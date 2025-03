Zbrojovku nastartoval sporný gól. Ofsajd, pomezní to měl vidět, zlobí se Varnsdorf

Běžela 30. minuta zápasu, když Zbrojovka korunovala převahu vedoucí brankou. William Mackleyther se zhruba z patnácti metrů levačkou opřel do míče, který proletěl celým vápnem a napnul síť za varnsdorfským brankářem Martinem Vaňákem. Hosté zaslouženě vedli.

Nebo ne?

Domácí hráči začali hned gestikulovat směrem k brněnskému útočníkovi Tadeáši Vachouškovi, že střelu v pozici za obránci Varnsdorfu tečoval. „V mých očích neregulérní gól, ale život jde dál. Vachoušek míč tečoval, sám to říkal, vím to,“ zlobil se Vaňák, přesvědčený, že inkasoval z ofsajdu.

Rozhodčí Simon Vejtasa, pocházející mimochodem z brněnských Tuřan, situaci s kolegou na pomezí konzultoval. VAR ale v druhé lize není, takže neměl moc možností, jak verdikt změnit. Po krátké prodlevě písknul do píšťalky a nařídil pokračovat za stavu 0:1.

Brněnská bilance Zatímco doma Zbrojovka v sezoně ještě nevyhrála a posbírala tam pouze šest remíz a dvě porážky, venku dokázala čtyřikrát vyhrát, jednou remizovat a pětkrát odešla poražena.

„Stojí tam pomezní, ten to má jasně vidět. Není to Vachouškova chyba. Určitě to člověk nemůže mít za zlé hráči,“ pokrčil rameny Vaňák.

Co na to hosté?

„Neviděl jsem to ze záznamu, nedokážu se vyjádřit. Rozhodčí asi musel mít dobrý přehled,“ konstatoval trenér Jaroslav Hynek.

„Někdo to tečoval, ale jestli náš hráč, jejich hráč, kde stál... byla to rána, já to přesně neviděl,“ přidal svůj pohled obránce Stanislav Hofmann.

Zbrojovku první gól uklidnil, nadále byla lepší, přežila nebezpečné výpady domácích (jeden z nich skončil hlavičkou do břevna) a po přestávce přidala další dvě trefy.

Zbrojovku přijelo do Varnsdorfu povzbudit několik desítek fanoušků.

„Na těžkém terénu se nám podařilo volit, kdy hru zjednodušit, kdy hrát kombinačně. To bylo fajn,“ pochvaloval si Hynek.

Po jarní domácí premiéře s Chrudimí, která skončila 0:0, tak platí, že Zbrojovka na jaře ještě neinkasovala, připsala si čtyři body do tabulky a místo hrozby pádu na poslední místo spěchá směrem od sestupových příček nahoru.

„Pro nás to byl obrovsky důležitý zápas, abychom se někam odrazili a po všech těch změnách zjistili, že spolu dokážeme vítězit. Hráči za tím šli velice dobře,“ zdůraznil Hynek.