Rozbité Brno kouše další gigantickou ostudu, problémů však má mnohem víc

S pětigólovým rozdílem po mistrovském zápase naposledy do kabin na Srbské odcházeli pánové Dostálek, Došek či Polách. Tehdy ale bývalí trenéři či funkcionáři klubu byli ještě v zápasovém úboru, neboť je to čtrnáct let nazpět. Sparta Praha tehdy góly Kadlece, Pamiče, Vacka, Kucky a Sionka rozbila Zbrojovku, která v témže ročníku opustila nejvyšší soutěž.

Sobotní střelci soupeře se jmenují Kosař, Nykrin, Camara, Stradins a Zálešák, k nimž ještě přidal vlastní branku Štěpánek. Brňané padli v druhé nejvyšší lize s Varnsdorfem potupně 1:6, k tomu dostali dvě červené karty v obraně, a to pro nejzkušenějšího Pernicu se Šuralem.

Tolika góly Zbrojovku naposledy doma zesměšnil soupeř v roce 1949! Klub nyní neví, čí je. A to téměř doslova. Oficiálně ho má vlastnit boss hokejové Komety Libor Zábranský, na tribuně však byl vidět jen dosluhující šéf Václav Bartoněk, jemuž příznivci nemohou přijít na jméno. A jinde to není o nic lepší. Vazby nefungují pořádně nikde. Mezi jednotlivými herními řadami, mezi některými hráči a managementem, mezi klubem a fanoušky. Vždyť po zápase ke zbylé hrstce věrných nešli hráči ani prosit o prominutí exkluzivní ostudy.

Zbrojovka je výsměch

Těžko se kouči Jaroslavu Hynkovi divit, že po utkání kličkoval před otázkami a tvrdošíjně trval na tom, že je hlavní soustředit se na druhou půli, která byla po nářezu 0:4 v té první mírně lepší. „V druhém poločase už jsme splnili to, co jsme žádali. Chtěli jsme presovat vysoko, být odvážní na míči i bez něj. Měli jsme dvě šance, snížili z penalty, ale když jdete do deseti za tohoto stavu, tak je to ještě náročnější. Nicméně i tak jsme dokázali zahrát dobré situace. Ukázali jsme, jaký fotbal bychom mohli hrát. V první půlce jsme padli na herní dno, druhý poločas pro nás však musí být povzbuzením do další práce. Chci tedy vycházet dále z něj,“ hlásil trenér.

Jaroslav Hynek - trenér fotbalistů Zbrojovky Brno.

Z hráčů po utkání nevypadlo jediné slovo. Na tiskovou konferenci nepřišel žádný, následné prosby MF DNES o rozhovory odmítali. Vysvětlit fanouškům, co se to vlastně stalo, se z klubu odvážil právě jen trenér. „Celý tým prochází změnou jak v organizaci hry, tak v jejím způsobu. Vím, že to může trvat, než kluci potřebnou herní odvahu najdou, už jsem si tím prošel. Půjde to, ale je třeba, aby měnili myšlení, přístup. Aby byli více pozitivní. Musí si také přiznat vlastní chyby,“ prohlásil Hynek.

Fanoušci na utkání Zbrojovky Brno.

Fanouškům, kteří často odcházeli již během první půle, už ale trpělivost dávno došla. Na sociálních sítích nedokázali držet emoce. „Léta jsem jezdil, snášel sestupy, skřípal zubama při papírových postupech, prožíval každý zápas, jezdil 65 kilometrů do Brna a 65 zpět, i když se nedařilo. Ale to, kam jste svou neschopností dotáhli náš klub, je výsměch...“ ulevil si například muž s přezdívkou Fannek Illek.

Řezníček řeší dvě nabídky

Nevole příznivců je však jen jedním z celé řady problémů. Klub už se prostřednictvím Hynka ani netají tím, že ještě nedávno hlavní hvězda Jakub Řezníček je na odchodu. „Víme, že by chtěl ještě první ligu hrát. Není to asi úplně jednoduché hledání. Byli bychom rádi, kdyby nám mohl pomoci ještě chvíli, ale je to samozřejmě součástí potenciálních výměn,“ přikývl kouč na dotaz o kanonýrově budoucnosti.

Podle informací iDNES.cz by šestatřicetiletý útočník měl aktuálně řešit dvě nabídky z nejvyšší soutěže. K zájmu pražské Dukly přibyl další klub. Řezníček proti Varnsdorfu zůstal celý zápas jen na lavičce, předtím v Chrudimi chyběl kvůli trestu za červenou kartu.

Definitivní odchod v nejbližší době přijde také u nigerijského křídelníka Waleho Musy Alliho. „Chce odejít, má velice dobrou nabídku a zvažuje ji. Byť se ještě může stát cokoliv, je to velice blízko k dohodě,“ řekl o drobném technikovi trenér. Přitom Alliho proti Varnsdorfu nasadil do základu. „V první půli nepřinesl týmu vůbec nic, v druhém mančaftu jednoznačně pomohl. Víme, co v něm je, ale má v hlavě odchod,“ povzdechl si Hynek.