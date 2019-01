Talentovaný záložník Krejčí přestoupí do Plzně a zůstane v Brně

Odchod 19letého mládežnického reprezentanta do mistrovské Plzně se čeká v příštích dnech.

„Řešíme to. Mohu potvrdit zájem více klubů o Láďu Krejčího. My se tímto zájmem (o Krejčího) seriózně zabýváme, ale teď neumím odpovědět, jak to dopadne. Vyčkáme, dořešíme a uvidíme,“ pravil včera sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

O tom, že by měl Krejčí podepsat smlouvu právě v Plzni, informoval jako první web deníku Sport. Zdroje MF DNES tuto informaci potvrzují.

Do toho, že transfer ještě není dotažený, měly zasáhnout dva faktory: Plzeň se v posledních dnech zabývala odchody Jakuba Řezníčka do belgického Lokerenu a Martina Zemana do izraelského celku Hapoel Raanana, k nimž oficiálně došlo teprve včera. Navíc na přestup Krejčího nemá důvod spěchat, protože s brněnským záložníkem na jaro do sestavy ještě nepočítá.

„Od manažera jsem se o nabídce dozvěděl, ale nevím, zda jsou kluby domluvené. Soustředím se na naši sezonu a cíle, které jsme si nastavili,“ nechal se Krejčí slyšet o víkendu, kdy za Zbrojovku hrál Tipsport ligu.

Střeštík, Mareček, Šural... Nyní na ně navazuje Krejčí

O to, aby i po podpisu smlouvy s českým mistrem zůstal mladý hráč v Brně na hostování, má brněnský klub zájem.

„Kdybychom řešili jakýkoliv transfer jakéhokoliv našeho mladého hráče, tak bychom se zabývali touto variantou,“ potvrdil Požár.

Talentů, kteří dokážou zaujmout ve vyšších fotbalových patrech, má brněnský klub v poslední době víc. Loni například do akademie v Salcburku přestoupili šestnáctiletí dorostenci Antonín Svoboda a Adam Stejskal.

Zranění Růsek musí na operaci, na Maltě si nezahraje Kvůli zranění ze sobotního utkání Tipsport ligy proti Nitře přijde brněnský ofenzivní hráč Antonín Růsek o soustředění na Maltě. Zbrojovka tam od soboty do příští středy odehraje tři zápasy. Růsek místo toho ve čtvrtek podstoupí operaci zlomené záprstní kůstky a následná rekonvalescence ho vyřadí zhruba na týden z tréninku. Pak by mohl pokračovat v přípravě.

Ze seniorského „áčka“ do vrchních pater nejvyšší soutěže však odchovanci tak často nemíří. Po Střeštíkovi do Sparty zamířil ještě v roce 2011 útočník Josef Šural do Liberce a „vyhrál se“ až do Sparty. Kromě toho o rok dříve odešel Lukáš Mareček do belgického Anderlechtu.

„Prodáváme našeho odchovance. Vzhledem k tomu, že jde do Plzně, tedy do jednoho z nejlepších týmů v naší lize, je to pro nás dobrá vizitka. Nabídka je, předpokládám, zajímavá, a pokud silnější klub má zájem o našeho hráče, tak to tak má být,“ míní Pavel Šustr, trenér Zbrojovky. „Mám na to víc pohledů. Kromě toho prvního, který jsem zmínil, je zde druhý, trenérský osobní, že jsem Krejčího pět let trénoval a posun mu přeji. A pak je zde pohled trenérský současný na Krejčího motivaci na jaře u nás dokázat, že má na to, aby se pral o místo nejen v Brně, ale potom dál i v Plzni,“ pokračuje Šustr.

Toho, že by obletovaného záložníka s podepsanou smlouvou v kapse opustil elán a pracovitost, se Šustr nebojí. „Kdyby takové myšlenky měl, tak bych mu je nedoporučoval ani neumožnil,“ říká Šustr.

Zároveň však připouští, že z Krejčího, který byl při přechodu z dorostu jedním z nejlepších hráčů ročníku narození 1999 v Česku, nevymačkala Zbrojovka zdaleka vše. „Měli jsme z něho dostat víc. Z nějakého důvodu se v mužích dál nerozvíjel, a já věřím, že svého maxima ani zdaleka nedosáhl,“ odhaduje Šustr. Je přesvědčený, že Krejčí má předpoklady v Plzni uspět.

„Typů hráče jako on v republice moc není. Na svoji výšku (187 cm) je velmi slušně technicky vybavený, umí číst hru, řešit herní situace. Myslím si, že zapadá do herního projevu, jakým se prezentuje Plzeň,“ soudí Šustr.