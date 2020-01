Magerova éra v Brně končí, útočník jedná o angažmá ve třetí lize

Brzo 37letého Mageru do svých řad lákají Zápy, tým ze špice tabulky ČFL skupiny B. Podle informace MF DNES jsou momentálně právě Zápy, druhý tým ve skupině B třetí ligy, největším favoritem na angažování autora 59 ligových gólů.

„Je to čerstvé, v procesu jednání. Zájem z naší strany je. Záleží, jaká bude dohoda s hráčem a jeho klubem. Lukáš (Magera) bydlí v Poděbradech, vypadá to, že by se chtěl vrátit domů. Zbrojovka o něho podle všeho zájem nemá, takže to z tohoto pohledu do sebe zapadá,“ potvrdil manažer středočeského klubu František Mašek.

Také v Brně si uvědomují, že Magerovu budoucnost je potřeba řešit. Nejenže mu v létě končí smlouva, především se Magera během podzimu ze základní sestavy přesunul na lavičku a naskakoval do druhých poločasů. Trenér Machálek vložil svou důvěru do Jakuba Přichystala, jemuž se začalo nebývale dařit, a vedle něho do útoku stavěl Antonína Růska.

„Lukáš (na konci podzimu) nedostával tolik prostoru. Samozřejmě jeho situaci řešíme, bavíme se s ním a uvidíme, jak se vyvine příprava,“ řekl sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Příprava začala minulé pondělí a SK Zápy od té doby nejsou prvním klubem, který by chtěl Mageru získat. Snahu o jarní hostování v zákulisí vyvinula i Líšeň, druholigový nováček z okraje Brna.

Vize byla taková, že Magera pomůže Líšni porazit některé ze silných soupeřů a tím prokáže službu i Zbrojovce v boji o postup. K dohodě však nedošlo, a vedení nováčka FNL už podle zpráv z fotbalových kruhů pracuje s informací, že ani nedojde.

Zápy chtějí mít dohodu do konce tohoto týdne

I když zprávy o jeho možném odchodu ze Zbrojovky půl roku před vypršením kontraktu kolovaly, zapojil se Magera od začátku ledna do společné přípravy Brna a dosud v ní pokračuje. První přípravný zápas minulý pátek v Blansku ale - stejně jako řada dalších hráčů podzimního kádru - neodehrál. Další příprava čeká Zbrojovku o víkendu, kdy zahajuje Tipsport ligu dvěma duely proti Dunajské Stredě a Nitře.

„Ještě není co komentovat. Trénuji s mužstvem a čekám, jak se situace vyvine. Ve Zbrojovce mám platnou smlouvu, a je možné, že jaro odehraji tam,“ nevyloučil včera žádnou z variant Magera. Možnost přestupu do týmu z ČFL komentovat nechtěl.

Zápy věří, že v Brně už veterán s třemi reprezentačními starty na kontě na jaře hrát nebude. Dohodu s ním by rády měly dotaženou do konce týdne, až se manažer Mašek vrátí z dovolené. „Řeší to Lukášův manažer, jsme na půli cesty. Do konce týdne bychom to chtěli dořešit,“ pronesl Mašek.

Zbrojovka sice plánuje svůj širší kádr zužovat až po herním soustředění a finálovém turnaji Tipsport ligy na konci ledna na Maltě, to by se ale netýkalo Magery. Vedení klubu dalo najevo, že s nadstandardním hráčem plánuje i nadstandardní jednání.

Brněnský Lukáš Magera vede míč během přípravného zápasu proti Vyškovu.

„Lukáš Magera v Brně odvedl fantastický kus práce. Vždycky říkám, a taky jemu jsem to připomněl, že když jsem viděl (na konci minulé sezony) domácí barážové utkání s Příbramí, tak jeho a Eismannův výkon byl vzorový, jak se o to poprali. Nicméně je patrné, jakým stylem hry se chceme prezentovat, a Lukáš byl hráčem, který mohl naskakovat do závěru utkání. My se chceme prezentovat větším pohybem směrem dopředu,“ zvažoval možnosti po skončení podzimní fáze soutěže trenér Machálek.

Ve středu nebyl z důvodu zaneprázdnění pro aktuálnější komentář k dispozici. Magera za Zbrojovku dosud odehrál 44 zápasů, dal v nich 17 branek a zejména ve své první sezoně patřil k hlavním postavám mužstva. Zápy doufají, že podobné služby odvede i jim, přestože ambice postoupit do druhé ligy kvůli opakovanému neudělení profesionální licence nemají.

„Rádi bychom ale soutěž vyhráli. Naším nejlepším střelcem na podzim byl stoper, druhý nejlepší střelec byl druhý stoper a třetí v pořadí byl Pavel Hašek. To je odpověď na otázku, proč si bereme sousto, které nám možná ani nepatří,“ řekl ke snaze o Mageru tamní manažer Mašek.