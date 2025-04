Svědík oficiálně ve Zbrojovce. Nového investora ale zatím Brňané nepotvrdili

Svědíka, o kterého se zajímalo několik prvoligových klubů, podle všeho do Brna zlákal obrovský potenciál v čele se spekulací o novém partnerovi, vstupujícím do majitelské struktury Zbrojovky. V prohlášení, v němž klub jméno nového kouče potvrdil, však jméno potenciálního investora Vojtěcha Kačeny neuvádí.

„Vždy jsem Zbrojovku vnímal jako jednu z nejtradičnějších fotbalových značek Česka a mým cílem je pomoct navrátit ji mezi respektované a úspěšné sportovní organizace. Jednání s vedením klubu byla intenzivní a přiznávám, že jsem další kariérní krok velmi pečlivě promýšlel,“ okomentoval Svědík svůj příchod na jih Moravy.

„Představené vize a v neposlední řadě také obrovský potenciál klubu a celého regionu byly v součtu velmi přesvědčivým argumentem.“

Teď ale musí reagovat rychle, neboť Zbrojovka nemá zdaleka vyhráno. Její páteční bodový zisk na půdě Zlína (1:1) totiž v žádném případě neznamená únik z ohrožení pádu klubu do poloprofesionální MSFL. Už v sobotu se může po duelech přímých konkurentů na chvostu soutěže poroučet opět na sestupové pozice.

„Přicházím do neveselé sportovní reality, ale do odhodlaného a jednotného týmu. Společně musíme zachránit druhou ligu, abychom stejně tak společně mohli pracovat na dalších postupných cílech,“ prohlásil Svědík.

Do mužstva totiž nemůže osm kol před koncem zasahovat přestupy, musí pracovat s materiálem, který přebere od dočasného kouče Marka Zúbka. Ten je však přesvědčen, že tým bude mít Svědík se svými kumpány dobře naladěný.

Trenéři (zprava) Martin Svědík, Jan Baránek a Jiří Saňák sledují druholigové utkání fotbalistů Zlína a Zbrojovky. (11. dubna 2025)

„Bod je v naší situaci málo, my sem jeli vyhrát. Může to znít úsměvně, když poslední tým tabulky jede obrat jejího lídra na jeho vlastním hřišti a ono se to nepovedlo. Nastavení týmu ale bylo takové, že se na to dobře dívalo, energie jen sršela a já doufám, že se to přenese do dalších zápasů,“ prohlásil Zúbek, jenž se vrací k práci s rezervním týmem v třetí lize.

Pod novým koučem se dá kromě nového přístupu kabiny čekat také změna rozestavení. Zúbek navazoval na práci předchozího kouče Hynka coby vyznavač rozestavení se třemi beky. Svědík bude nejspíš inklinovat k systému čtyř obránců s pěti záložníky před nimi. V první lize vedl Baník Ostrava a Mladou Boleslav, největší stopu však zanechal na Slovácku, které vedl šest sezon. Celkem má na kontě odkoučovaných 250 prvoligových duelů v pozici hlavního trenéra.

Před Svědíkem nyní leží týdenní příprava před domácím duelem s Prostějovem, kdy by se mohl padesátiletý kouč stát prvním letošním trenérem, který Královopolany dovede k vítězství na domácím stánku na Srbské. Poté jej čeká další těžký úkol v podobě brněnského derby proti podobně ambiciózní Líšni.

Energetik má mírnit napětí a vpustit nový proud

Lákadlem pro brněnské fanoušky je však zejména vstup silného investora po vzoru menšího druholigového konkurenta. Peníze do zbídačeného klubu nalije miliardář Vojtěch Kačena.

Podnikatel, jehož hlavním byznysem jsou operace na trhu s energiemi Zbrojovku odkoupil od majitelské struktury, kterou dosud ovládala trojice advokáta Jaroslava Havla, podnikatelky Kateřiny Zichové a manažera Jana Mináře. Společnost One Cap si nechává jen minoritní podíl.

Kačena svůj energobyznys realizuje na zahraničních trzích v Japonsku, USA i v Evropě. Jeho Second Foundation algorytmicky obchoduje na trzích s elektřinou, snaží se predikovat výrobu energie či potenciální překážky v ní a prodávat tak energii tehdy, kdy je její cena nejvyšší.

Člověk z blízkosti ředitele ČEZ Martina Romana nedávno vstoupil skrze svoji společnost například do bohumínské společnosti Bochemie, soustředící se na výrobu baterií, kterými chce konkurovat i překotně se rozvíjejícímu se čínskému trhu. Second Foundation v roce 2022 z obratu 29 miliard korun vydělala 991 milionů.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik @LudekMadl @VojtechNejedly Znam Vojtecha Kacenu, vim, jak premysli o svete a o fotbale. V tomto kontextu se rozhodnuti Martina Svedika vubec nedivim. Brno ma obrovsky potencial, se spravnym majitelem a profesionalnim tymem v klubu to muze byt nadherny pribeh podobny Baniku pod Vaclavem Brabcem. Uvidime za oblíbit odpovědět

Jeho vztah k fotbalovému prostředí se zatím formuje. Kačenův syn kope v ABC Braník Praha, jenž dosud investor finančně podporoval. Kruhy vysokého fotbalu mu však cizí úplně nejsou, byť sám aktivně provozoval triatlon.

„Znám Vojtěcha Kačenu, vím, jak přemýšlí o světě a o fotbale. V tomto kontextu se rozhodnutí Martina Svědíka vůbec nedivím. Brno má obrovský potenciál, se správným majitelem a profesionálním týmem v klubu to může být nádherný příběh podobný Baníku pod Václavem Brabcem. Uvidíme za pět let, neříkám, že to bude lehká cesta, ale já bych si na ně vsadil, kvitoval na síti X jeho vstup do Zbrojovky předseda představenstva Slavie Praha Jaroslav Tvrdík.