Pokud Brňané do konce sezony všechny zápasy vyhrají, překonají o čtyři body dosavadní maximum druhé ligy – 76 bodů, které v ročníku 1999/2000 nasbíralo Slovácko.
„Z Ústí jsme měli respekt především z hlediska jejich ofenzivy, po nás dávají v soutěži nejvíc gólů. Co se týče defenzivy, myslím, že jsme se na ně dobře připravili – až na jednu velkou šanci hned v úvodu utkání a pár závarů po odražených míčích jsme je dokázali hodně eliminovat. Fungovalo to tak, jak jsme si přáli,“ chválil svůj tým trenér Svědík.
Zároveň odmítl, že by Zbrojovka už v hlavách sezonu dohrála. „Možná panuje pocit, že už máme hotovo, ale my k tomu tak nepřistupujeme. Soustředíme se na každý zápas, mentalita musí být pořád stejná,“ dodal.
Důležitou roli v utkání sehrál Patrik Žitný. Poprvé od dlouhého trestu se gólově prosadil. Ve 32. minutě otevřel skóre a o 16 minut později připravil gól pro spoluhráče Tadeáše Vachouška.
Sedmadvacetiletý Žitný, který na podzim právě v Ústí po tvrdém zákroku zranil Tomáše Kotta a od disciplinární komise obdržel původně desetizápasový distanc, nakonec po částečném zkrácení trestu a jeho předčasném prominutí stihl závěr sezony.
„Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli, udrželi čisté konto a dali tři góly. Po delší době jsem dal gól a přidal asistenci, takže jsem spokojený i osobně,“ uvedl Žitný po zápase.
Proti Ústí navíc šlo i o symboliku. „Před zápasem jsme si s Tomášem Kottem něco řekli, v nadsázce mi říkal, ať ho nechám být. Beru to s respektem po tom, co se stalo. Jsem rád, že je zdravý a může nastupovat, to je pro mě nejdůležitější,“ doplnil Žitný.
Znovu nalezenou formu potvrdil i nejlepší střelec Brňanů Vachoušek. V minulém kole proti béčku Slavie se poprvé na jaře gólově prosadil, tentokrát na svůj výkon navázal dvěma góly a jednou asistencí.
Druhý brněnský zásah navíc přišel po akci, kterou si Svědíkův tým dlouhodobě piluje. „Vyvrcholilo to skvělým druhým gólem po výstavbě – záměr byl jednoznačný a perfektně dohraný. Třetí gól také padl po kombinaci,“ pochvaloval si domácí kouč, jenž ocenil i způsob, jakým jeho hráči zvládli přechodovou fázi v průběhu utkání.
Hostující trenér Svatopluk Habanec i přes porážku našel na výkonu svého mužstva několik pozitiv, zároveň ale zdůraznil sílu lídra soutěže. „Potkala nás opravdu velká kvalita. Narazili jsme na tým, který má strašně moc prvků k tomu, aby takové zápasy zvládal. Doufali jsme, že když náš brankář pochytá tři jejich tutovky, mohlo to skončit třeba remízou, ale dneska to přes jejich kvalitu nešlo,“ uznal.
Zároveň přiznal, že Zbrojovka ústeckou ofenzivu brala velmi vážně. „Obrovsky mě potěšilo, jak moc respektovali naši ofenzivu. Věděli, že umíme být směrem dopředu nebezpeční, a o to víc přizpůsobili zápas obranné taktice. Hlavně ve druhé části hodně dbali na defenzivu a ve středu hřiště byli ve čtveřici velmi silní,“ uzavřel Habanec.
Jasná výhra tak Zbrojovku posunula zase o krok blíž historickému zápisu. V Brně ale o rekordu mluví opatrně a raději zdůrazňují přístup k jednotlivým utkáním.
„Jdeme zápas od zápasu. Teď máme titul jistý, hrajeme hodně pro fanoušky, aby si to užili a chodili v co největším počtu. A samozřejmě, bodový rekord máme v hlavě a chceme na něj dosáhnout,“ přiznal Žitný.
Další tři body může Zbrojovka připsat už ve středu, kdy se ve vloženém 27. kole utká v Ostravě s béčkem tamějšího Baníku. Ústí naopak doma ve stejný den přivítá další slezský celek, čtvrtou Opavu.