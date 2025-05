Před Granečného skočil míč v 90. minutě přímo na středové čáře. I když spolu s ním do útoku vybíhali ještě tři spoluhráči, rozhodl se šestadvacetiletý fotbalista ještě ze středového kruhu zakončit. Přesná střela přeletěla žižkovského brankáře Jana Čtvrtečku, zapadla pod břevno a skončila v síti.

„Zrovna mi Denis vyprávěl, že tohle trénuje už patnáct let a nikdy mu to nevyšlo. Dnes mu to tedy vyšlo nádherně,“ usmíval se po utkání brněnský trenér Martin Svědík.

Granečný přiznal, že na tréninku nebo v přípravných zápasech si trefení brány z poloviny hřiště zkouší. V mistrovském utkání šlo v jeho podání o druhý pokus. „Naposled jsem se pokusil nachytat gólmana, když jsem ještě hrál za Baník, bylo to v Teplicích. Střílel jsem svojí slabší nohou, pravačkou, a nedokopl jsem ani na šestnáctku,“ líčil autor jednoho z nejhezčích gólů domácí fotbalové sezony.

Proč se do míče opřel z takové dálky? Pro to měl Granečný prozaické vysvětlení: „Na tréninku o takových situacích říkám, že se mi už nechce běžet, tak to zkusím. Dnes (v zápase proti Žižkovu) jsem měl už těžší nohy, byla 90. minuta, zápas byl náročný. Naštěstí jsem to trefil dobře,“ pověděl o svém kousku ostravský rodák.

Podle Svědíka ukázal Granečný i psychickou pohodu, ve které se po nástupu renomovaného trenéra nachází celá Zbrojovka. Pod Svědíkem zatím sbírá jenom výhry, momentálně má čtyři v řadě a v tabulce posledních pěti kol druhou ligu vede.

„Denis dal ve čtyřech zápasech tři góly. Pro mužstvo je to nesmírně důležité. Jsem rád, že je vidět, že je v pohodě, že si zkusí takovou věc a že ji promění,“ pokračoval v hodnocení Svědík.

Denis Granečný ze Zbrojovky Brno slaví svou parádní trefu z půlky hřiště.

Zbrojovka se pod jeho vedením velice rychle vzdaluje sestupovým příčkám, na nichž se v sezoně pohybovala, a tři kola před koncem druhé ligy má dokonce jenom šestibodovou ztrátu na baráž.

„Pro nás je stále důležitá záchrana,“ řekl ale Granečný. „Kdyby se povedla baráž, nebyla by to tak špatná sezona, jak si každý myslel. Ale my musíme být nohama na zemi. Udržení druhé ligy je primární,“ dodal.