Začátek nové sezony zastihl brněnskou Zbrojovku v obrovském laufu. Mohutně posílený tým v prvních dvou kolech dvakrát vyhrál, domácí vítězství nad béčkem Sparty sledovalo minulý pátek bezmála šest tisíc diváků a očekává se návrat do první ligy.

„Přidat pod kotel“ se jen pár dní na to rozhodl i byznysmen Vojtěch Kačena, o jehož spolupráci se Zbrojovkou a chystaném vstupu do jejích struktur se vědělo, dosud však veřejně nevystoupil.

Pro server Seznam Zprávy tak učinil. Rovnou oznámil, jaké má záměry se stavěním nového stadionu, k němuž se brněnský fotbal upíná, a tréninkového centra. To by podle zdrojů iDNES.cz mohlo stát nedaleko Kuřimi na Brněnsku, což je jen několik kilometrů za hranicemi Brna.

„Já bych chtěl, aby všechny městské části v Brně věděly, že chceme postavit opravdu kvalitní sportoviště. A hlavně na to nechci žádné státní peníze. Budu to financovat sám,“ sdělil serveru Kačena. „Nebude to levné. Budou to miliardy korun,“ přiznává podnikatel.

Kdo je Vojtěch Kačena Bývalý triatlonista, jehož firma Second Foundation se specializuje na algoritmické obchodování s elektřinou, plynem či emisními povolenkami. Seznam Zprávy uvádí, že v roce 2022 vykázala provozní zisk 1,3 miliardy korun.

Po dokončení obchodu se Zbrojovkou by mu mělo patřit 80 procent akcií klubu. Zbylých 20 procent by měl držet advokát Jaroslav Havel, představitel investiční skupiny OneCap, která je dosud většinovým vlastníkem.

Reakce Zbrojovky na nové zjištění je vyhýbavá. „V tuto chvíli se situace kolem Zbrojovky Brno stále řeší a probíhají jednání mezi zúčastněnými subjekty. Do momentu kompletního uzavření transakce nebude klub poskytovat žádné další komentáře,“ reagoval na dotaz ředitel klubové komunikace Tomáš Šusta.

Redakce iDNES.cz se obrátila na miliardáře se žádostí o rozhovor. Kačena, jehož slova Seznam Zprávy cituje, je podle svého bratra a společníka v dobročinné organizaci Křídla Ondřeje momentálně na dovolené.

O návrat za Lužánky město nestojí

Fanouškům zatím Vojtěch Kačena sdělil, že také nový stadion, na němž by Zbrojovka mohla hrát jak první ligu, tak případně evropské poháry, hodlá financovat ze svého. Dosud se hovořilo o tom, že projekt za zhruba dvě miliardy korun zastřeší vedení města a stavět se začne kolem roku 2029.

To chce nový majitel povadlé fotbalové značky zřejmě uspíšit. S městem již zahájil diskusi o vhodných lokalitách pro výstavbu.

„Bude to hodně záviset na tom, co budou politici chtít, protože musíme spolupracovat s městem. Podle mě je to pro politiky velmi pozitivní zpráva. Jediné, co chceme, je pomoct tím, abychom dostali lokalitu, kde si pozemky koupíme. Nechceme být nikomu zavázaní,“ pronesl.

Pohled na zchátralý stadion v Brně za Lužánkami. Letos se má bourat. (2024)

Brněnský radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09) připustil, že nyní preferovaná varianta pro fotbalový stadion, kterou zůstává prostor místo velodromu na výstavišti, nemusí být konečná.

„Uvažujeme o dalších možnostech, kde by mohl stadion stát, ale v tuto chvíli stále platí lokalita místo velodromu u brněnského výstaviště. Prověřujeme ale i jiné varianty, kde je dostatečně velká plocha pro fotbalový stadion,“ odpověděl.

Na variantu, že by výstavbu stadionu zafinancoval majitel Zbrojovky ze svých zdrojů, bude podle všeho město slyšet. „Pro nás jako město je to v tu chvíli nejlepší varianta, protože bychom nic neplatili, ale vše by zaplatil soukromý investor, který je navíc v developmentu pružnější a efektivnější. Je to dobrá zpráva pro Brno,“ ocenil Aberl.

Zároveň potvrdil, že mezi lokalitami, u nichž by se o stavbě stadionu mohlo uvažovat, nebude tradiční fotbalové místo za Lužánkami. „K Lužánkám bychom se už neradi vraceli, spíše se díváme do míst, kde jsou dopravní tahy, aby byla na stadion dobrá dopravní dostupnost,“ řekl radní. Debaty s Kačenou jsou podle jeho slov na začátku.

Ze sportovní koncepce města Brna, kterou zastupitelé schválili loni v září, plyne, že na výstavišti by měl mít stadion kapacitu 20 až 22 tisíc diváků. Investorem by bylo Brno, předpokládané náklady by se vyšplhaly na dvě miliardy korun.

Takhle měl vypadat podle vizualizace stadion za Lužánkami. A takhle se měl rekonstruovat stadion v Králově Poli.

Do konce roku 2026 má být hotova architektonická studie, následně by proběhla projektová dokumentace, v roce 2028 veřejná zakázka na zhotovitele stavby a od roku 2029 by se mělo stavět. S otevřením stadionu koncepce počítá v roce 2030.

Aberl potvrdil, že i kdyby se stavělo jinde, kapacita hlediště by nebyla menší, než se plánuje na výstavišti.

Zatím Zbrojovka (a s ní i Artis Brno) hraje na stadionu v Králově Poli, který čeká na plán rekonstrukce. Studie by měla být připravena v nejbližších dnech, podle Aberla do konce července.