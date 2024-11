Máme výjimečnou generaci, věří ve Zbrojovce. Řeší, jak šanci nezahodit

Současný trenér zbrojováckých fotbalistů Marek Zúbek svoji cennou zkušenost udělal, když kdysi začínal nakukovat do seniorského áčka. Na vlastní kůži si vyzkoušel, jak citlivý je přechod mezi dospělé.

„Musí se dát pozor, aby hráči nebyli posunováni nahoru moc brzo. Může to na ně mít dvojí efekt – buď se kluk chytí, dostane víc a víc prostoru a stane se z něho časem klíčová postava v mužském fotbale, nebo ho to hodí zpátky a zastaví se v nějakém meziprostoru. Je to citlivé téma, pohybujeme se na hraně, každý může zareagovat jinak,“ uvažuje Zúbek.

Po více než třiceti letech má situaci, v níž se tehdy ocitl, před očima ve Zbrojovce u současných junáků. Trénuje je v třetiligovém béčku, sleduje jako asistent u druholigového áčka a řadu z nich vede jako kouč speciálně složeného týmu pro mládežnickou Ligu mistrů, v níž se Zbrojovka snaží prosadit.

„Mně a pár dalším klukům se tehdy přechod do áčka povedl. Byli jsme tam já, Míša Kolomazník, Vláďa Chaloupka, Marcel Cupák... To mně dnešní doba malinko připomíná. Držím palce mladým hráčům, s nimiž pracujeme nyní, aby se chytili a během příštích let se stali výkladní skříní našeho klubu. Doufám, že jejich růst bude leitmotivem nové Zbrojovky,“ představuje si někdejší úspěšný defenzivní záložník.

Téma brněnské mládeže a jejího potenciálu je žhavé právě teď, kdy se klubu nedávno ujalo nové vedení a vyhlásilo plán postavit na odchovancích lepší budoucnost. Aby se mimo jiné zarazil exodus budoucích hvězd kalibru Adama Hložka nebo Alexe Krále už z brněnské mládeže kamkoliv jinam, kde naděje „jen“ dopilují.

„Chci, abychom byli cestou pro mladé hráče. Aby u nás měli uplatnění jak odchovanci, tak talentovaní kluci odjinud. Aby věděli, že prostor u nás dostanou,“ vytyčil směr nový sportovní ředitel brněnského klubu Martin Jiránek.

Ze z nouze ctnosti poklad

O tom, jaká tato nová tvář Zbrojovky může být, se mohou fanoušci přesvědčit na vlastní oči třeba ve středu při odvetném zápase 2. kola juniorské Ligy mistrů proti Trenčínu. Borci jako Daniel Polák, Filip Večeřa, David Polášek, Martin Černý, Zdeněk Toman a další, kteří střídavě dostávají prostor v mužské druhé lize, se postaví bok po boku v důležitém boji proti svým slovenským vrstevníkům.

Zbrojovka musí mazat manko V odvetě 2. kola mládežnické Ligy mistrů musí Zbrojovka smazávat manko 2:3 z prvního duelu na Slovensku. Hraje se ve středu od 17 hodin na hlavním stadionu v Králově Poli, v případě brněnského vítězství o gól se bez prodloužení kopou hned penalty.

„Mnozí z nich jsou výjimeční v rámci celé republiky. Málokdy jsem takové hráče v jejich věku viděl,“ vyzdvihuje Zúbek.

Jak dobrá mládež v Brně momentálně je? Stačí čísla: hned šest odchovanců, z nichž ani jednomu není víc než 19 let, je stabilní součástí druholigového áčka Zbrojovky, další čtyři hoši mladší jedenadvaceti let přišli do Brna za dospěláckou šancí ze zahraničí.

To, co bylo donedávna z nouze ctností, protože brněnští trenéři museli při nedostatku sahat do vlastní líhně hlouběji než jindy, hodlají Jiránek a spol. proměnit v poklad. „Máme v rukou výjimečnou generaci hráčů ročníků narození 2005, 2006 a 2007, před dvěma týdny v Trenčíně hráli i dva kluci narození v roce 2008. Je jich tu opravdu dost,“ odhaluje Zúbek.

Aby trendu šlo nové brněnské vedení ještě víc naproti, plánují ve Zbrojovce sjednotit herní styl napříč klíčovými věkovými kategoriemi. Dosud například dorost praktikuje rozehrávku jinak než dospělí. Nastavení stejných principů pro všechny by mělo růst hráčů usnadnit.

Brněnští fotbalisté oslavují svůj gól v zápase mládežnické Ligy mistrů Trenčín - Zbrojovka Brno, autor branky Daniel Švancara je druhý zprava. (říjen 2024)

Velkou hrozbou při tomto „bagrování“ však může být právě přetížení talentovaných teenagerů. Oč méně má Zbrojovka hráčů, o to pečlivěji musí plánovat, jak je do áčka, béčka a týmu U19 nasazovat. Zápasů bývá pravidelně několik týdně, naposledy k nim přibyl i pohárový výjezd na Spartu.

Své o tom už ví například Daniel Švancara, jeden z nastartovaných brněnských hochů. Druhou ligu už hrává pravidelně, střelecky se prosadil i před dvěma týdny v Lize mistrů. Momentálně si však léčí zranění a dobíjí si baterky na Kubě u moře.

Okamžitý profit? Ano i ne

Právě k těžké prověrce na Letné přirovnal středeční duel o postup v mládežnické Lize mistrů trenér zbrojováckého áčka Jaroslav Hynek. „Kluci hráli před více než třinácti tisíci diváků a hráli skvěle. To je posouvá,“ řekl vzdor hladké prohře 0:4 s ligovým mistrem kouč, jenž má s prestižní evropskou soutěží mladých hráčů zkušenosti ze svého předchozího působení ve slovenské Žilině.

Na jejím základě usuzuje, že i kdyby Zbrojovka s Trenčínem vypadla a její účinkování v soutěži mělo skončit u jediného dvojzápasu, bude to pro hráče i celý klub vzpruha, která se může pozitivně odrazit. „Není až tak důležité, jestli takový zápas prohraješ, nebo ho ztratíš. Důležitá je energie, jak se kluci prezentují a jak dokážou prodat to, co umí. Může nám to ukázat, kam máme v mládeži dál směřovat,“ usuzuje.

Šest hráčů Z vlastní líhně má Zbrojovka šest hráčů mladších 19 let na stálé soupisce áčka pro druhou ligu.

Zúbek se domnívá, že nově nabytou energii mohou nominovaní mladíci přenést také do áčka, a to prakticky okamžitě. „Každá zkušenost je dobrá. Může to dopadnout tak, že začnou hrát odvážněji, sebevědoměji. Je pravda, že náctiletí kluci většinou teprve nasávají atmosféru, nebývají nositeli nějaké změny. Když to ale nastartuje je a začnou být odvážnější třeba jen v tréninku, může to rozjet i ostatní, zkušenější borce. Pak bude změna vidět hned,“ přemítá nad tápajícím áčkem, jež se krčí na spodku tabulky.

Uplatnění pro generační talenty se podle jeho názoru v Brně najde, i když chce Zbrojovka hrát o postup do první ligy, což je obvykle úkol pro zkušenější plejery. V minulosti za tímto účelem mužstvo posilovali matadoři jako Lukáš Magera, Pavel Zavadil nebo Jakub Řezníček.

Zúbek nicméně věří, že to tak nemusí být donekonečna. „Vždycky budou hrát ti, kteří dokážou plnit věci, jež po nich trenéři chtějí. Ve světě vidíme, že příležitost dostávají stále častěji mladí hráči. Není to kvůli jejich věku, ale proto, že rychleji pojímají nové a těžší herní prvky. Tak to může být i v Brně,“ míní bývalý ligový hráč.