Zbrojovka už ví, jak hrát. Jednoduchá rychlá smršť potupila Žižkov

Po přestávce si klidně mohli dáchnout, jasné vítězství už měli v kapse. Přesto fotbalisté Zbrojovky nepolevili. „Bylo na nás vidět, že jsme hladoví. Chtěli jsme dát góly a ukázat, že to myslíme vážně,“ popisoval útočník Michal Škoda.

Ke čtyřem kouskům z první půle tak Brňané přidali ještě dva a Žižkov včera na domácím stadionu rozebrali 6:0. „Jedna věc je vést, ale chceme také hrát fotbal, co se bude líbit divákům i nám. Hráčům patří ocenění, že dokázali udržet tempo hry,“ chválil trenér Pavel Šustr.

Jeho tým jasně demonstroval, že boj o první ligu ještě nemusí být zdaleka ztracený. Takhle suverénně už Zbrojovka dlouho nepůsobila. „Brno nás porazilo jednoduchou rychlou hrou, kterou jsme se chtěli prezentovat my. Nebyli jsme ani dobrým sparingem,“ posteskl si žižkovský trenér Miloš Sazima.

Gólovou salvu odstartoval zdařilou přízemní ránou zpoza vápna Pavel Eismann. „Snažil jsem se to hlavně trefit, abych to neposlal do patnácté řady. Jsem sváteční střelec a jsem rád, že mi to tam konečně padlo,“ usmíval se krajní obránce.

Po půl hodině už bylo skóre 4:0 a prokřehlí diváci se náramně bavili. „Důležité je, že hráči od začátku plnili věci, které jsme si řekli. Chtěli jsme být aktivní a hrát rychlý fotbal, což se dařilo. Byli jsme za to odměněni brankami a hráčům patří dík za to, jak to zvládli,“ velebil Šustr.

Ten si může užívat znamenitý jarní start podtržený dvěma zcela rozdílnými výhrami. V Chrudimi dotáhli oslabení Brňané obrat v závěru, proti Žižkovu dominovali od samého začátku. „V Chrudimi jsme ukázali morál, když jsme si fakt sáhli na dno a otočili utkání ve svůj prospěch. V domácím prostředí víme, jakou máme kvalitu, a potvrdili jsme to,“ jásal Eismann.

Je pravda, že oba dosavadní brněnští sokové se potácejí u dna druhé ligy, takže hlásit zrod nové Zbrojovky by bylo předčasné. Zároveň je však patrný posun. Zatímco na podzim brněnský tým často působil rozháraně, během zimní přípravy i začátku jara z něj vyzařuje jistota. „Věřím, že se projevuje rukopis kouče Šustra. Pilujeme, makáme a věříme tomu, co po nás trenér chce. Za dva měsíce jsme udělali velký kus práce,“ sděluje Eismann. „Hlavně jsme zpevnili kolektiv, je na nás vidět soudržnost, fungujeme jako tým. Každý ví, co má na hřišti dělat, a když budeme plnit pokyny trenéra, tak nebudeme mít problém.“

Šustr se mužstva chopil už na konci srpna, teprve přes zimu mu však zřejmě dokázal vštípit to, co si představuje. „Dneska všichni hráči vědí, jak se mají chovat v herních situacích, a všichni to plní. Máme jasně daná pravidla, a když je někdo neplní, tak ho vystřídám klidně už v páté minutě. Důležitá je i odvaha hráčů. V Chrudimi ještě tak odvážní nebyli, teď už jsem cítil, že se jdou porvat a se soupeřem si to rozdat,“ odhalil kouč.

Ta pravá prověrka ovšem přijde až v neděli na hřišti prvních Českých Budějovic. „Takové výkony musíme podávat furt. A když takhle budeme hrát, body budou přicházet,“ věří Škoda.