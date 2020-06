V Brně trnou, zda se kvůli třinecké karanténě dohraje druhá liga

Po něm je celý třinecký tým z nařízení hygienické stanice Moravskoslezského kraje na dva týdny v karanténě, nad zbytkem 2. ligy se vznášejí černé scénáře a jedním z nich je i nedohrání soutěže.



Pokud by došlo právě k němu, pak by do nejvyšší soutěže postoupil jen vedoucí tým druhé ligy v době jejího přerušení. Momentálně jsou to Pardubice. Brňané se před ně mohou dostat nejdřív příští pondělí, až budou odehrána další dvě kola – ale to by lídr tabulky musel dvakrát ztratit.

„Samozřejmě situaci sledujeme. Věřím, že pořád je ve hře dohrání soutěže. Nedokážu si dost dobře představit, že by nám teď někdo řekl, že naše šance (na postup) tímto končí,“ řekl do telefonu Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky.

Ligová fotbalová asociace (LFA) se začne situací zabývat ve čtvrtek. Do té doby padlo jen rozhodnutí o odložení už třetího zápasu Třince v řadě; jeho čtvrteční duel s Pardubicemi je přesunut dokonce bez termínu na neurčito.



Podle informace MF DNES nakažený třinecký hráč není členem základního kádru. Slezský klub potvrdil, že se nakazil v rámci rodiny. Karanténu pro celé mužstvo včetně realizačního týmu nařídila krajská hygiena do konce června, 1. července následují další testy.

A pak? I kdyby byl Třinec schopen hrát, musel by po návratu na hřiště zvládnout sedm utkání. Druhá liga měla končit 9. července, od 14. do 19. července jsou vypsané termíny pro baráž o postup.

K ní by však bez řádného dohrání 2. ligy nedošlo, z nejvyšší soutěže by sestoupil jen poslední a nahoru by šel vítěz FNL.



„Pořád si myslím, že prostor na debatu v případě, že by se 2. liga nemohla dohrát, tady je. Že by to šlo ještě řešit. Ale my stále věříme, že se soutěž normálně dohraje,“ uvedl Požár. Konec profesionálních soutěží je možno oddálit až do 2. srpna, což je termín mezinárodní federace UEFA. K tomu by ale vedlo jen další hlasování na úrovni LFA. Lze předpokládat, že prvoligovým celkům by mohlo vadit čekání na baráž od 7. července, kdy jim končí skupina o záchranu, až do konce měsíce.

Obava o to, že se vidina vytouženého postupu může rozplynout, silně rezonuje mezi fanoušky Zbrojovky. Hrozba setrvání ve 2. lize o další rok déle je děsí. Dolehla i do druholigové kabiny, i když tam zatím ne tak silně. Že však situace v Třinci může brněnský postupový sen zničit, si hráči Zbrojovky uvědomují. Snaží se nepustit si k tělu paniku, protože ta by mohla mít ještě horší následky.

„Kluci mezi sebou zjišťovali, co se děje. Budeme věřit, že se ta cesta, po které jdeme, nezkomplikuje. Ligu chceme dohrát a postoupit,“ reagoval obránce Pavel Eismann. Náladu v mužstvu prý hrozící konec postupových nadějí zatím nepoznamenal.

„Řešíme hlavně naše zápasy. O Třinci jsme se bavili, ale nebylo to téma číslo jedna. Karanténa Třince nám to komplikuje, ale dalo se čekat, že pozitivní nález někde může být. Tím, že se opatření trochu rozvolnila, to mohlo být reálné. Jsem zvědavý, jak se bude situace vyvíjet, momentálně ale musíme dál hrát nadoraz a vyhrávat zápasy, nic jiného neovlivníme. Od starostí, co bude, se musíme oprostit,“ popsal atmosféru v kabině Zbrojovky její zadák.