Předvedli velkou a suverénní jízdu. Zbrojovce k postupu gratulují i rivalové

Na prvoligových trávnících se tradiční klub z druhého největšího města v České republice objeví v příští sezoně po dlouhých třech letech.
„Zbrojovce musíme poblahopřát k postupu do první ligy, odvedli dobrou práci,“ gratuloval po pondělní remíze trenér Artisu Roman Nádvorník. Podobně reagoval i jeho svěřenec Tomáš Holý. „Gratulace, přeju hezké oslavy,“ rozesmál se zkušený gólman.
Samotní hráči Zbrojovky sledovali zápas rivala společně v jednom z brněnských podniků, po závěrečném hvizdu začali hned slavit. Na oslavách zároveň lídr druhé ligy představil i nový merch „Zpátky Mezi Elitou“, který má tento úspěch připomínat.
K postupu na sociálních sítích poblahopřál i tradiční rival Sparta Praha. „Vítejte zpátky v Chance Lize, těšíme na vzájemné bitvy!“ stojí v komentáři pod postupovým příspěvkem brněnského celku na platformě X.
Speciální gratulaci na své sociální sítě přidal i Artis. „Gratulujeme Zbrojovce a jejím fans k postupu, tohle město si to moc zaslouží. Flinta předvedla velkou suverénní jízdu do vysněné cílové stanice Chance Liga. Brněnským a jihomoravským fotbalovým příznivcům ale chceme dopřát ještě víc. Zbrojovku se pokusíme nasledovat - uděláme všechno pro to, abychom Brnu mohli společně v příští sezoně nabídnout dvojité prvoligové menu.“ stojí v příspěvku. K blahopřáním se přidala i hokejová Kometa.
Dalším gratulantem je i bývalý premiér České republiky Petr Fiala (ODS), který právě z jihomoravské metropole pochází.