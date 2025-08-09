Svědíkovo varování po derby: Chci po hráčích víc. Střídání se mu nepovedla

Jiří Punčochář
  11:20
Zbrojovka je sice v druhé lize nadále neporažena a vede tabulku, páteční brněnské derby s Artisem (2:2) ale může její trenér Martin Svědík brát jako první vážné varování v rozbíhající se soutěži. Jeho tým podruhé za pět kol inkasoval dvě branky, zápas neměl v druhé půli ve své moci a hrozila mu i prohra. Tomu také odpovídalo Svědíkovo rozpoložení po utkání.
Stanislav Hofmann ze Zbrojovky (v pruhovaném) hlavičkuje přes Arťoma Besedina z...

Stanislav Hofmann ze Zbrojovky (v pruhovaném) hlavičkuje přes Arťoma Besedina z Artisu v brněnském derby. (srpen 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky (vpravo) v souboj s s hráčem Artisu v brněnském...
Kapitán fotbalistů Artisu Brno Martin Pospíšil (na zemi) po derby se...
Jakub Klíma ze Zbrojovky (vlevo) v hlavičkovém souboj s Arťomem Besedinem z...
Bienvenue Kanakimana ze Zbrojovky (vpravo) obchází Kanteho z Artisu v brněnském...
28 fotografií

Atmosféra na vyprodaném stadionu ho stejně jako všechny ostatní nadchla, první poločas se mu od jeho týmu líbil, z toho druhého si odnesl rozladění. A stejně tak, jak přestával být zbrojovácký kouč spokojen s obrazem hry v derby s Artisem, po něm vystoupil i před médii.

„V druhém poločase byl náš výkon špatný z hlediska intenzity, dostupování hráčů a přechodové fáze. Bylo tam toho od nás strašně málo. Soupeři jsme ustoupili, nezaměstnali jsme ho vlastní aktivitou. Prohospodařili jsme vedení 2:1 a za mě tohle není výkon, abychom v derby soupeře dorazili a zdolali. Chci od hráčů víc,“ vyslal Svědík jasný signál do kabiny.

Vzhůru Brno! Barabizna v Králově Poli burácí a fotbal v rukou miliardářů baví

Nepozdávala se mu hlavně hra Zbrojovky ve středu hřiště. „Už v poslední pětiminutovce první půle jsme nehráli dobře v obranné fázi, špatně jsme hráli jeden na jednoho a prohrávali jsme osobní souboje. V tom jsme pak po změně stran pokračovali. V druhé půli byl Artis lepší, souboje vyhrával, my jsme běhali hodně bez míče a to nás stálo hodně sil. Takový výkon jako v druhém poločase nelze, nechci to akceptovat,“ lamentoval trenér vzdor tomu, že Zbrojovka pod jeho vedením nejenže neprohrála v aktuální sezoně, ale bez porážky kráčí už od doby, co ji Svědík na jaře převzal. Aktuální to čítá sérii 12 zápasů s bodovým ziskem.

V tom pátečním však příliš neměl šťastnou ruku ani Svědík, vyhlášený nejlepším trenér Chance Národní ligy za první odehraný měsíc, při zásazích do sestavy. Jeden udělal už před výkopem, když místo Jakuba Selnara poslal do hry Martina Rymarenka, druhým kritickým rozhodnutím pak bylo v poločase stažení Patrika Žitného a jeho nahrazení Filipem Blechou.

Gólová momentka z brněnského derby mezi Zbrojovkou a Artisem.

Rymarenko sice dal gól, jímž vyrovnal na 1:1, Selnar a jeho cit pro míč ale nejspíš Zbrojovce chyběly. Tah s Blechou se pak nevyplatil vůbec.

„Tak jak se nám střídání dařila v minulých zápasech, tak se jimi dnes mužstvo nakopnout nepodařilo,“ přiznal Svědík bez výmluv. „Od Blechy jsme si slibovali, že se naše úspěšnost v soubojích ve středu pole zlepší, že střed víc zavřeme, to se ale nestalo a v kreativitě nám vystřídaný Žitný chyběl,“ uvedl kouč.

A to si mohl i zhluboka oddechnout poté, co v nastaveném čase domácí Milan Lutonský v tutové šanci namířil svoji střelu přímo do gólmana. Artis byl v tu chvíli nadosah výhře.

Protivníka, který má o jeden odehraný zápas méně a je v tabulce třináctý, Svědík za derby pochválil. „Má velkou individuální kvalitu hráčů. Je jen otázkou času, než si to u nich víc sedne, mužstvo se potřebuje sehrát. Neměli na to tolik času. Je to jejich věc, já do toho nechci vstupovat, ale svoji sílu Artis ukázal,“ shrnul Svědík.

Po částečném vychladnutí emocí připustil, že svoje kvality vytáhla na trávník i Zbrojovka. „Ne všechno samozřejmě bylo špatně,“ pronesl. Mužstvo pochválil za to, jak zareagovalo na vedoucí gól Artisu z 8. minuty a dokázalo skóre trefami v 23. a 26. minutě otočit.

Oba góly padly ze standardek, což je jedna z největších zbrojováckých zbraní. „První poločas byl velmi dobrý, snesl parametry. Byť jsme dostali gól, tak jsme reagovali tlakem, byli jsme aktivnější,“ připomněl Svědík.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Velké Hamry vs. KolínFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2025:Velké Hamry vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • 120.00
  • 600.00
Vsetín vs. VrchovinaFotbal - 2. kolo - 9. 8. 2025:Vsetín vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
9. 8. 14:00
  • 2.20
  • 3.48
  • 2.35
Domažlice vs. Č. Budějovice BFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2025:Domažlice vs. Č. Budějovice B //www.idnes.cz/sport
9. 8. 15:00
  • 1.20
  • 4.83
  • 7.63
Velvary vs. Ústí n. O.Fotbal - 1. kolo - 9. 8. 2025:Velvary vs. Ústí n. O. //www.idnes.cz/sport
9. 8. 15:00
  • 1.46
  • 3.95
  • 4.54
Most/Souš vs. Pardubice BFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2025:Most/Souš vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
9. 8. 15:00
  • 1.44
  • 4.11
  • 4.42
Plzeň vs. SlováckoFotbal - 4. kolo - 9. 8. 2025:Plzeň vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
9. 8. 17:00
  • 1.20
  • 7.13
  • 14.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Svědíkovo varování po derby: Chci po hráčích víc. Střídání se mu nepovedla

Zbrojovka je sice v druhé lize nadále neporažena a vede tabulku, páteční brněnské derby s Artisem (2:2) ale může její trenér Martin Svědík brát jako první vážné varování v rozbíhající se soutěži....

9. srpna 2025  11:20

Konflikt zažehnán. Ter Stegen má v Barceloně zpět kapitánskou pásku

Barcelona a brankář Marc-André ter Stegen urovnali spor, který mezi klubem a fotbalistou vznikl kvůli lékařské zprávě o zranění německého reprezentanta. Třiatřicetiletý gólman v pátek nakonec její...

9. srpna 2025  10:55

Pardubický kouč Němeček: Derby bude emočně vypjatější než obvykle

Na žádost kouče Davida Střihavky rozšířil Pavel Němeček před letošní sezonou realizační tým pardubických fotbalistů. Hlavnímu trenérovi měl nabídnout širší rozhled a možnost individuálnějšího...

9. srpna 2025  9:56

Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u fotbalového stadionu Bohemians se stala pro fanoušky klubu symbolem. Teď však půjde k zemi. Dobrou zprávou...

9. srpna 2025  9:25

Utkání Baníku s Austrií mělo dohru, po potyčce byl zraněn rakouský fanoušek

Po čtvrtečním utkání 3. předkola Konferenční ligy mezi Baníkem Ostrava a Austrií Vídeň byl zraněn rakouský fanoušek. Zatím neznámí pachatelé ho napadli po zápase na parkovišti, policie musela řešit i...

8. srpna 2025  21:42

Vzhůru Brno! Barabizna v Králově Poli burácí a fotbal v rukou miliardářů baví

Vyprodaný stadion v Brně viděl čtyři góly a bavil se až do konce. Druholigový šlágr mezi fotbalisty Artisu a Zbrojovky přinesl remízu 2:2 a příslib, jak by to na stadionu v Králově Poli zanedlouho...

8. srpna 2025  21:03

Vyprodaná bitva o Brno vítěze nepoznala. Artis remizoval se Zbrojovkou 2:2

Brněnské derby ve druhé fotbalové lize mezi Artisem a Zbrojovkou skončilo 2:2, šlágr 5. kola sledovalo na vyprodaném stadionu na Srbské 8193 diváků. Zbrojovka ztratila první body v sezoně a po pátku...

8. srpna 2025  20:26

Táta Rynešovi zakazoval Neymarova křídla. Marně. A teď mu radí: Hlavně střílej!

Vzal si balon na půlce hřiště, třicet metrů zakmital podél levé lajny, jen lehce zkontroloval, kdo mu nabíhá do pokutového území, a vykouzlil dokonalý centr levačkou. Prudký, přesný, milimetrový....

8. srpna 2025  18:44

Přestup už byl hotový, ale německý klub vycouval. Izraelec vyzýval ke zničení Gazy

Dohodli se na podmínkách smlouvy a hráč už dokonce úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku. Přestup izraelského fotbalového reprezentanta Shona Weissmana do německého Düsseldorfu ovšem na poslední...

8. srpna 2025  16:17,  aktualizováno  18:08

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje posilu z portugalské ligy

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

8. srpna 2025  14:34

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

Zlínský bojovník i kadeřník. Bartošák se chystá na Boleslav i na klienty

Nejsou to ještě ani dva roky. Přestože je Lukáš Bartošák jedním z mála pamětníků ze současného kádru fotbalistů Zlína, kteří byli na Letné u toho, když 21. října 2023 prohráli s Mladou Boleslaví v...

8. srpna 2025  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.