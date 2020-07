Zbrojovka vyhlíží naději, kouč si pochvaluje útočnou fázi

Jsou to dny, k nimž bude upínat svoji pozornost Zbrojovka Brno. Napřed se ve středu uskuteční dohrávka 26. kola mezi Třincem a Pardubicemi, od které si Brňané nepřejí nic jiného než bodovou ztrátu hostí. No a kromě toho se v příštích dnech sejde Ligová fotbalová asociace (LFA) nad případem koronaviru a karantény v prvoligové Karviné.



V prvním případě půjde o udržení naděje Zbrojovky na předstižení Pardubic a přímý postup do nejvyšší soutěže z prvního místa. V druhém pak o to, aby to v případě umístění na 2. příčce tabulky šlo přes baráž, jejíž konání je kvůli karvinské karanténě výrazně ohroženo.

Brněnský soubor může trápit, že se o jeho ambicích na návrat do nejvyšší soutěže rozhoduje jinde než na jeho hřišti, nadále ale ukazuje, že rozhodit nejistotou se nemíní nechat. Střelecký apetit Zbrojovky v sobotu odnesl Vyšehrad, který jí doma podlehl vysoko 2:7.

„Ve hře dopředu se vezeme na vlně, v každém zápase jsme schopni nastřílet hodně gólů. Přetlačili jsme těžká utkání, což nám pomohlo, a navázali jsme na vysoké vítězství nad Žižkovem. Směrem dopředu jsme se projevili zajímavě,“ hodnotil vydařený výjezd brněnský trenér Miloslav Machálek.



Brno v soutěžním utkání nastřílelo sedm branek poprvé od října 2010, kdy ještě v 1. lize doma rozdrtilo Slovácko 7:0. V sobotu se blýskl hattrickem Adrián Čermák, dvě branky vstřelil Ondřej Pachlopník.

„Problém je, že jsme dostali zbytečné dva góly. Roli mohla sehrát nekoncentrovanost, ale mrzí mě, že Adrián (Čermák) svojí chybou při druhém gólu domácích degradoval svůj výborný výkon. Ale pozor, já si toho vítězství cením,“ řekl Machálek.

K zajímavé situaci došlo na strahovském stadioně v 79. minutě, kdy za stavu 6:1 pro Zbrojovku její záložník Pachlopník vybojoval penaltu. V té době už měli jak Čermák, tak Pachlopník na kontě dvě vstřelené branky, a tedy velkou šanci na hattrick. Míče se chopil Čermák.

„Penalty běžně nekopu, ale není to až takový problém. Poradil jsem si s ní. Od začátku jsem se cítil velmi dobře, i když bylo náročné počasí. Fotbalově jsme byli od začátku lepší, věřili jsme si, a tak jsem si i já věřil na penaltu a byl jsem rozhodnutý, že ji chci,“ popsal Čermák svoje rozpoložení před pokutovým kopem. Úspěšná exekuce mu přinesla první hattrick v dospělém fotbale.

Pachlopník navíc přiznal, že by stejně ctil nepsané pravilo, že faulovaný hráč by neměl pokutový kop zahrávat. Mimochodem se tak vyhnul platbě do klubové kasy, která teď za tři vstřelené góly čeká Čermáka.

A jak to bude se Zbrojovkou dál? „Čekají nás ještě dvě utkání, v obou chceme být úspěšní,“ pravil trenér Machálek.

Pardubice mají před sebou tři duely a musely by dvakrát klopýtnout, aby měli Brňané šanci je na prvním místě vystřídat. Hrají ale s týmy, jimž Zbrojovka uštědřila velké debakly: s Třincem (Brno nad ním vyhrálo 5:0), s Vyšehradem a končí na Žižkově. Ten Zbrojovka deklasovala 6:1. Machálkova parta zajíždí v sobotu do Prostějova a na závěr hostí příští úterý Vlašim.

Jistý sestup mají po pondělku Vítkovice. Pokud se 2. liga dohraje, nahradí je postupující Blansko.