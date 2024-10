Do Zbrojovky nastupuje Jiránek. Bývalý reprezentant je sportovním ředitelem

„Cílem sportovního vedení pod Martinem Jiránkem je především stabilizace sportovní situace, analýza aktuálního stavu a související práce ve všech oblastech počínaje personálním obsazením, infrastrukturou, expertním a technickým zajištěním až po skauting či spolupráci s kluby napříč regionem. Jednoznačným cílem je samozřejmě vrátit Zbrojovku Brno do Chance ligy, nicméně úkoly před Martina postavené jsou výrazně širší,“ sdělil v tiskové zprávě Jan Mynář, generální manažer 14. mužstva druholigové tabulky.

O příchodu někdejšího reprezentanta, mistra Evropy do 21 let z roku 2002 a člena bronzového týmu z evropského šampionátu v roce 2004 do Brna se začalo spekulovat krátce poté, co se Mynář ve Zbrojovce ujal práce. Nový generální manažer potvrdil, že s Jiránkem zevrubně komunikoval.

„Avizovali jsme hned na startu našeho vstupu do Zbrojovky, že právě sportovní oblast je logicky jednou z absolutních priorit. Martin Jiránek byl v našem hledáčku od samotného začátku a jsme rádi, že jsme se dohodli na spolupráci. V posledních týdnech jsme spolu strávili desítky hodin a z našich debat jsem si odnesl skvělý pocit. Martina charakterizuje především pracovitost, obrovský fotbalový přehled, a v neposlední řadě schopnost věci racionálně zhodnotit a nabízet konkrétní řešení. Právě takový přístup nyní Zbrojovka potřebuje,“ uvedl na klubovém webu.

Jasnější obrysy dostala též spolupráce Zbrojovky s agenturou Sport Invest, o níž se také ve fotbalových kruzích hovořilo. Renomovaná agentura, která se dříve zajímala o koupi celé Zbrojovky, se stala poradcem nového vedení pro sportovně strategická rozhodnutí.

„Martin Jiránek si vyzkoušel pozici fotbalového skauta v seniorských i juniorských soutěžích, podílel se na nastavování pokročilých hodnotících metrik hráčů v nejvýraznější české hráčské agentuře a v neposlední řadě pak i díky svému jazykovému vybavení dokáže komunikovat s lidmi napříč sportovním světem. V mých očích je velkou výhodou i fakt, že je součástí tzv. zlaté generace českých fotbalistů, která se prosadila a aktuálně čím dál více prosazuje v rámci řídících sportovních pozic,“ doplnil Mynář.

Jiránek je napojený na nové poradce

Obránce s jedenatřiceti reprezentačními starty na kontě během své kariéry působil kromě českých soutěží také v Itálii, Rusku a Anglii, což považuje za výhodu. Pro Sport Invest pracoval jako skaut. Osobně sledoval již minulý domácí zápas brněnského mužstva ve druhé lize, v němž Zbrojovka remizovala s Líšní.

„Vnímám velká očekávání celé brněnské sportovní veřejnosti po nástupu nových majitelů. Tlaku ani velkého očekávání se však nebojím. Jedinou správnou odpovědi bude každodenní práce. Mým úkolem bude v první fázi klub sportovně konsolidovat. V dlouhodobém výhledu by měla Zbrojovka jednoznačně mířit mezi přední české kluby; a to jednak díky výsledkům prvního týmu a zároveň také výchovou výrazných talentů pro celý český fotbal,“ prohlásil.