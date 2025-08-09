Atmosféra na vyprodaném stadionu ho stejně jako všechny ostatní nadchla, první poločas se mu od jeho týmu líbil, z toho druhého si odnesl rozladění. A stejně tak, jak přestával být zbrojovácký kouč spokojen s obrazem hry v derby s Artisem, po něm vystoupil i před médii.
„V druhém poločase byl náš výkon špatný z hlediska intenzity, dostupování hráčů a přechodové fáze. Bylo tam toho od nás strašně málo. Soupeři jsme ustoupili, nezaměstnali jsme ho vlastní aktivitou. Prohospodařili jsme vedení 2:1 a za mě tohle není výkon, abychom v derby soupeře dorazili a zdolali. Chci od hráčů víc,“ vyslal Svědík jasný signál do kabiny.
|
Vzhůru Brno! Barabizna v Králově Poli burácí a fotbal v rukou miliardářů baví
Nepozdávala se mu hlavně hra Zbrojovky ve středu hřiště. „Už v poslední pětiminutovce první půle jsme nehráli dobře v obranné fázi, špatně jsme hráli jeden na jednoho a prohrávali jsme osobní souboje. V tom jsme pak po změně stran pokračovali. V druhé půli byl Artis lepší, souboje vyhrával, my jsme běhali hodně bez míče a to nás stálo hodně sil. Takový výkon jako v druhém poločase nelze, nechci to akceptovat,“ lamentoval trenér vzdor tomu, že Zbrojovka pod jeho vedením nejenže neprohrála v aktuální sezoně, ale bez porážky kráčí už od doby, co ji Svědík na jaře převzal. Aktuální to čítá sérii 12 zápasů s bodovým ziskem.
V tom pátečním však příliš neměl šťastnou ruku ani Svědík, vyhlášený nejlepším trenér Chance Národní ligy za první odehraný měsíc, při zásazích do sestavy. Jeden udělal už před výkopem, když místo Jakuba Selnara poslal do hry Martina Rymarenka, druhým kritickým rozhodnutím pak bylo v poločase stažení Patrika Žitného a jeho nahrazení Filipem Blechou.
Rymarenko sice dal gól, jímž vyrovnal na 1:1, Selnar a jeho cit pro míč ale nejspíš Zbrojovce chyběly. Tah s Blechou se pak nevyplatil vůbec.
„Tak jak se nám střídání dařila v minulých zápasech, tak se jimi dnes mužstvo nakopnout nepodařilo,“ přiznal Svědík bez výmluv. „Od Blechy jsme si slibovali, že se naše úspěšnost v soubojích ve středu pole zlepší, že střed víc zavřeme, to se ale nestalo a v kreativitě nám vystřídaný Žitný chyběl,“ uvedl kouč.
A to si mohl i zhluboka oddechnout poté, co v nastaveném čase domácí Milan Lutonský v tutové šanci namířil svoji střelu přímo do gólmana. Artis byl v tu chvíli nadosah výhře.
Protivníka, který má o jeden odehraný zápas méně a je v tabulce třináctý, Svědík za derby pochválil. „Má velkou individuální kvalitu hráčů. Je jen otázkou času, než si to u nich víc sedne, mužstvo se potřebuje sehrát. Neměli na to tolik času. Je to jejich věc, já do toho nechci vstupovat, ale svoji sílu Artis ukázal,“ shrnul Svědík.
Po částečném vychladnutí emocí připustil, že svoje kvality vytáhla na trávník i Zbrojovka. „Ne všechno samozřejmě bylo špatně,“ pronesl. Mužstvo pochválil za to, jak zareagovalo na vedoucí gól Artisu z 8. minuty a dokázalo skóre trefami v 23. a 26. minutě otočit.
Oba góly padly ze standardek, což je jedna z největších zbrojováckých zbraní. „První poločas byl velmi dobrý, snesl parametry. Byť jsme dostali gól, tak jsme reagovali tlakem, byli jsme aktivnější,“ připomněl Svědík.