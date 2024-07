Chceme dominovat. Kouč Zbrojovky o Řezníčkově roli i nadějném Švancarovi

„Nejde na začátku garantovat, že budeme jenom vítězit. Všichni trenéři, kteří to takhle vyhlašovali, na tom pak shořeli. Honit tři zajíce naráz opravdu jednoduché není a my během podzimu vyhodnotíme, jak s tím budeme úspěšní,“ řekl Hynek před startem druhé nejvyšší soutěže. Začíná už o víkendu, Zbrojovka do ní vstoupí pondělní televizní dohrávkou v Jihlavě.

Vylekaly vás poslední dva přípravné zápasy, v nichž jste dostali devět branek?

Na můj vkus bylo obdržených gólů hodně. Inkasovali jsme však ze situací, za nimiž stály chyby, některé u hodně zkušených hráčů včetně Luďka Pernici, pramenící z nepozornosti. Nedělal bych z toho vědu. Když se hráči začnou víc soustředit, tak se taková chyba nestane. Jsme v procesu změny, nový systém hry vždy vyžaduje adaptaci hráčů na nové pozice a my máme fotbalisty natolik zkušené, že se dokážou zkoncentrovat. Nestávalo se nám, že si soupeři vytvořili přehršel šancí ze své hry, kterou by nás dokázali zaskočit.

Přechodu na systém s třemi stopery tedy věříte?

Neříkám, že nedostaneme góly, to při procesu změn přichází, ale děláme v tom pokroky. V tréninku se ukazuje, že jsme silnější, že jsme dobře nastavení. Zjednodušíme hru a budeme v pohodě. V našem kompletním složení jsme schopní hrát dobrý fotbal.

Složení kádru vám na to, co očekáváte, vyhovuje?

Myslím si, že aktuálně máme hráče na to, abychom dokázali být tak efektivní, jak chceme. Samozřejmě si musí na své nové pozice zvyknout, některým to zabere delší dobu. My máme na jednotlivé posty alternativy, takže i kdyby nám někdo chyběl, jsme schopní předvádět to, co chceme.

Zvažovali jste, zda výrazný zásah do stylu hry aplikovat zrovna před sezonou, v níž cílíte jak na popředí tabulky, tak na vytvoření prostoru pro mladé odchovance, což už tak jsou dost velké cíle?

Záleží na tom, jak si to v čase uchopíte. V tréninku víme, co máme dělat a jaká použít cvičení, a kádr Zbrojovky je dostatečně zkušený na to, abychom do něho naše představy dostali. Bavím se s hráči denně a sami pokroky vnímají. Kdybychom na náš zvolený styl nepřešli hned v létě, pytlíkovali bychom to na podzim nějak jinak a zvolili načasování změny na zimní pauzu, tak tam sice na to je víc času, ale taky bychom se tím museli nějak prokousat. Pokud chceme být úspěšní a připravení do budoucna, tak jsme zvolili dobře a já nemám žádné otazníky v tom smyslu, jestli jsme to neměli vymyslet jinak.

Kvůli rekonstrukci hřiště se doma představíte až ve čtvrtém kole na začátku srpna, do té doby hrajete venku. Je to komplikace?

Míříme k tomu, abychom naším fotbalem dominovali, a to doma i venku. V minulé sezoně jsem na Slovensku viděl, že Trnava taky hrála třikrát venku, a tehdy se mluvilo o tom, že možná náročnější na tlak je pak dostat sérii tří utkání doma. Nevím, mě to ještě nepotkalo, neumím to posoudit.

Mluvme tedy o příštích třech kolech Zbrojovky.

Jestliže chceme hrát naši hru a vnutit soupeři svůj styl hry, aby to proti nám neměl jednoduché, tak je jedno, že se hraje venku. Doma, s fanoušky v zádech a ve vlastním prostředí je to samozřejmě lepší, ale ani s hraním venku nemám problém.

Vy osobně věříte tomu, že se dá budování nové tváře Zbrojovky a hra o postup zkombinovat?

K tomu, abyste byl úspěšný a měl dostatek času pro práci na ambiciózních věcech, jsou výsledky nezbytně nutné. Od nich se pak všechno odráží. Všechno nám ukáže podzim, jak na tom budeme jako celek a jak hráči zareagují. Tým máme poskládaný na to, abychom úspěšní byli. Víte, že loni měla Zbrojovka skvělý podzim a na jaře se všechno pokazilo, takže odhadovat něco ve druhé lize je ošidné. Jsem schopný hrát s mladými hráči, ostatně to je i jeden z důvodů, proč jsem v Brně dostal šanci, a já se toho nebojím. Půjdu si za tím. Plno mladých kluků, když ten prostor dostanou, to zvládne. Je víc faktorů a způsobů, jak složit mužstvo. Nikde není psané, že když naskládáte do sestavy jenom starší hráče, budete jenom vyhrávat.

Řekl si o místo v druholigové sestavě sedmnáctiletý Daniel Švancara, autor tří gólů z přípravy?

Maximálně produktivní byl v prvním utkání v Pohořelicích, kde se prosadil dvakrát. Pak dal ještě jeden gól, který mu nezištně připravil Foster Gyamfi, když ukázal přehled a charakter. Švanci dělá spoustu dobrých věcí, některé další pod tlakem řeší hůř. Dal góly, což je pro útočníka skvělé. Dobře se nám ukazuje i Daniel Polák. Důležité je vědět, že čím víc věcí na mladé kluky navalujeme, tím je to pro ně náročnější. Ukáže nám až mistrovský zápas, jak si s tím poradí.

Jakub Řezníček (v červeném) ze Zbrojovky Brno se gólově prosadil v derby s Líšní.

S tím, jak Zbrojovka posílila loňský neúspěšný kádr, jste před startem sezony spokojený?

Ambice, kterou od Zbrojovky každý očekává, vyžaduje silný a sehraný kádr. Uvidí se, jestli ještě někdo odejde (těsně před přestupem je Denis Alijagič, odchod řeší Wale Musa Alli), a pokud ano, tak určitě ještě posílíme. Osobně si dovedu představit příchod dvou až tří hráčů, kteří by nám to pomohli dát dohromady. Mimo to potřebujeme reagovat ještě na nedávný odchod stopera Lukáše Endla do Karviné, tam taky vznikla mezera k zacelení. Teď máme na soupisce hráče, které jsme potřebovali, a podzim ukáže, jestli je to dostatečné.

Útočník Jakub Řezníček zůstává?

Je to tak. Má menší zdravotní problém, pondělní duel s Jihlavou však stihne. Některé zápasy bude rozbíhat v základu, do jiných naskočí v jejich průběhu. Otázka je, jak by zvládl celé utkání. Na hrot máme i Carla Matekoviče, což je jeden z nadupaných mladých hráčů, jejichž potenciál chceme rozvíjet.