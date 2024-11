Pikantní přestup: Pernica má ze Zbrojovky namířeno do sousední Líšně

K pikantnímu přestupu se ve druhé fotbalové lize schyluje v Brně. Obránce Luděk Pernica, který se na začátku roku podruhé vrátil z Plzně do Zbrojovky, je podle informace iDNES.cz na odchodu do konkurenční Líšně. Tam by měl zacelit díru ve středu defenzivní řady během rekonvalescence kapitána Michala Jeřábka, který se zotavuje z vážného zranění hlavy.