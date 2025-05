Z šesti zápasů po Svědíkově příchodu Zbrojovka čtyři vyhrála a ve dvou remizovala. Z posledního místa, na němž vězela, když ji nový kouč přebíral, přeskočila šest pozic, a není nereálné, že v konečném účtování skončí v horní polovině tabulky. S pětibodovou ztrátou na třetí místo se brněnský soubor teoreticky ještě pořád může prodrat do baráže o postup mezi elitu.

Chcete spatřit fotbalový zázrak?

V Brně je právě teď k vidění.

Jestliže se o působení nového kouče ve sportovním prostředí hovoří jako o léčbě, tak Svědík zbrojováckého pacienta vykurýroval bleskově a účinně, jako kdyby si na jih Moravy nepřinesl jen své trenérské schopnosti, ale i pořádně silná antibiotika.

Se stejným kádrem, s jakým jeho předchůdce Jaroslav Hynek padl v Chance Národní Lize na dno, je v dílčí tabulce posledních pěti kol na první příčce. Za pouhý měsíc leží fotbalové Brno kouči, který už zmíněné provinční Slovácko dovedl do pohárové Evropy, u nohou.

Ne pro všechny je to přitom překvapení.

„Musím říct, že se realita potkala s tím, co jsem očekával,“ ohlíží se za Svědíkovým startem bývalý brněnský trenér Pavel Šustr. Před měsícem v reakci pro iDNES předpověděl Zbrojovce pod nedávným koučem Slovácka okamžité zlepšení, k němuž i došlo.

Trenér Martin Svědík (uprostřed) slaví se Zbrojovkou Brno výhru ve druhé lize. (květen 2025)

„Všude slyším, že je to o mém jméně. Říkal jsem i klukům v kabině, že to není pravda. Je to o celé Zbrojovce Brno, o vedení, že mě přivedlo, o fanoušcích, realizačním týmu, který mám, a hlavně o hráčích. Nejsme Svědíkova Zbrojovka, jsme Zbrojovka, jsme tým. Byl bych rád, kdyby to bylo uvedeno na pravou míru,“ dožadoval se padesátník s výtečným trenérským renomé minulý týden, když zbrojováci – pod jeho vedením – doma vyklepli Žižkov, aspirující na postup do baráže, jasně 4:1.

„Mým úkolem je přesvědčit hráče o společné cestě, že může být úspěšná,“ popisoval pak věcně před novináři.

Hráče Svědík přesvědčit dokázal, o tom není pochyb. Naproti tomu přesvědčovat o tom, že prudký obrat k lepšímu nejde za ním, bude jen stěží.

Srovnání výsledků Zbrojovky v Chance Národní Lize pod předchozím a nynějším trenérem Jaroslav Hynek Martin Svědík 19 Počet zápasů* 6 19 Získané body 14 1 Bodů na zápas 2,33 21:31 Skóre 13:5 0 Domácí výhry 2 15. místo Umístění v tabulce 1. místo * tři zápasy po Hynkovi (a před

Svědíkem) koučoval Marek Zúbek

Otázka, kde mohla Zbrojovka být, kdyby vzdor špatnému podzimu nelpěla na setrvání kouče Hynka, se přímo nabízí. Z toho, že ho nakonec propustila po pouhých třech jarních kolech, je patrné, že velkou důvěru stejně neměl.

„To si musí vyhodnotit vedení klubu. Ode mě neuslyšíte, jestli to bylo dobře, nebo špatně. Všichni, nejen já, ale i veřejnost, vidíme okamžitou změnu v energii týmu, v přístupu hráčů, ve výsledcích. Obrázek nebo závěr ať si udělá každý sám,“ naznačuje jasně například Šustr, současný trenér reprezentační dvacítky.

Čím podle jeho mínění Svědík brněnskou družinu nastartoval tak, jak se po změně trenéra jen zřídka vidí?

„Prakticky hned v týmu zavládl pořádek. Vidíme, že všichni hráči vědí, jak se mají chovat v útočné i v obranné fázi, a plní to. V případě, že ne, dostávají zpětnou vazbu a plnit to začínají. To je základ,“ hodnotí Šustr.

Všímá si jak změny rozestavení, promítnuté například do přechodu z tříčlenné na čtyřčlennou obranu, tak posunutí jednotlivých fotbalistů na posty, na nichž jsou schopni podávat nejlepší výkony.

Dva příklady za všechny? Denis Granečný se místo pendlování zleva doprava pevně usadil na levé straně, kde využívá svoji levačku a rychlost, z obrany se posunul do zálohy a patří na trávníku k nejlepším. I záložník Patrik Žitný se v rozestavení „made by Svědík“ dostal blíž k brance soupeře, připsal si dva dvougólové duely a je nejlepším zbrojovákem po změně kouče.

„Využití potenciálu hráčů je asi to nejdůležitější, co Svědík provedl. Nejde přitom jen o Granečného s Žitným. Taky Jiří Texl a Jakub Janetzký jsou si jistí na pozici středních záložníků, kde hrají, co umí, a hrají to dobře. Nahoru šel Adam Kronus, fotbalu začal dávat víc Tadeáš Vachoušek. Nový systém svědčí brněnským klukům daleko víc,“ pokračuje Šustr.

Také Granečný se rozstřílel, pod Svědíkem má na kontě tři branky včetně nádherné trefy ze středového kruhu do sítě Žižkova. „Jsem rád, že je vidět, že je v pohodě, že si zkusí takovou věc a že ji promění,“ nadhodil nový kouč Zbrojovky.

Chvála? Jen když je za co

Ačkoliv je pro jeho tým dvě kola před koncem druhé ligy třetí příčka stále ještě v dosahu, s úvahami o baráži na Svědíka nechoďte. „To pro nás není téma. My jsme se při vývoji tabulky museli zabývat tým horším,“ poukázal na to, že se zabývá hlavně pohledem pod sebe ke dnu tabulky.

V jeho vidění progresu Zbrojovky jsou klíčové jiné aspekty než snění o baráži: „Máme silnou fanouškovskou základnu, tu chceme potěšit minimálně vítězstvím a pokud možno i dobrým výkonem,“ řekl.

Pro mužstvo měl slova chvály i po neděli, kdy v 85. minutě ztratilo výhru na trávníku béčka Slavie a remizovalo 1:1. „Mám velkou radost, že se opticky mění naše výkony v druhých poločasech. Lepšíme se. Kvalita soupeře byla obrovská, přesto to kluci zvládli z hlediska kompaktnosti a organizace hry,“ řekl.

I tak zdánlivá drobnost, jako jsou hodnocení odehraných zápasů, se po změně trenéra změnila. Zatímco u předchozího kouče Hynka se někdy zdálo, že hledá za každou cenu pozitiva, Svědík neváhá sáhnout ke kritice i po výhře. „To není kritika, to je realita. Přece nebudu říkat, že je všechno růžové, když není. Jsem tak zvyklý, nemá smysl chodit kolem horké kaše. Třeba ve Vlašimi jsme podali špatný výkon a měli jsme štěstí, že jsme vyhráli. Důležité je to, že i když hrajete špatně, zápas zvládnete, můžete se od toho odrazit a další výkon může být se zvednutým sebevědomím hráčů lepší. Kdybych je utvrzoval v tom, je hráli dobře třeba ve zmíněné Vlašimi, tak nezpozorní, ukolébá je to. Řekl jsem jim jen tolik, že příště musíme pracovat líp,“ vyložil karty na stůl rodák z Pardubic.

Rázem i mezi fanoušky nová tvář Zbrojovky rezonuje. Nadšeně jezdí na výjezdy, užívají si děkovačky s týmem. Víc se těší na fotbal, jemuž místo pečlivých kombinací jako pod bývalým trenérem Hynkem dominuje přímočará snaha ohrozit branku soupeře.

Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky Brno slaví s fanoušky svůj gól na hřišti béčka Slavie.

„Na krásu se v druhé lize může hrát, když máte 30 bodů náskok. V naší situaci jsme museli vsadit na intenzitu. Je to změna k lepšímu. Trenér po nás chce, ať jsme aktivnější v napadání, v rozbězích, ve všem. Předtím jsme pořád obehrávali vápno, snažili jsme se dostat až k brance kombinačně, pak jsme dostali tři čtyři góly a nebylo z toho nic. Přímočarost je lepší,“ míní také Granečný.

I Šustr si z tribuny všímá nových aspektů. „Daleko víc situací je dohráno do pokutového území. Zbrojovka dostává soupeře pod tlak a s tím přicházejí i branky,“ říká.

Dvě kola před koncem druhé ligy věří, že Zbrojovka je už zachráněná, do MSFL ji může poslat už jen hodně divoká souhra všech možných výsledků.

A dál? „V příští sezoně si přeju a očekávám od začátku útok na první místo a na postup. Věřím, že díky tréninkovému procesu a možná i dalšímu posílení na to tým bude mít. Principy ve hře zůstanou stejné a vyberou se takoví hráči, kteří do Svědíkova systému zapadnou,“ odhaduje někdejší útočník Zbrojovky.