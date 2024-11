Víc nováčků v zázemí než na hřišti. Zbrojovce bobtná „servis“

Zato v útrobách královopolského stadionu se v posledních týdnech dějí velké změny. V kancelářích zkrátka nezůstává kámen na kameni, bez nadsázky se dá říct, že Zbrojovka v zázemí výrazně posiluje. Podle vedení klubu se jen nutným způsobem zaplňuje prázdné místo, kvůli němuž se kdysi slavná adresa proměnila ve velmi neatraktivní destinaci.

„Musíme začít od malých věcí, které v Brně nejsou a nefungovaly. Mimo jiné trenérský štáb a realizační tým rozšířit tak, aby hráči měli profesionální péči. Bavíme se o krásném městě, o tradiční fotbalové značce. To tady je. Na nás je, abychom ji doplnili lidmi okolo a nastavili na nové fungování,“ nastínil hlavní vizi pro změny v managementu nový sportovní ředitel Martin Jiránek v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.

A nové posily do realizačního týmu jako by opravdu pršely. Jiránek si jako svou pravou ruku přivolal brněnského rodáka a svého reprezentačního spoluhráče Jana Poláka, coby spojku s týmem přidal ještě nového asistenta kouče v podobě dalšího brněnského odchovance Pavla Zavadila. Tento trojúhelník bývalých skvělých ligových fotbalistů s nepřebernými zkušenostmi z domova i zahraničí zodpovídá za hlavní mužstvo a jeho fungování.

Silné osobnosti táhnou

Že Zbrojovka musí nutně posílit na hřišti, je po trapné podzimní části a při pohledu na slabou soupisku jasné. Ostatně v každém vyjádření vedení ohledně vylepšení kádru zaznívá zmínka, že zájem o nové tváře má takřka na každém postu. Nedůvěra však ve fotbalovém prostředí umí přetrvávat velmi dlouho, a tak se tuzemští hráči ani přes ohlášené změny do Brna nehrnou.

„Já také nevím, jak bych se jako fotbalista zachoval, kdyby za mnou nyní přišli ze Zbrojovky topící se ve druhé lize s tím, že hledají ty, co věří v jejich vizi. Je to ale také právě o osobnostech a to je snad na dobré cestě. Když přijde Polák s Jiránkem, tak oni mohou svým jménem zaručit, že se Brno bude skutečně zvedat,“ věří v pozitivní změny díky novinkám v managementu exligový trenér František Komňacký. „Pak můžete někoho přesvědčit tím, že přijdete vy a ještě tři nebo čtyři další hráči, a Brno vyletí. Nejsem si však jistý, že Zbrojovka skutečně dokáže nabídnout nadstandardní podmínky nadstandardním hráčům,“ doplnil zkušený trenér.

Pavel Zavadil na tréninku brněnské Zbrojovky.

Právě tyto dohady a úvahy mají zahnat četné ohlášené změny v různých „servisních“ odvětvích. Ačkoliv se Zbrojovka loni pustila do spolupráce s Masarykovou univerzitou na programu kondiční přípravy, včetně personálního obsazení kondičních trenérů, do týmu nyní vstupuje Josef Andrle, aby navrhl a zastřešil tuto klíčovou oblast. „V malém počtu trenérů není možné věnovat hráčům potřebnou individuální péči. Vždyť v dnešním fotbale je kondiční příprava rovnocenná s fotbalovým tréninkem,“ upozornil Andrle po svém příchodu na podstav v řadách kondičáků i fyzioterapie. Jeho služby využívaly v minulosti renomované fotbalové i hokejové kluby i horolezecký či lyžařský svaz, navíc je školitelem dalších trenérů a odborníků, což má být jeho primární role také v Brně.

Podobnou odbornou kvalitu může nabídnout i nový ředitel mládeže Michal Prokeš. Bývalý svazový bafuňář nemá na jižní Moravě žádné vazby, ale právě syrový potenciál nezabarvený city jej lákal nabídku přijmout. „U mládeže jsou tu lepší podmínky než u A týmu. Všechna čest městu, jak vybudovalo centrum mládeže v Ivanovicích. Mě sem táhne neskutečná spádová oblast s nulovou konkurencí na obrovském území. To je obrovská výhoda a výjimečnost Zbrojovky,“ hlásí.