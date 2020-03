Zase začíná příprava, smutní fotbalisté z Brna

Z přípravy do přípravy skočily druholigové fotbalové týmy z Brna. Po jediném soutěžním utkání v jarní části se musely kvůli vyhlášení stavu nouze vrátit zpět do udržovacího režimu, který už jim na konci zimní přípravy tolik lezl krkem. Navíc nevědí na jak dlouho.

Již ve středu se ligové vedení dohodlo na odehrání dvou nejbližších kol bez diváků, a celky se tak připravovaly na zápasy za zavřenými branami stadionů. Včerejší zpřísňující nařízení však prý kluby nepřekvapilo. „Dalo se asi predikovat, že i když ve středu zaujala Ligová fotbalová asociace pevné stanovisko, bude to mít nějaký další vývoj. Ten vývoj nastal už o den později. Není pro nás tedy až tak překvapivé, že se odpárají zápasy a hrát se nebude,“ prohlásil sportovní manažer brněnské Zbrojovky Tomáš Požár.

O vládních opatřeních věděly kluby hned. Jaké však jsou přesné dopady, netušil krátce po vyhlášení nikdo. „Sedíme teď nad plánem následných kroků. Zatím ale pořádně nevíme, co vše budeme muset dělat. Budeme si to muset ještě malinko načíst,“ hlásil Požár.

Jistý si nebyl ani trenér konkurenční Líšně Milan Valachovič. „Máme jen zprávy z médií, budeme čekat na další informace o zahájení soutěže. Nařízení musíme respektovat a chápeme ho,“ potvrdil absenci konkrétních instrukcí kouč.

Ze záplavy nařízení a informací, co vše přináší stav nouze, zajímá sportovní kluby především uzavření sportovišť a omezení počtu lidí na jednom místě. Výklad omezení si ale tvořily samy a jisté si jím nejsou. „Nejsem odborník na zákony a nařízení, ale když jsem to četl, pochopil jsem, že do třiceti lidí by tréninky mohly probíhat. Naše sportoviště je pro nás pracoviště, které máme pro tréninky uzavřeno jen pro sebe. Měli bychom tedy naplnit instrukce nařízení,“ doufá v hladký průběh Valachovič.

O způsob přípravy se obává i trenér Zbrojovky. „Možná budeme muset dělit tréninky na skupiny. Je to nemilé, ale vychází to z aktuálního stavu a respektujeme to. Budeme se však snažit zachovat tréninky v kompletním složení A týmu, omezení třiceti lidí dodržíme,“ hledal možnosti řešení Miloslav Machálek.

Ten si po dohodě s vedením klubu stanovil čas do pondělka, kdy se tým sejde u finálních instrukcí. „Skončila nám teď příprava a zase začínáme přípravu, což je nepříjemné,“ smutnil Machálek, který si na délku zimní přestávky stěžoval už před posledním utkáním se Sokolovem. „Cítil jsem, že mužstvo je dobře nachystané na utkání proti Ústí, teď se musíme poradit co dál,“ doplnil Machálek.

O přístup svěřenců při omezeném tréninku však trenéři strach nemají. „Na výkonnost to vliv mít nebude, jsou to profesionálové,“ věří Valachovič.

Zastavení soutěže je na místě, shodují se Zbrojovka i Líšeň

Příprava Zbrojovky na dnešní zápas v Ústí a Líšně na zítřejší střet s Vlašimí však zbytečná být nemusí. Liga se má po ukončení nouzového stavu opět rozběhnout. „Celý týden jsme se připravovali na Vlašim, byla tam spousta práce s videem. Snad ji v budoucnu využijeme a nebude to úplně zbytečné, jen to teď bude asi chvíli ležet v počítači,“ přemítal kouč Líšně.

Ten se snažil v omezeních hledat i něco pozitivního. „Osobně si myslím, že je úplné zastavení soutěže dobré. Fotbal by se měl hrát před diváky a náš klub je toho dobrou ukázkou. Návštěvy jsou zajímavé, a co si budeme povídat, ze vstupného má klub značný profit,“ připomněl Valachovič. Na Zbrojovku i do Líšně chodily letos tisíce návštěvníků, z čehož mají kluby důležitou položku příjmů.

Valachovič už také přemýšlí, dokdy budu fotbaloví fanoušci muset čekat na další utkání. „Dnes jsem četl, že UEFA jedná o osudu Ligy mistrů i mistrovství Evropy. Jestli tyto akce nebudou, můžeme v červnu dohrávat naše soutěže. Třeba přibudou do rozpisu středy,“ nastínil. Připustil však, že se připravuje i na úplné zrušení ročníku. „Dnes si nemůžete být jistí ničím,“ doplnil Valachovič.

Trenéři se nicméně shodují, že přísná opatření jsou na místě. „Jsou důležité hodnoty, jako zdraví. V Brně zatím možnost ohrožení není velká, ale nechceme to podceňovat,“ zdůraznil kouč Zbrojovky Machálek