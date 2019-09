POHLED: Brněnské procitání. Víc v derby Zbrojovka chtít nemohla

Tolik rohů, to musíme dát, řekl Vaněk po debutu Ondřej Vaněk, posila Zbrojovky Brno Tolik rohů, to musíme dát, řekl Vaněk po debutu Několik měsíců nehrál Ondřej Vaněk soutěžní zápas. V tom prvním za Zbrojovku trvalo jen čtvrt hodiny, než se dostal pořádně do varu. Jeho tým měl proti Líšni šest rohových kopů v řadě a Vaněk od rohových praporků předváděl, jak parádní kopací techniku má. Zbrojovka dostala soupeře pod tlak, diváci bouřili a taky trenér Pavel Šustr od střídačky rukama gestikuloval: Dotlačte to tam! „Lítalo to tam, ale tohle prostě musíme dát. Šmíďák to tam měl na hlavě, netrefil to. Škoda. Prosadili se ale oba útočníci, vyhráli jsme, tak nás to mrzet nemusí,“ řekl Vaněk. Oba gólové údery vítězů šly přes jeho kopačky, svými přihrávkami Vaněk pokrýval velký prostor. „Ještě je vidět, že si na sebe zvykáme, ale jeho myšlenky, přihrávky za obranu, balony, ty má prostě úžasné. Hodně nám pomohl i ve standardkách, a jsme rádi, že nám pomůže,“ chválil nového spoluhráče útočník Lukáš Magera, který jako střídající hráč Vaňkovo počínání sledoval do 71. minuty z lavičky. Svoji největší šanci měl Vaněk ve 25. minutě, kdy si naběhl na dlouhý míč za obranu Líšně, ale pustil se do zasekávačky a nechal se předběhnout bránícím hráčem. Pak už jeho střela ze 16 metrů postrádala razanci. „Čekal jsem, jestli se míč nesklouzne. Některými místy bylo hřiště mokré. Kdybych si to dal sprintem, tak jsem si mohl balon pustit do běhu a šel bych sám na branku. Mohl jsem to předvídat líp,“ krčil rameny 29letý středopolař. Jaká byla v jeho očích 2. liga? „Hodně běhavá, pořád balony za obranu, nahoru dolů. My bychom měli víc podržet balon,“ řekl.