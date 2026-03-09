Nebojím se říct, že je rozhodnuto. Vorlický se neobává o postup Brna, ale o koleno

Jak hodnotíte nedělní duel s Táborskem, který byl napjatý do úplného konce?
Vyhráli jsme, máme tři body a odskočili jsme. To je hlavní.
Gól po vaší akci přišel po konkrétních pokynech, se kterými jste šel na hřiště?
Nepřišel jsem s žádnými pokyny, protože jsem šel rovnou hrát a nebyl prostor mi dát nějaké konkrétní úkoly. Jen jsem dostal poziční instrukce, ale od pana Svědíka mám důvěru směrem dopředu a tak jsem nic slyšet nepotřeboval.
Máte v práci z pozice ofenzivního záložníka skutečně takovou volnost?
Dobře jsem si sám uvědomoval, že je to stále bez branek a že s tím musíme něco udělat. Na druhou stranu kluci pracovali celých 65 minut, když jsem na hřišti nebyl, velice dobře. Táborsko také hrálo líbivý, kombinační fotbal podle mého gusta. Moji spoluhráči neměli lehký úkol. Já přišel, dva nebo tři míče jsem ztratil a jeden mi vyšel. Naštěstí to dopadlo dobře.
Jak se cítíte opět v dresu Zbrojovky Brno, ze které jste odcházel v roce 2018 do italského Bergama?
Nepotřeboval jsem žádnou adaptační dobu, protože to tu považuji za svůj fotbalový domov. I když jsou všichni lidé v klubu noví, tak ten vztah ke Zbrojovce mi pomohl se adaptovat velmi rychle. Cítím se tu dobře, všichni mě přijali.
Zvládáte tlak a pozornost soupeřů, které se vám jako kmenovému hráči Slavie se zvučným jménem v druhé lize dostává?
Dvakrát jsem naskočil v průběhu zápasu, už s Příbramí jsem tam měl náznaky, které jsem nedotáhl. Věděl jsem, že teď proti Táborsku už bych měl doručit výsledek. Kluci z Táborska si mě potom i hlídali. Hora tam dirigoval spoluhráče, aby si mě hlídali, že hra bude chodit přese mě. Jsem rád, že se mi podařilo jednou se uvolnit a Velich na to, jak je to mladý útočník, mi to perfektně narazil, předvídal, co chci dělat. To je skvělé, že se začínáme chápat. Benny Kanakimana pak už měl velice snadný úkol.
Trenér Svědík vás zatím ale nepustil do základní sestavy. Je to daň za operované koleno, které stále potřebuje péči?
Jestli zvládnu vyšší minutáž je otázka pro trenéry. Já jsem připravený. Na druhou stranu chápu, že fotbal je zase trochu jiný, nedíváte se na to tak, kdo hraje méně a více. Základní jedenáctka není výběr těch nejlepších, potřebujete dvacet dobrých hráčů.
Takže si s Martinem Rymarenkem, který vám zápasy odstartovává, nejdete po krku?
Rymarenko je skvělý útočník, který tu odvádí dobrou práci a je spravedlivé a normální, že na mé pozici hraje on a já tam přijdu až později. Nejde o mě, já jsem hladový po gólech a asistencích, protože to mám rád. To mě naplňuje, ale je důležitější, aby Zbrojovka byla na konci května v první lize.
Je výhodou chodit do unavené obrany?
Stoprocentně to jde poznat. Je to snazší i pro můj fyzický stav. Já se vzbudím a nevím, jestli je dnes koleno dobré, nebo bolavé. V zápasech mě nebolí, to je zásadní. Asi to tlumí i ten adrenalin. Já bych rád hrál šedesát, sedmdesát minut a dokud to nevyzkoušíme, tak nepřijdu na to, jestli je to zvládnutelné.
Náskok pomůže hlavám, líčil Svědík. Trenér Táborska už mu gratuloval k postupu
A lámete si nad tím hlavu, jak se do základu dostat?
Je to můj vnitřní pocit a panu trenérovi věřím, že mi ten prostor dá, pokud bude vědět, že to zvládnu. Jsem tu na dvanáct dalších zápasů, abych odvedl to, co umím v momentě, kdy mě trenér pošle na hřiště.
Vyhráli jste proti druhému týmu tabulky, odskočili jste na rozdíl jedenácti bodů. Berete to jako zlomový moment, že už je třeba jaro dohrát?
Cenné to rozhodně bylo a nebojím se říct, že by mělo být nyní rozhodnuto. Rozumím trenérovi, že je opatrný a ostražitý a my stále nesmíme nic podcenit. Příští kolo nás čeká derby.
Jako účastník velkého pražského derby, těšíte se na to brněnské?
Artis není vůbec špatný tým, nepodařil se jim ideálně start do jara, ale u derby nikdy nevíte, jak to bude vypadat. Také to bude důležitý zápas. Ale proti Táborsku jsme si obrovsky pomohli a už je to opravdu jen na nás. Neslavíme postup, ale můžeme jít do každého zápasu s odvahou a náskokem z čela. Soupeři se musí bát, když přijedeme.
Zbrojovka přidá pro jaro nový rozměr. S Langerem chce ovládnout střed hřiště
Když Zbrojovka dotáhne svůj plán, nebudete přemýšlet, zda byste tu nezůstal i déle?
Přemýšlel bych o tom. Rozhodující bude ale, zda o tom budou stejně přemýšlet pánové Svědík, Kačena (majitel) a Mynář (generální manažer).
Byl byste tomu nakloněný?
Je to za tři měsíce. Já nevím, řeším přítomnost. Měl jsem pětkrát rozvrtanou nohu a nevím, jestli zítra budu moci trénovat. A tak se raduju z toho, že večer přijedu do Boskovic a dám si pivo.