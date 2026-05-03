Zbrojovku hnal za rekordem dvougólový Vachoušek. Poprvé od trestu pálil Žitný

Autor:
  7:30
Postup mají jistý, teď brněnský trenér Martin Svědík míří na bodový rekord druhé fotbalové ligy. V cestě mu v domácím duelu stál rozjetý ústecký Viagem s jednou z nejlepších ofenziv v soutěži, Zbrojovka však i díky výborné defenzivě zvítězila v sobotu 3:0 a navýšila náskok na čele tabulky.
Patrik Žitný skóruje v zápase proti Ústí nad Labem (2. května 2026)

Patrik Žitný skóruje v zápase proti Ústí nad Labem (2. května 2026) | foto: Zbrojovka Brno

Tadeáš Vachoušek v zápase proti Ústí nad Labem (2. května 2026)
Momentka z druholigového utkání Jihlava - Zbrojovka Brno
Momentka z druholigového utkání Jihlava - Zbrojovka Brno
Momentka z druholigového utkání Jihlava - Zbrojovka Brno
8 fotografií

Pokud Brňané do konce sezony všechny zápasy vyhrají, překonají o čtyři body dosavadní maximum druhé ligy – 76 bodů, které v ročníku 1999/2000 nasbíralo Slovácko.

„Z Ústí jsme měli respekt především z hlediska jejich ofenzivy, po nás dávají v soutěži nejvíc gólů. Co se týče defenzivy, myslím, že jsme se na ně dobře připravili – až na jednu velkou šanci hned v úvodu utkání a pár závarů po odražených míčích jsme je dokázali hodně eliminovat. Fungovalo to tak, jak jsme si přáli,“ chválil svůj tým trenér Svědík.

Zároveň odmítl, že by Zbrojovka už v hlavách sezonu dohrála. „Možná panuje pocit, že už máme hotovo, ale my k tomu tak nepřistupujeme. Soustředíme se na každý zápas, mentalita musí být pořád stejná,“ dodal.

Vlevo Tomáš Kott, vpravo Patrik Žitný.

Důležitou roli v utkání sehrál Patrik Žitný. Poprvé od dlouhého trestu se gólově prosadil. Ve 32. minutě otevřel skóre a o 16 minut později připravil gól pro spoluhráče Tadeáše Vachouška.

Sedmadvacetiletý Žitný, který na podzim právě v Ústí po tvrdém zákroku zranil Tomáše Kotta a od disciplinární komise obdržel původně desetizápasový distanc, nakonec po částečném zkrácení trestu a jeho předčasném prominutí stihl závěr sezony.

„Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli, udrželi čisté konto a dali tři góly. Po delší době jsem dal gól a přidal asistenci, takže jsem spokojený i osobně,“ uvedl Žitný po zápase.

Proti Ústí navíc šlo i o symboliku. „Před zápasem jsme si s Tomášem Kottem něco řekli, v nadsázce mi říkal, ať ho nechám být. Beru to s respektem po tom, co se stalo. Jsem rád, že je zdravý a může nastupovat, to je pro mě nejdůležitější,“ doplnil Žitný.

Znovu nalezenou formu potvrdil i nejlepší střelec Brňanů Vachoušek. V minulém kole proti béčku Slavie se poprvé na jaře gólově prosadil, tentokrát na svůj výkon navázal dvěma góly a jednou asistencí.

Druhý brněnský zásah navíc přišel po akci, kterou si Svědíkův tým dlouhodobě piluje. „Vyvrcholilo to skvělým druhým gólem po výstavbě – záměr byl jednoznačný a perfektně dohraný. Třetí gól také padl po kombinaci,“ pochvaloval si domácí kouč, jenž ocenil i způsob, jakým jeho hráči zvládli přechodovou fázi v průběhu utkání.

Předvedli velkou a suverénní jízdu. Zbrojovce k postupu gratulují i rivalové

Hostující trenér Svatopluk Habanec i přes porážku našel na výkonu svého mužstva několik pozitiv, zároveň ale zdůraznil sílu lídra soutěže. „Potkala nás opravdu velká kvalita. Narazili jsme na tým, který má strašně moc prvků k tomu, aby takové zápasy zvládal. Doufali jsme, že když náš brankář pochytá tři jejich tutovky, mohlo to skončit třeba remízou, ale dneska to přes jejich kvalitu nešlo,“ uznal.

Zároveň přiznal, že Zbrojovka ústeckou ofenzivu brala velmi vážně. „Obrovsky mě potěšilo, jak moc respektovali naši ofenzivu. Věděli, že umíme být směrem dopředu nebezpeční, a o to víc přizpůsobili zápas obranné taktice. Hlavně ve druhé části hodně dbali na defenzivu a ve středu hřiště byli ve čtveřici velmi silní,“ uzavřel Habanec.

Jasná výhra tak Zbrojovku posunula zase o krok blíž historickému zápisu. V Brně ale o rekordu mluví opatrně a raději zdůrazňují přístup k jednotlivým utkáním.

„Jdeme zápas od zápasu. Teď máme titul jistý, hrajeme hodně pro fanoušky, aby si to užili a chodili v co největším počtu. A samozřejmě, bodový rekord máme v hlavě a chceme na něj dosáhnout,“ přiznal Žitný.

Další tři body může Zbrojovka připsat už ve středu, kdy se ve vloženém 27. kole utká v Ostravě s béčkem tamějšího Baníku. Ústí naopak doma ve stejný den přivítá další slezský celek, čtvrtou Opavu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Žižkov vs. TáborskoFotbal - 26. kolo - 3. 5. 2026:Žižkov vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
3. 5. 10:15
  • 2.65
  • 3.35
  • 2.45
Slavia B vs. Ostrava BFotbal - 26. kolo - 3. 5. 2026:Slavia B vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
3. 5. 10:15
  • 2.26
  • 3.53
  • 2.79
Liberec B vs. VelvaryFotbal - 26. kolo - 3. 5. 2026:Liberec B vs. Velvary //www.idnes.cz/sport
3. 5. 10:15
  • 1.51
  • 4.01
  • 4.02
Jablonec B vs. Most/SoušFotbal - 26. kolo - 3. 5. 2026:Jablonec B vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
3. 5. 10:15
  • 2.53
  • 3.39
  • 2.10
Olomouc B vs. Frýdek-MístekFotbal - 26. kolo - 3. 5. 2026:Olomouc B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
3. 5. 10:15
  • 1.86
  • 3.57
  • 2.87
Karviná B vs. Start BrnoFotbal - 26. kolo - 3. 5. 2026:Karviná B vs. Start Brno //www.idnes.cz/sport
3. 5. 10:15
  • 1.50
  • 3.78
  • 4.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Zbrojovku hnal za rekordem dvougólový Vachoušek. Poprvé od trestu pálil Žitný

Patrik Žitný skóruje v zápase proti Ústí nad Labem (2. května 2026)

Postup mají jistý, teď brněnský trenér Martin Svědík míří na bodový rekord druhé fotbalové ligy. V cestě mu v domácím duelu stál rozjetý ústecký Viagem s jednou z nejlepších ofenziv v soutěži,...

3. května 2026  7:30

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

2. května 2026  21:09,  aktualizováno  3. 5. 7:26

Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský není spokojený s výrokem rozhodčího v zápase...

Už za týden může být jasno. Navíc v utkání s největším rivalem. Když slávističtí fotbalisté v nadstavbovém derby porazí Spartu, obhájí ligový titul. „Je to příjemný bonus, ale samozřejmě i kdyby...

3. května 2026

Otáčím kormidlo. Mihálik překonal zranění i kritiku a přiblížil Hradec evropskému snu

Premium
Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Když před osmi lety odklepl fotbalový Jablonec jeho přestup do Nizozemska, otevírala se před Ondřejem Mihálikem nová výzva. Jenže přišlo vážné zranění a vysněná štace v Alkmaaru se smrskla na dva...

3. května 2026

Fotbalisté Porta po čtyřech letech slaví zisk titulu. Za sezonu dostali jen 15 gólů

Hráči Porta slaví zisk portugalského titulu.

Fotbalisté Porta po čtyřech letech ovládli portugalskou ligu. Po sobotním vítězství v domácím utkání 32. kola nad Alvercou (1:0) mají devítibodový náskok na druhou Benficu Lisabon. Oběma týmům...

2. května 2026  23:42

Slovan Bratislava je poosmé v řadě vítěz slovenské ligy. Kmotrík: Musíme být kritičtí

Euforie v Bratislavě. Klubový boss Ivan Kmotrík mladší objímá jednu z hvězd...

Fotbalisté Slovanu Bratislava získali poosmé za sebou slovenský titul. Další obhajobu završili v sobotu večer domácí výhrou 1:0 nad druhou Dunajskou Stredou. Tým z hlavního slovenského města získal...

2. května 2026  22:49

Šílenost, nechápal kouč Liberce zákrok Mosese. Žluté karty? Pojďme radši dál

Liberecký trenér Radoslav Kováč se rozčiluje během utkání v Karviné.

Jeho tým dohrával v deseti, přesto doma Slavii zle zatápěl. Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč po prohře 1:2 s favoritem na úvod nadstavbové skupiny o titul litoval dvou inkasovaných gólů...

2. května 2026  22:47

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

2. května 2026  21:59

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

2. května 2026  21:55

Schick v Německu dál řádí, Lipsko skolil svým prvním hattrickem v sezoně

Patrik Schick slaví svoji první branku proti Lipsku.

Český útočník Patrik Schick svým premiérovým hattrickem v sezoně německé fotbalové ligy zařídil Leverkusenu domácí vítězství 4:1 nad Lipskem. Bayer se po 32. kole posunul o skóre na čtvrté místo,...

2. května 2026  20:40,  aktualizováno  21:06

Ovace při příchodu? Chválu si vyslechneme až po záchraně, říká nový kouč Baníku

Josef Dvorník diriguje fotbalisty Baníku Ostrava při svém prvním utkání v roli...

Bouřlivými ovacemi ostravští fanoušci vítali Josefa Dvorníka jako nového trenéra Baníku, když hlasatel četl sestavu domácích fotbalistů před utkáním s Mladou Boleslaví. V jarní části ligy je Dvorník...

2. května 2026

Povinná výhra pro Arsenal, zářil Gyökeres. West Hamu se komplikuje cesta k záchraně

Viktor Gyökeres z Arsenalu slaví gól Fulhamu.

Fotbalisté Arsenalu ve 35. kole anglické Premier League porazili na domácím hřišti Fulham jasně 3:0 a na čele soutěže mají šest bodů náskok. Druhý Manchester City má ovšem dva zápasy k dobru. Hráči...

2. května 2026  16:07,  aktualizováno  20:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.