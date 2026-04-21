Předvedli velkou a suverénní jízdu. Zbrojovce k postupu gratulují i rivalové

Brněnská Zbrojovka díky pondělní remíze Artisu s druhým Táborskem sbírá gratulace k prvoligové příslušnosti. Kromě městského rivala k postupu do ligy gratulovaly také další sportovní kluby. Blahopřál i bývalý premiér a rodák z Brna Petr Fiala.
Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Štěpán Langer (na míči) ve své premiéře v dresu Zbrojovky Brno proti Příbrami.
Univerzál Denis Granečný aktuálně na děkovačkách působí velmi vděčně. Zažívá...
Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.
Vedral ze Zbrojovky (vpravo) v hlavičkovém souboji během zápasu druhé ligy s...
Na prvoligových trávnících se tradiční klub z druhého největšího města v České republice objeví v příští sezoně po dlouhých třech letech.

„Zbrojovce musíme poblahopřát k postupu do první ligy, odvedli dobrou práci,“ gratuloval po pondělní remíze trenér Artisu Roman Nádvorník. Podobně reagoval i jeho svěřenec Tomáš Holý. „Gratulace, přeju hezké oslavy,“ rozesmál se zkušený gólman.

Samotní hráči Zbrojovky sledovali zápas rivala společně v jednom z brněnských podniků, po závěrečném hvizdu začali hned slavit. Na oslavách zároveň lídr druhé ligy představil i nový merch „Zpátky Mezi Elitou“, který má tento úspěch připomínat.

K postupu na sociálních sítích poblahopřál i tradiční rival Sparta Praha. „Vítejte zpátky v Chance Lize, těšíme na vzájemné bitvy!“ stojí v komentáři pod postupovým příspěvkem brněnského celku na platformě X.

Speciální gratulaci na své sociální sítě přidal i Artis. „Gratulujeme Zbrojovce a jejím fans k postupu, tohle město si to moc zaslouží. Flinta předvedla velkou suverénní jízdu do vysněné cílové stanice Chance Liga. Brněnským a jihomoravským fotbalovým příznivcům ale chceme dopřát ještě víc. Zbrojovku se pokusíme nasledovat - uděláme všechno pro to, abychom Brnu mohli společně v příští sezoně nabídnout dvojité prvoligové menu.“ stojí v příspěvku. K blahopřáním se přidala i hokejová Kometa.

Dalším gratulantem je i bývalý premiér České republiky Petr Fiala (ODS), který právě z jihomoravské metropole pochází.

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

