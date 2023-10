Jistě budu další vyhozený, ale snad za delší dobu, smál se kouč Brna po derby

Po mnoha letech přicházíte na Zbrojovce na tiskovou konferenci a s úsměvem. Jak se vítězství rodilo?

V první řadě je nutné říct, že si výhry ohromně vážíme, protože se nerodila vůbec lehce. Musím ocenit Líšeň, která byla zdatným protivníkem a výsledek je pro ně až moc krutý.

Zbrojovce trvalo, než se dostala do obrátek. Chtěli jste po hráčích raději klid?

Vstoupili jsme do utkání vlažně. Možná s nadšením, ale vlažně. Trvalo nám dlouho otáčení těžiště a nevytvářeli si možnosti na zakončení. Ty přišly až po chvíli. S postupem času jsme se ale dostali do kombinací a pomohl nám první gól. V kabině jsme si pak řekli pár slov, abychom druhý poločas byli lepší a trpělivě si počkali na situaci, kterou zápas zlomit.

Začátek byl ale hodně nervózní. Bylo znát, že je to první zápas pod novým koučem za ne úplně snadné výchozí situace?

Tohle, těžší terén i dobrá příprava Líšně se na tom podílelo. Hráli výborně v bloku. Věděli jsme, že bude nepříjemné se do nich dostat a dlouho nám to trvalo. Dali jsme možnost soupeři se přesouvat a bylo těžké rozbít jejich pevnou obranu.

Zvolil jste ale velmi kombinačně zdatné hráče jako Ondřeje Pachlopníka, Jiřího Texla nebo Adama Fouska. Chtěli jste přidat větší souhru ve středu hřiště?

Upozorňovali jsme hráče, že tam máme hodně kluků, co chtějí posouvat míč a hrají s ním rádi. Apelovali jsme ale také na to, aby naše reakce po ztrátě byla rychlá a správná. Hlavně jsme ale chtěli míč rychleji otáčet a hledat výhodnější situace po nás.

Řekli si střídající hráči o místa v další základní sestavě, když se jim povedlo v závěru zápas zlomit a ještě přidat další branku?

Já to mám tak, že každý hráč, který poctivě přes týden trénuje a poctivě se chystá, tak my jako trenéři bychom byli blázni, kdybychom tam takového hráče nedali, když vidíme, že je nabuzený a že nám pomůže. Viděl jsem to na Pachlopníkovi, který dřel po zranění. Vsadili jsme také na to, že on je pravý poctivý Brňák a tak bude mít ještě větší motivaci. Jasně, došel mu dech a na začátku se také chvíli rozkoukával. Měl tam však velmi slibné momenty a jen málo mu scházelo, aby to dotáhl do pointy i gólově.

Toto utkání bylo zřejmě zejména o uklidnění emocí. Ulevilo se vám?

Doufám že ano. Prožívali jsme těžké období, a to všichni v celém klubu. Věřím, že výhra v derby je první záchytní bod. Budeme v tom pokračovat dál a snad zvládneme dvě další utkání.

Byly to pro vás velké nervy, když se dlouho nedařilo vedení potvrdit?

Bylo to na mně vidět? Hodně zápasy prožívám. Možná se to postupem času uklidní, ale já jsem rád, když jsou na hřišti emoce, když se něco děje a nám se zase do zápasu dostaly pasáže, kdy jsme podávali vlažný výkon, chyběla nám energie. Někteří hráči toho měli asi plné brýle, ale střídající hráči vše napravili a podařilo se jim vstřelit druhou branku, která zápas rozhodla.

Jedná se o vysněný výsledek během premiéry v roli hlavního kouče?

Vysněný výsledek byla jakákoliv výhra. To se podařilo splnit. Že je to o tři, nehraje roli. Jsem rád za všechny kluky, protože jsem viděl obrovské odhodlání se s tím porvat a předvést výborným fanouškům na domácí půdě lepší fotbal, než jsme předváděli do teď.

Adam Fousek žádnou jednotlivost, kterou jste výrazně změnil, jmenovat po zápase nechtěl. Vy ji nacházíte?

Těch věcí by bylo víc. Hlavně jsem ale hráčům připomínal, aby byli daleko poctivější do defenzivy, aby po ztrátě hned přepínali do obrany a to se povedlo. Pár situací jsme asi neodbránili dokonale, ale celkově jsme byli poctiví, což vedlo k dobrému výsledku.

Má to asistent povýšený na hlavního kouče těžší než nový kouč zvenčí?

Je to těžké na posouzení. Cítil jsem, že nesu spoluúčast na nepodařených výsledcích. Nechtěl jsem z toho vyskočit. Nebylo pro mě tak úplně jednoduché přepnout do role hlavního kouče. Možná by byl někdo zvenčí větším impulsem pro hráče, na druhou stranu já tu tři měsíce byl a to zase beru jako moji výhodu. Dnes to fungovalo a já věřím, že to takto bude pokračovat.

Sestava byla krom Denise Alijagiče složená z hráčů, kteří ve Zbrojovce působí delší dobu. Zvolil jste návrat ke známému a osvědčenému?

Takto bych to nestavěl. Máme v kádru osmnáct hráčů, kteří zasáhli do utkání a každý z nich si každou minutou říká o další působení. Nevraceli jsme se k ničemu, ale pomohly nám návraty. Jirka Texl se vrátil po zranění a zvládl celý zápas v tempu. Výborný výkon odehrál Jirka Hamza ve středu hřiště.

Poctivost a rychlejší přechod do obrany ale asi není o tom, že byste to hráče učil, to do nich musíte jen víc natlačit.

To je pravda, každý má jiný způsob, jak to do kluků dostat. Někdo dá víc videa, někdo pozitivně mluví a někdo řve.

A vy jste zvolil cukr, nebo bič?

Já jsem to všechno zamixoval dohromady. Hlavní je, ale že to kluci pobrali a že se v tom lepšíme. V našem výkonu jsou obrovské rezervy.

Musel jste si při převzetí hlavní trenérské role pro sebe znovu každého hráče projít a vyhodnotit?

Kabina je tu zdravá. Někteří jsou tady už dlouho a už po několikáté se jim odvolává trenér. Je to i signál pro ně. Já jim ale také říkal, že první trenér, kterého odvolají, tak to budu já. Jestli to bude další kolo, nebo za dlouhý čas, tak to budu já. Přicházím ale s tím, že nemám co ztratit, chci tomu pomoci s čistou hlavou a takto jsem se jim to snažil odlehčit. Ať se soustředí na další den, na další víkend a kam to dospěje, to si povíme později.

Do konce podzimu zbývají už jen dvě utkání. Stanovujete si cíl, ke kterému ještě za ty dva týdny chcete dospět?

Ideálně k šesti bodům. Kroměříž s novým koučem a Sigma Olomouc B s mladými skvělými kluky budou tvrdými soupeři. V Olomouci jsme sice vyhráli, ale bylo to utkání nahoru a dolů. Čekají nás tedy dvě náročná utkání, která ale věřím zvládneme.