Každý má šanci, řekl fotbalistům nový brněnský trenér Machálek

Nad trávníkem byla ve čtvrtek večer za Lužánkami víc tma než světlo, zápas Zbrojovky proti Sigmě Olomouc se nebude ani počítat mezi oficiální duely. Určitým předělem pro brněnské mužstvo však i za těchto okolností byl.

Nový trenér Miloslav Machálek se poprvé ujal mužstva, na jehož lavičce nahradil Pavla Šustra, a včera poprvé začal do hráčů „pumpovat“ svoje představy o tom, jak by měli dohrát podzim ve druhé lize.

„Řekl jsem hráčům, že se jim pátkem začínám naplno věnovat. Přivřel jsem za sebou dveře na olomouckém úřadu a směřujeme plány k příštímu domácímu utkání s Varnsdorfem tak, abychom byli vítězní,“ popsal Machálek ukončení svého zaměstnaneckého poměru na Hané a nástup do plně fotbalového provozu.

Aby se tento veletoč mohl uskutečnit, nabídla mu Zbrojovka podle kuloárních informací tříletou smlouvu. Celý proces trval několik týdnů.

Proti Sigmě vyslal Machálek na dva poločasy dvě téměř úplně odlišné jedenáctky, oba celky pojaly večer především exhibičně. Poznatky si nový trenér přesto udělal.

„Vidím, že někteří hráči se zvedají do kvality. Je to možná i tím, že dobře naskočili v utkání v Chrudimi. (Zbrojovka tam v neděli ještě pod Šustrem vyhrála 4:1 - pozn. red.) Mrzelo mě, že dnes nemohli hrát všichni, ale nebral jsem to jako test. Něco jsme si naznačili a uvidíme, jak to bude pokračovat,“ podotkl.

Zbrojovka vyhrála nad Sigmou 2:0 brankami Jakuba Přichystala, jednoho ze tří hráčů v jejím kádru, kteří pod Machálkem nastupovali v Líšni. Pro zbytek brněnské sestavy budou jeho metody novinkou.

„Doufám, že navážeme na dobrou práci pod trenérem Šustrem a přidáme dobré věci od trenéra Machálka. Půjdeme do toho s velkou silou, abychom zvládli doma porazit Varnsdorf,“ vyhlížel obránce Pavel Eismann k utkání, které přijde na řadu příští pátek po reprezentační pauze.

„Trenér nás (ve čtvrtek) nabádal, ať se hlavně nezraníme. Věřím, že přivře oko, když někde něco nedostoupíme nebo nedohrajeme některé situace. Že tomu nebude přikládat takovou váhu,“ uvažoval.

S tím se do Machálkových předpokladů trefil. Přestože zkušený trenér velkou část hráčů Zbrojovky zná, protože v klubu dřív pracoval jako poradce, předestřel jim, že každý stojí od tohoto týdne na stejné startovní čáře.

„Řekl jsem jim: všichni máte stejnou šanci. Ode mne můžete očekávat férovost, protože mě zajímá jedině výkon,“ upřesnil Machálek.

Momentka ze zápasu Brna a Olomouce na stadionu za Lužánkami.

V jednom ohledu ale znalost kádru využil: „Mám opravdu výhodu, že jsem viděl nejen druholigové zápasy Zbrojovky v Třinci a v Chrudimi, ale viděl jsem ji i v lize. Hráčům jsem tedy připomenul, že když patřili k lepším v první lize, jak je možné, že se najednou trápí o soutěž níž? To není normální. Je to o hlavách, o atmosféře, a my zkusíme přenést slavnou historii z Lužánek do naší šatny,“ plánoval 58letý stratég.

Dvojice hráčů přeřazených už trenérem Šustrem do divizního béčka se ale nicméně jím narýsovaná startovní čára (alespoň zatím) netýká. Záložník Robert Bartolomeu ani obránce Ondřej Sukup se ve čtvrtek za Lužánkami neobjevili a lze jen těžko odhadnout, zda se v blízké době mohou v týmu pro druhou ligu objevit.

„Nebavili jsme se o tom,“ zakroutil hlavou Machálek. „Momentálně to není téma, o kterém bychom v klubu hovořili.“