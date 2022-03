Neskutečný zápas, jásal kouč Líšně, která v derby srazila Zbrojovku

Suveréna soutěže Líšeň zaskočila hned v 1. minutě, kdy se po rohu prosadil Pašek. Gól neslavil. „Záměrně, vztah ke Zbrojovce pořád mám,“ vysvětlil.

O co mírnější byla jeho projevená radost, o to větší dávku energie tato trefa do hostí nalila. Při absenci vykartovaného středního záložníka Jaroslava Málka dala Líšeň všechny tři góly po centrech ze stran; dva v prvním poločase z rohů a jeden po změně stran ze hry. Přes šest tisíc diváků žaslo, když další dlouholetý zbrojovák, Milan Lutonský, upravil v 61. minutě hlavou už na 0:3.

„Od úterý jsme to takhle nacvičovali. Byl to plán, který kluci splnili fantasticky,“ ocenil trenér vítězů Milan Valachovič. Líšeň nad Zbrojovkou vyhrála derby na čtvrtý pokus.

„Neskutečný zápas. V náš prospěch rozhodla obrovská motivace, nasazení, s tím se domácí nevyrovnali. Herně byli lepší, my jsme využili šance a hráli jsme obětavě,“ děl Valachovič.

Zbrojovka se k nátlakovému fotbalu, který chtěla produkovat, dostala až po změně stran. Vyrovnat sice mohl hned v 5. minutě Michal Ševčík, poloodkrytou branku však netrefil a následně hru lídra soutěže nečekaně ovládla nervozita.

Teprve v 72. minutě korigoval na 1:3 zbrojovácký kanonýr Jakub Řezníček. Prosadil se ve všech třech jarních zápasech.

„Prohráli jsme s týmem, který je silný ve standardkách, to nás vytrestalo. Ve hře jsme bojovali, bohužel hosté nám dokázali dát ještě třetí gól a pak už to odkopali. My jsme se snažili. Díky standardkám hosté vyhráli asi zaslouženě,“ shrnul brankář domácích Martin Berkovec. Jeho tým prohrál teprve potřetí v sezoně a poprvé doma.

Zároveň se mu ještě v první půli zranili dva obránci. Nosítka musela pro Matěje Hrabinu, pro stopera Jana Štěrbu dokonce podruhé v sezoně přijela k hřišti sanitka. V souboji před brankou ho nešťastně trefil loktem do hlavy vlastní spoluhráč Řezníček.

Dva inkasované góly a dva zranění hráči - horší poločas ještě Zbrojovka v tomto druholigovém ročníku nehrála.

„Zápas jsme si prohráli vlastními chybami. Nechtěli jsme hrát na vlastní polovině, scénář byl nachystaný jinak. Po chybě a gólu v první minutě jsme se nedostali do tempa, byli jsme pomalí v přechodové fázi a druhý gól Líšně nás srazil do kolen. Nakopla nás až hektická hra před poločasem. V druhé půli hráči k zápasu přistoupili jinak, byli podstatně dravější, silní v kombinaci, bohužel jsme gól dali pozdě. Dnes to bylo málo, nicméně věřím, že klopýtnutí mužstvo zocelí,“ řekl trenér domácích Richard Dostálek.