé lize.

Mě ta sportovní stránka baví strašně. Dělal jsem sportovního ředitele v Opavě, skauta v agentuře, trenéra. Bavilo mě sledovat mladé hráče, pracovat s nimi, mluvit o fotbalu. Komunikace je pro ně velice důležitá. Jsem rád, že jsem se vrátil do Brna, což je pro mě nejen čest, ale i obrovská výzva.

Pavel Zavadil na tréninku brněnské Zbrojovky.

Co přesně znamená, že jste ve Zbrojovce „herní“ asistent?

Fotbal pořád cítím a vidím na hřišti a dovedu se vžít do psychiky hráčů. Znám ten pocit, kdy hráč sebevědomí má, nebo nemá. Jak se chová. Vím i to, jak tohle v určitých fázích vývoje zlomit, jak otočit kormidlo. To je moje výhoda.

Mají současní zbrojováci sebevědomí?

Výsledky momentálně nemáme, to je holý fakt. Ony jsou ale vždycky potřeba k tomu, aby hráči měli lepší náladu, větší chuť, tím pádem také lepší formu. Jsem u týmu čtrnáct dnů a nabyl jsem dojmu, že hráči úplně dole nejsou. Atmosféra během reprezentační přestávky byla velice dobrá, všechno jsme podřídili nedělnímu utkání na Žižkově. Chceme začít sbírat body.

Když jste předloni v Brně končil profesionální část kariéry, za velmi důležité články kádru jste označil stopera Jakuba Šurala a záložníka Jiřího Texla. Máte recept, jak z nich udělat trumfy Zbrojovky?

Oba jsou to teď už kluci, kteří jsou v mančaftu nejdéle. Kuba je odchovanec, znám ho jako mladého hráče, když zde začínal. Dokonale zná prostředí, je to skvělý kluk, charakterový, má Zbrojovku strašně rád, bezproblémový hráč do kabiny. Potřebujeme ho zdravého, jenže na něho se lepí zdravotní patálie, což je obrovská škoda.

A Texl? Záložník, jako jste byl vy, chválil jste ho za hru dopředu bez alibi.

Jirka miluje balon, miluje fotbal, to je vidět. Skvěle čte hru. Potřebuje důvěru, důležitou roli na hřišti. Potom z něho dostanete to nejlepší. Viděl jsem několik předchozích zápasů, v tom posledním doma s Vlašimí hrál šedesát minut skvěle. Udělat rozhodnutí, podržet balon nebo zrychlit hru umí výborně. Myslím si, že důvěru teď má, doufám, že bude pokračovat tak, jak teď hraje, a bude patřit ke stěžejním kamenům mančaftu. Potřebujeme to právě v situaci, v jaké jsme.

Do jaké Zbrojovky jste se po dvou letech vrátil?

Prostředí, město, stadion a zázemí znám dokonale. Kádr prošel obrovskou obměnou, momentálně je úzký. Jsem rád, že Zbrojovka konečně našla odvahu a zařadila do áčka mladé hráče, i ty hodně mladé, s nimiž je důležité pracovat. Situace pro ně není snadná, pro jejich růst je náročná, postavení v tabulce všichni vnímáme. Aspoň ale poznají, jak to chodí, když je tým dole, otrkají se. Navíc já osobně si myslím, že právě tohle (umístění v druhé lize) rychle otočíme a změníme k lepšímu.

Byla impulzem k vašemu návratu do Králova Pole nedávná změna majitele klubu?

Sehrála tu nejzásadnější roli. Oslovil mě nový sportovní ředitel Martin Jiránek, jehož záměr jsem rychle pochopil. Známe se strašně dlouho, ať už jako hráči, nebo jako skauti ze stejné sportovní agentury, a pozitivní je, že hodně věcí vidíme podobně. Zároveň mě oslovil, když jsem viděl, jak velký zájem mají noví lidé ve Zbrojovce o vzestup. Dávají jasný signál, že klub se vydává úplně jiným směrem, než pracoval v posledních letech.

Cítíte, že i na hráče tahle lepší nálada začíná působit?

Sice se říká, že oni funkcionářské hrátky nevnímají, že se soustředí jenom na fotbal, ale to tak úplně pravda není. Čtou noviny, žijí ve městě, slyší hovory kolem sebe. Nevyhnete se úvahám, spekulacím. I proto je teď pozitivní, když s nimi nové vedení na denní bázi komunikuje, někdo s nimi mluví, funguje to jinak než dřív. To je předpoklad, aby se věci začaly hýbat dopředu.

Vy jste byl v kabině i na hřišti vždy autoritativní, určoval jste tempo hry, mluvil jste k týmu v šatně. Bude vám vyhovovat místo asistenta, tedy pozice ne lídra, ale článku v soukolí?

Myslím, že bude, s tím problém nemám. Už na sklonku kariéry jsem byl soudný a věděl jsem, že se nemůžu chovat pořád jako hráč. Že musím přepnout. Vždy jsem se o tým, v němž jsem byl, staral. Neměl jsem problém promluvit k mančaftu a jako trenér mám tu zodpovědnost ještě o dost větší.

Neděsí vás, v jaké situaci se Zbrojovka ve druhé lize ocitla?

Samozřejmě vnímám, kde se v tabulce nacházíme. Já jsem ale optimista. Myslím si, že se zvedneme a že to bude brzo. Nejdůležitější teď je ze zbývajících čtyř zápasů ve zbytku podzimu udělat co nejvíc bodů a v zimě pak budeme mít dost času na práci na systému hry. Věřím, že tým i dobře posílíme. Vidím to pozitivně.

Zocelilo vás, že jste se jako trenér pohyboval v prostředích, která nebyla vždy úplně konsolidovaná? Ať už to bylo v divizním Řepišti, kde se klub rozdělil na dvě protichůdné skupiny, nebo loni na podzim v Prostějově.

Stoprocentně. Určitě jsem se zlepšil v komunikaci s hráči, tu jsem si velice rychle osvojil.

V jakém smyslu?

Nejdůležitější je říkat hráčům pravdu, ať už je pro ně příjemná, nebo bolavá. Pak je čistý stůl, oni vědí, na čem jsou, a dá se v takovém prostředí lépe pracovat. Kabina vám vždycky dá najevo, když s něčím nesouzní. Hráči jsou chytří, a pokud se k nim trenér chová férově, tak přijmou i negativní věci.

Z Řepiště, kde vaše působení před rokem vyvrcholilo vystoupením hráčů z týmu na protest proti rozporům ve vedení a pohárovým debaklem 0:26 s Prostějovem, jste si odnesl jaké poznatky?

Chtěli jsme jít cestou mladých hráčů, postoupit do třetí ligy, některé z nich posunout výš, rozvíjet je. Bohužel na vesnici to může skončit i tak, že se proti záměru postaví dva lidé a celé se to zbytečně zkazí. Vůbec se to nemuselo stát, beru to jako ponaučení do budoucna. Nefungovala komunikace mezi vedením klubu a mužem, který se o chod staral, a celé to ztratilo smysl.

Na druhou stranu jste tam jako hrající trenér zažil postup do divize. Řekněme si upřímně, že mužstvo na titul v první lize zřejmě hned tak trénovat nebudete. Jsou postupy do vyšších soutěží tím motorem, který vás pohání dopředu?

Vždycky to pro mě byl hnací motor, ať už ve Zbrojovce, v Opavě, nebo ve Švédsku, kde jsem zažil dva postupy. Celkově jich mám na kontě asi pět nebo šest. Vždycky mě to hnalo, nechtěl jsem prohrát v zápase ani na tréninku a chtěl jsem být v nejvyšší soutěži. To si přeju i teď v Brně a věřím, že v budoucnu to tak i bude. Jestli za rok, nebo později, to se uvidí.

Je postup odměna, nebo droga?

Odměna za tvrdou práci. Za to, že se nikdy nechcete vzdát. Pokud to člověk nemá v sobě, nemůže být úspěšný. Já tu vlastnost v sobě mám, a jak jsem ji měl jako hráč, tak ji u sebe vnímám i jako trenér.