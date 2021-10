Zbrojovka ve druhé lize: válec i bez dominance

Trenéři fotbalistů Zbrojovky Brno mají od začátku sezony ve své kanceláři interní plán, na jakém bodovém součtu by v druholigové tabulce chtěli svůj tým v jaké fázi ročníku vidět.

„Když se bavíme o tom, jak si představujeme, aby se to vyvíjelo, snažíme se na to dívat v určitých cyklech. Prvních šest kol do reprezentační přestávky, tři zápasy v září, dalších pět kol v říjnu... body sčítáme po těchto úsecích. Teď jich máme tolik, kolik byl náš optimistický výhled,“ vyložil brněnské vize trenér Richard Dostálek v pátek poté, co jeho tým porazil béčko Sparty Praha a ve druhé nejvyšší soutěži si upevnil jasné vedení.

Těžko si Dostálek a spol. mohli od první fáze sezony představovat víc. Druhá liga je ve své třetině, Zbrojovka během ní ztratila jen pět bodů a v čele má sedmibodový náskok před druhým Varnsdorfem.

Za špicí klopýtá Dukla, pád z první ligy nezvládají Opava ani Příbram, Zbrojovka ale jede. Od roku 1995 nebyl po deseti kolech druhé ligy na prvním místě nikdo tak odskočený jako ona.

„Je vidět, že je to zkušený mančaft,“ řekl o ní trenér sparťanské rezervy Michal Horňák poté, co Brňané vyhráli po boji duel prvního s druhým 2:1. „Veze se na výsledkové vlně, čemuž odpovídal i závěr našeho zápasu. Posledních pět minut uhráli domácí téměř celých na naší polovině. Zkušeností nás dneska porazili, byla tam znát,“ povzdechl si.

Zbrojováci mu názorně předvedli, proč unikají svým pronásledovatelům. Podržel je brankář Martin Berkovec, když na začátku vychytal jasnou šanci Sparty, a využili svých ofenzivních kvalit. Neprosadil se Jakub Řezníček, nejlepší střelec druhé ligy, ale dvěma góly ho zastoupil Jakub Přichystal. Když mladí sparťané srovnali na 1:1 a nadechovali se, usadil je Přichystal zpět na zem za necelé dvě minuty.

„Není náhoda, že se Zbrojovce daří překlápět vyrovnané zápasy na svoji strany. To je podstatné plus,“ upozorňuje bývalý reprezentant a brněnský hráč Luboš Kalouda na fakt, že jednogólových výher má lídr druhé ligy hned šest. „Kdo chce myslet na postup, měl by tohle umět. Takovými zápasy roste sebevědomí. Jsou tam ostřílení borci jako Přichystal, Hladík a další, mladší se k nim můžou přidat. Hodně se mi líbí mladý Michal Ševčík, který svojí kreativitou nebo standardkami už může rozhodovat zápasy,“ hodnotí Kalouda.

Ocenění pro Řezníčka a Dostálka

Výsledkem tohoto mixu je pro brněnský soubor vítězná šňůra a také individuální ocenění. Za srpen byl hráčem měsíce vyhlášen útočník Řezníček, za září je pak nejlepším trenérem druhé ligy Dostálek.

„Je za tím kolektivní práce a výkony hráčů na hřišti, my v realizačním týmu jim děláme servis,“ komentuje to Dostálek.

Kalouda, který svůj bývalý tým sleduje v roli experta České televize, vyzdvihuje posun Zbrojovky oproti prvním kolům. „Viděl jsem derby v Líšni a to by, nebýt incidentu s fanoušky, asi těžko vyhrála. Tam to bylo velmi šťastné. Ale sehrává se, sedá si to. Když pak vezmu poslední zápas se Spartou, tak v prvním poločase hrála výborně, byla tam kombinace i pohyb. Mančaft udělá pár výher a jeho výkon s tím roste,“ vyzdvihuje.

A pokud se vrátíme ke statistikám, tak čtyřikrát dala Zbrojovka vítězný gól v poslední desetiminutovce.

„Může za tím být i naše fyzická připravenost. Dost soupeřů se do nás snažilo bušit, i když jsme byli v obraně v nižším bloku, ale nakonec jsme se dokázali prosadit kvalitou,“ bilancuje tříbodové zisky zadák Jan Štěrba. Oceňuje útočnou sílu Zbrojovky. „Naši ofenzivní hráči jsou šikovní na balonu, nebojí se, dovolí si dohrávat situace. U Řezníčka víme, že je silný na přední tyči, tak to tam dáváme. Máme nějaké automatismy, které plníme, nějaká akce z toho vždycky vyplyne a dokážeme i tyhle zápasy zvládat,“ přibližuje brněnský obránce.

Přestávka přijde vhod

Ve Zbrojovce si však dobře uvědomují i to, že v zápasech mívají slabší pasáže, při nichž si zbytečně koledují o komplikace.

„Fází zápasu, kdy jsou zbytečně neaktivní, by se měli v Brně vyvarovat,“ souhlasí Kalouda.

Kdepak, přestože brněnské výkony končívají požadovanými tříbodovými zisky, dominantní představení to většinou nejsou.

I trenér sparťanské rezervy Horňák postřehl: „V momentě, kdy jsme hru zjednodušili, měla Zbrojovka s našimi mladými hráči problémy a nechybělo moc, abychom to dotáhli do remízy.“

Dostálek to vysvětloval zdravotními problémy hráčů, s nimiž počítal do koncovky. „Očekával jsem, že víc udržíme balon, že budeme víc v nabídce. O střídání si ale řekli dva středoví hráči, Fousek a Ševčík, a do toho se v obraně zranil Šural. Měli jsme to naplánované jinak, ale přišli jsme o kreativitu ve středu hřiště,“ přiznal brněnský kouč.

Proto nadcházející reprezentační pauza přijde vhod nejen hráčům, jimž za ocenění pro trenéra měsíce slíbil občerstvení, ale i jemu. Z důvodů sporů s vedením klubu chybí v záloze Ondřej Vaněk, na marodce je dál Pavel Zavadil. Další zranění potřebují doléčit.

Navíc si tým i rád odpočine od tlaku, který s hraním na špici souvisí. „Každý se bude chtít vytáhnout na Zbrojovku, která jde na postup. My musíme dál poctivě pracovat. Je to klišé, ale je to tak,“ oznamuje Štěrba.