Záměr byl jasný, naším cílem a prioritou je liga, vysvětlil Svědík sestavu

Jiří Černý
  21:55
Druholigově téměř dokonalý podzim chtěli ozdobit fotbalisté Zbrojovky Brno pohárovou třešničkou. Lídr druhé ligy však proti Hradci Králové poznal soutěžní rozdíl zejména v produktivitě. Exslávista Mick van Buren sestřelil Brňany před vysokou návštěvou 5623 diváků hattrickem a výsledkem 3:0. „Na pozitivním hodnocení podzimu se prohrou nic nemění,“ říká brněnský kouč Martin Svědík.
Fotogalerie

Trenér Martin Svědík ze Zbrojovky Brno v pohárovém duelu proti Teplicím. | foto: ČTK

Jak hodnotit druhé měření s prvoligovým soupeřem v poháru v řadě?
První poločas byl vyrovnaný, každé mužstvo tam mělo nějaký závar a oba týmy se snažily hlavně bránit. Chyběla nám odvaha ve finální fázi a možná více náběhů od Jurošky z pravé strany. Na druhou stranu jsme velmi dobře pracovali do defenzivy, což byl strašný rozdíl proti úvodu druhé půle. Tam jsme Hradci dovolili moc. My kontrovali příležitostmi, které jsme neproměnili. Zápas pak rozhodla chyba, kdy Vedral zbytečně způsobí roh, z něhož inkasujeme.

Mick van Buren pak ukázal prvoligovou produktivitu. Chybí takový útočník Zbrojovce?
Produktivita rozhodla, Oliver Velich měl sám tři gólovky, Kanakimana to mohl také řešit líp. Kvalita finální fáze se projevila a Hradec nás potrestal krutým výsledkem, který jsme si až nezasloužili.

Drtivé puzzle ze Srbské. Důvody, proč Zbrojovka vládne druhé lize

Byla to možnost měření s prvoligovým týmem, vy jste upřednostnili využití široké lavičky a hodně sestavu obměnili. Nechtěli jste otestovat plnou sílu Zbrojovky?
Nechtěli, měli jsme v tom jasno od začátku. Slíbili jsme to klukům, kteří nejsou tolik vytížení, že takové zápasy budou hrát oni. Čekají na svoji šanci. Nechtěli jsme od toho ustupovat, protože s Teplicemi to bylo to samé a uspěli jsme. Koukali jsme jen, aby nám hráči vydrželi, protože se někteří nedostali na hřiště dlouho.

Není to pak ale trochu obětování jedné soutěže?
Záměr byl jasný, máme cíl, za kterým si jdeme. V poháru jsme chtěli co nejdál. Je to ale fotbal, nechtěli jsme to honit maximem, ale naopak použít celý kádr.

Momentka z utkání MOL Cupu mezi Brnem (červená) a Hradcem.

Reprezentační povinnosti mládežnických reprezentantů Martina Gjorgievského a Adama Hrdiny tedy moc do plánů nezasáhly?
Hradec měl hráče také pryč, tak to neberu, že nám někdo chyběl.

Má výsledek vliv na pozitivní hodnocení podzimu?
Ne, musíte si určit své priority. My ji měli jasně v lize. Že vypadnete z poháru, už k tomu trochu patří. Pro nás je na čase si teď dobře odpočinout, to bude první fáze v podobě týdenního volna. Poté se dostaneme do tréninkového procesu, kde budeme prostřídávat nějaké věci, a cíl bude nachystat se na jarní část.

Jak tedy hodnotíte podzim?
Vážím toho, jak k němu kluci přistoupili. Zvlášť ve slabších chvílích. Vážím si možná ještě více zápasů, kde jsme měli problémy a naše hra nebyla nejlepší. Je to pro nás skvělá vazba, že se máme v čem zlepšovat, byť jsme ty zápasy dokázali vyhrát. Byli jsme kritizovaní, že jsme se dostali několikrát pod tlak. Já říkal, že druhá liga není o tom, že jí projedeme jak nůž máslem. Výsledkově tohle kluci zvládli, skvěle pracovali v defenzivní fázi. Máme třináct inkasovaných gólů a čtyřicet vstřelených. To vypovídá o tom, že jsme měli kvalitu jak v útoku, tak v defenzivě.

Pro hráče to bude volnější období, pro vás a vedení ale přichází další horká fáze, že?
My budeme mít dost práce s laděním kádru. Budeme se chtít co nejlépe připravit.

Jakub Klíma (vlevo) z Brna a David Ludvíček z Hradce.

I přes množství změn v sestavě, ukázal podle vás zápas připravenost Zbrojovky na souboje proti prvoligovým týmům?
Viděli jsme tam rozdíly. Zaprvé ve finálním řešení. To, jak si poradí Mick van Buren, ukazuje kvalitu. Jsem moc rád, že kluky vidím v konfrontaci s ligovým fotbalem. Hradec, Teplice... A neviděl jsem výkonnostní rozdíl, jen v detailech, které Hradec vyřešil dobře.

Ukázal vám zápas, kde Zbrojovka bude muset posílit?
Určitě je to jistá zpětná vazba. Musím ale připomenout, že proti nám stál jeden z nejlépe hrajících týmů první ligy, co se týče formy. A to bylo také znát, jak jsou v pohodě. Výsledkově to tedy není dobré, ale herně kluci určitě nepropadli. Zkusili si, o čem to je. O detailech v útočné i obranné fázi.

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Máte jasno, kdo ve Zbrojovce zimu nepřežije?
Nemám. To se bude teprve řešit, máme na to dost času. Ode mě neuslyšíte jména ani tam, ani sem. Máme udělané nějaké mustry, vytipovaná nějaká jména. Ale neprozradím nic.

Rozebíráte už přestupový plán s Jiřím Sabouem, který by měl brzy do Zbrojovky nastoupit?
Nedochází k žádným konzultacím, pracuje v Hradci Králové. Spolupracujeme s Martinem Jiránkem a Honzou Polákem. Od čtvrtka bude prostor na přestupech pracovat.

Přijdou v Sigmě o kapitána? Breite přiznal: Už jsem byl jednou nohou v Teplicích

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Kariéra versus rodinný život. Tyto dvě proměnné si aktuálně dává na misky vah kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite, jenž musí zažívat rozporuplné pocity. Na jednu stranu se dostal se Sigmou do...

12. listopadu 2025  13:10

A ten dres, prosím? Souček v knize vzpomíná, jak ho Messi okouzlil i zklamal

Lionel Messti z Barcelony pálí na bránu Slavie v utkání Ligy mistrů. Zblokovat...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o setkání s...

12. listopadu 2025  8:15

