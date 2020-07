Posila na obzoru? Koudelka je vážně zajímavý, říká kouč fotbalistů Brna

Brněnský sportovní manažer Tomáš Požár zatím žádné přestupy komentovat nechce. „Ke konkrétním hráčům se v průběhu soutěžního ročníku vyjadřovat nebudeme, po jeho skončení budeme určitě konkrétnější,“ uvedl.

Diplomatický byl zatím i trenér Zbrojovky Miloslav Machálek, z jeho slov ale vyplývá, že by měl o osmadvacetiletého hráče zájem. „Před rokem jsem jako skaut doporučoval Honzu Koudelku do Brna a nebylo to realizováno, moje doporučení vyslyšeno nebylo. Honza je ale vážně velmi zajímavý hráč,“ poznamenal.

Koudelka pocházející ze Suchého na Blanensku vešel ve známost především díky malému fotbalu. S reprezentací se v tomto amatérském sportu stal mistrem světa i Evropy. Předloni se však podpisem smlouvy v Prostějově stal profesionálem a v národním týmu malého fotbalu dále působit nesmí.

Koudelku chválí také stávající prostějovský trenér a bývalý kouč Zbrojovky Pavel Šustr. „Fotbalově může hrát určitě i první ligu. Je to rozdílový hráč, který umí v utkání udělat nadstavbu, ať už je to zakončení pravou i levou nohou, nebo průniková přihrávka,“ cení si jej kouč.