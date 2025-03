Brňanům hrozí pád na sestupové pozice, Hynek na lavičce Zbrojovky končí

Zbrojovka na jaře pod jeho taktovkou zapsala vyrovnanou bilanci 1-1-1, předvedená hra však nestabilně kolísala. „Chtěli jsme zúročit kvalitní výkon z Varnsdorfu a doma konečně vyhrát. Vždyť se to ještě letos týmu nepovedlo. Možná ale právě zodpovědnost dokázat fanouškům, že když oni s námi váží cestu do Varnsdorfu, tak my jim také ukážeme něco navíc. To se ale bohužel nepovedlo. Přesto, fanouškům se to asi těžko po prohře poslouchá, ale my vidíme, že se výkon zlepšuje. V určitých detailech hry se nám vše zkvalitňuje,“ hodnotil v sobotu Hynek, aniž by připustil možnost svého konce.

Diskuze nad jeho pokračováním se vedla již v průběhu zimní pauzy. Management Zbrojovky však trenéra, který přišel ze Žiliny, ve funkci ještě podržel.

„I když jsem si trenéra k mužstvu nevybral, má moji stoprocentní důvěru. Chápu, že výsledky nejsou ideální, to ale v tomto případě není o trenérovi. Ano, my v tuto chvíli potřebujeme body, děláme různé korekce, trenér reaguje, komunikujeme spolu. Viděl jsem Zbrojovku ve spoustě zápasů ještě před svým nástupem a určitý progres v její hře je patrný. Pak se stanou chyby, pracuje psychika, prohrávají se zápasy,“ podpořil kouče v pauze sportovní ředitel Martin Jiránek.

Jenže psychika a chyby přicházely nadále a trpělivost Brňanům došla. „Po důkladné analýze současné situace a s vědomím toho, že postavení v tabulce neodpovídá možnostem týmu a ani jeho výkony nenaplnily očekávání, jsme se s trenérem Hynkem dohodli na ukončení spolupráce. Cílem je dát týmu potřebný impuls a pomoci naplno rozvinout jeho potenciál. Jaroslavu Hynkovi bych chtěl poděkovat za veškerou práci, kterou pro klub odvedl, a do budoucna mu přeji mnoho úspěchů jak v profesním, tak osobním životě,“ uvedl na klubovém webu Jiránek.

Hynek po celou dobu svého působení zkoušel najít recept, jak poskládat tým do systému se třemi beky. Právě rigidní herní systém společně s chybami obou halfbeků načaly další brněnský rozklad před vlastními fanoušky. Trenér však na svém pojetí trval.

„Je to věc principu. V určitém bodě hřiště musí halfbek svoji stranu bezpodmínečně běžet zavřít a Lucas Kubr reagoval pozdě. Je to o čtení hry a rozhodování hráče. Pokud by zareagoval o vteřinu dřív, doběhl by situaci a opravdu by to zavřel, ale nedokázal to. To se ale může stát i v čtyřčlenné obraně,“ hájil se po Táborsku.

Klub hned po utkání začal řešit jeho nástupce. Nejpravděpodobnějším řešením má být angažmá Marka Zúbka z B týmu. Klub už jej dočasně pověřil vedením tréninků. Toho Zbrojovka zvažovala už v průběhu minulé sezony po konci Tomáše Polácha. Přednost nakonec ale dostal Lukáš Kříž, který ovšem po udržení Zbrojovky v druhé lize skončil s trenérskou kariérou.

Obsazení trenérského postu zvenčí je však také variantou. Brňané by mohli cílit na Davida Holoubka, který v srpnu skončil v prvoligové Mladé Boleslavi a od té doby je bez angažmá.