Vaněk s brněnskými fotbalisty na Maltu neletí, na jeho místě hraje Hladík

Na penalty byl Jan Hladík určený už na podzim v Líšni, proto když Zbrojovka dostala výhodu pokutového kopu ve středečním zápase Tipsport Cupu proti Skalici, vzal si Hladík bez váhání balon pro sebe a z puntíku skóroval.



„Věřil jsem, že to dám, tak jsem šel,“ pronesl 26letý fotbalista. Zájem má ve svém novém působišti i o standardky, které v Líšni taky zahrával. „Uvidíme, kdo je bude kopat tady ve Zbrojovce, ale budu se snažit mezi ty vybrané kluky dostat. Snad mě k tomu pustí,“ líčil s úsměvem.

Další aspekty hry jsou pro něho v přípravě nové. Od trenéra Miloslava Machálka dostal Hladík v prvních přípravných zápasech místo ve středu zálohy, kde nastoupil i kvůli tomu, že bývalý reprezentant Ondřej Vaněk stále ještě nemá jasno o své nejbližší budoucnosti. Vzhledem k tomu, že Vaněk necestuje na herní soustředění na Maltu, může Hladík počítat s dirigováním zálohy i tam.

Nejede ani dvojice stoperů nebo útočník Pázler Složení týmu Zbrojovky pro soustředění na Maltě Brankáři: Floder, Šustr. Obránci: Eismann, Šural, Dreksa, Kotula, Čermák.

Záložníci: J. Sedlák, Jurásek, Bariš, Štepanovský, Krška, Fousek, Šumbera, M. Vintr, Pachlopník, Ševčík, Hladík. Útočníci: Růsek, Přichystal, M. Sedlák. Necestují: Černín, Kryštůfek, Pázler (zranění), Vaněk (čeká se na vývoj situace).

„Zvykám si na to, typického střeďáka jsem asi ještě nehrál. Většinou jsem se pohyboval v útoku nebo v záloze s ofenzivními úkoly. Kluci mi ale pomáhají a myslím si, že mi to sedne,“ přemítal Hladík v týdnu.



K výhře nad Skalicí pomohl Zbrojovce dvěma přesnými trefami. „Každý gól potěší, i když padne ‚jen‘ v přípravě. Přišel jsem proto, abych je dával, abych zvýšil konkurenci v útočné fázi,“ hlásil spokojený Hladík.

Zároveň pohled na hřiště napověděl, že jeho úkolem bude nejen šance zakončovat, ale také je vytvářet. Pokud si Ondřej Vaněk najde vysněné zahraniční angažmá a odejde z Brna pryč, bude muset trenér Machálek tento post vyřešit jinak.

Proto zkouší Hladíka. „Možná trenér chce, abych trochu i tvořil hru, vytvářel šance pro útočníky. Do koncovky se ale budu tlačit taky. Rozhodující je, co si bude přát trenér, a na jaké místo mě postaví, tam se budu snažit podávat co nejlepší výkony, abych byl platný,“ nadhodil ofenzivně laděný fotbalista.

Trenéru Machálkovi se jeho vstup do aktuální várky přípravných zápasů zamlouval. „Vcelku slušně to (v záloze) zvládl s Dunajskou Stredou. Další zápas byl na umělé trávě, Honza hrál v únavě a tam to nebylo OK. Skalici ale dal dva góly, tak se není potřeba ptát, jestli to zvládl, ne? I herně to zvládl dobře,“ hodnotil výkony svého svěřence trenér Zbrojovky.

Oba dva se dobře znají z Líšně, kam si Hladíka trenér Machálek vytáhl v době, kdy Hladík už pomalu uvažoval o odchodu z fotbalu. Taky začal pracovat v jedné rodinné firmě. Na podzim se ale rozehrál tak, že se stal velkou oporou druholigového nováčka, a pak už byla cesta zpět do velkého fotbalu pro bývalého hráče Sigmy Olomouc otevřená.

I díky hraní v Líšni má v probíhající přípravě Hladík určitý náskok, protože zná Machálkův preferovaný systém 3–5–2. Přiznává však, že ve Zbrojovce je hra v záloze o něco zodpovědnější.

„V záloze je složitější chytat náběhy středových hráčů z druhé vlny. Bránění je v záloze těžší a já se ho za pochodu učím. Nikdy jsem moc nebránil... tohle je pro mě nové,“ líčil po středečním utkání ve Vyškově. „Zodpovědnější to je taky. Chceme vyhrát každý zápas, nemůžeme si dovolit lacinou ztrátu a prohru. Jinak pro mě ten systém hry nový není, při 3–5–2 se víc napadá, to mi rozhodně nevadí,“ říká.

Ideálním Hladíkovým postem je útok či pravé křídlo, takže musí v přípravě prokázat, že je schopen nastoupit i na jiném místě v sestavě. O tom, zda mu dirigentské pravomoce zůstanou i pro jarní část druhé ligy, nebo se do kádru vrátí Vaněk, zatím Hladík neuvažuje. „To je otázka na vedení Zbrojovky, jestli s námi (Vaněk) bude, nebo ne. Zatím ho můžu sledovat na tréninku, kde je na balonu fantastický,“ podotkl Hladík.

Na soustředění na Maltu už se těšil. Zbrojovka si tam zahraje tři zápasy, a to dva v rámci finálového turnaje Tipsport Cupu a jeden přípravný proti domácímu týmu. V součtu to představuje tři duely během pěti dnů.

„Je to zpestření přípravy, zároveň je to hodně náročný program. K přípravě ale patří i únava. Těšíme se do teplejšího počasí a na krásné zápasy,“ dodal Hladík.