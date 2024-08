Dva zajíce naráz? Zbrojovka hledá rovnováhu mezi mladíky a výsledky

V základní sestavě Brňanů se objevili čtyři hráči narození v tomto tisíciletí, na lavičce sedělo šest dalších. Kromě Jiřího Hamzy, jenž naskakuje pravidelně delší dobu, Zbrojovka využila i služeb sedmnáctiletých Danielů – Švancary a Poláka, tedy synů slavných fotbalových otců.

„Jsou to kluci, co na sobě makají a ukazují, že si šanci zaslouží. Je jen na nich, jak se jí chopí, ale je to jedna z pozitivních věcí pro Zbrojovku. Na druhou stranu to ukazuje, že potřebujeme posílit a dovést další hráče. Abychom měli sílu, variabilitu střídání a kvalitu,“ potvrdil rozpolcenost Hynek.

Švancara coby hrotový útočník má navíc na sobě naloženo ještě větší břímě. Pomáhá totiž řešit totální exodus, kdy ze Zbrojovky zmizela celá ofenzivní řada.

„Odešel celý útok, tedy Alli, Řezníček, Alijagič, ale také třeba Fousek, který uměl být gólový. Já ty hráče prakticky neměl k dispozici. Musím tak spíš zbylým klukům přičíst ke cti, jak se s tím perou. Kronus je po zranění a naskakuje pozvolna zpět tak, aby vůbec celé utkání zvládl, do toho mladý Švanci, Carlo Matekovič se seznamuje s tuzemskou soutěží. To jsou mladí hráči, kteří musí zvládnout všechny atributy, navíc v situaci, kdy vás ostatní pasují do role favorita a aspiranta na postup,“ chápe tíhu Hynek.

Jihomoravské derby ostatně prokázalo, že talenti mají potenciál, jenže i své mouchy, na které soupeři cílí. „Portfolio brněnských hráčů je určitě kvalitní, z mládeže v takové aglomeraci zkrátka dokážou vychovat i fotbalisty evropské úrovně. Zároveň jsme ale cítili, že právě na jejich postech bychom měli být silnější, důslednější a zkušenější, což se místy dařilo,“ zhodnotil soupeřovy mladé pušky kouč Vyškova Jan Kameník.

„O tomhle jsem jako malý snil“

Svou profesionální premiéru v základu si odbyl i syn bývalého reprezentanta Jana Poláka. Defenzivní záložník po otci zvládl svoji roli, sám ale ví, že jeho příležitost přišla z pohledu klubu jako z nouze ctnost.

„Jasně že vnímáte, že váš konkurent o místo v týmu vypadl. Berete to ale jako příležitost. Takže když trenér přišel, že mě zařadí do sestavy, byl jsem strašně rád, protože jsem o tomhle snil už jako malý kluk. Snad jsem udělal maximum, abych kouči ukázal, že si zasloužím další šanci. Cítíme však, že nám aktuálně zkušenosti na hřišti chybí. Vidíme, jaký je stav, odešlo dost hráčů. Musí přijít další, kteří nám pomůžou,“ shrnul své i týmové rozpoložení Daniel Polák.

Dvanáctý tým druholigové tabulky tedy hlasitě touží po posilách, jež by situaci nejhůře skórujícího družstva celé soutěže vylepšily. „Dostáváme do hry mladé, aby ukázali svůj um, a zároveň měníme herní způsob a snažíme se vybudovat nějakou kvalitu. Teprve uvidíme, na co to bude stačit. Vnímáme hráčský potenciál, ale o jaké příčky bojujeme, to se ukáže během podzimu a na uzávěrce přestupů či v dalším transferovém období. Po sedmi zápasech jsme na osmi bodech, první tým na šestnácti, ale snad v tom vlaku stále jedeme,“ věří kouč s tím, že kromě nových tváří se rychle obouchají také jeho mladí koně.

Jejich pondělní soupeř s podobnou závažnou týmovou přestavbou zatím bojuje lépe. Vyškov je průběžně čtvrtý s dvoubodovou ztrátou na třetí příčku, zahraniční posily se mu začleňovat daří.

Fanoušci na utkání Zbrojovky Brno.

„Musím hráče pochválit za to, že jejich práce na tréninku je velmi dobrá. Charakterové vlastnosti a akceptace našich požadavků jsou na velmi dobré úrovni. Je potřeba, aby se to promítalo do výsledků, ale aktuálně v kabině cítím dobrou partu, která může mít výbornou budoucnost,“ pochválil Kameník.

Že se jeho týmu podařilo zlomit Zbrojovku, nebere i přes momentální slabší formu soupeře jako samozřejmost. „Historicky a silou klubu je to jednoznačně aspirant na nejvyšší příčky. To, že prochází přestavbou, to je ve druhé lize úděl více týmů. Je to ale stále velké jméno, velká značka,“ upozornil.

Zbrojovka se nyní pokusí chytit v dalším derby, byť v poněkud menším měřítku. Hned ve čtvrtek nastoupí v poháru na hřišti divizních Bohunic. Před první reprezentační přestávkou pak v neděli vyzve doma vedoucí Zlín.