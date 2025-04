Právě nelichotivé postavení v druholigové tabulce, v níž Zbrojovka ze všech sil bojuje o záchranu, je důvodem překotného Svědíkova příchodu do Brna. Možná by padesátiletý kouč výzvu od zanedbaného klubu s velkým potenciálem přijal raději o něco později, nedávný pád Zbrojovky na poslední místo ho však vyburcoval.

„Ano, je to přesně tak,“ přikývl Svědík po derby v Líšni na otázku, jestli si přišel brněnský tým zachránit raději sám, než by přihlížel jeho úpadku a riskoval, že po sezoně sletí do MSFL.

Misi začal čtyřmi body; v týdnu ještě z domova jako „trenér na telefonu“ dostal na uvítanou v Brně bod za remízu 1:1 s Prostějovem, v sobotu už kraloval v derby. Za 15 minut Zbrojovka vedla 3:0 a bylo po dramatu.

Co takovému zápasu říkáte?

Extrémně se nám povedl vstup do utkání. V první minutě jsme měli šanci, pak jsme kvalitní začátek korunovali brankami, domácí to zaskočilo. Dobře jsme sbírali odražené balony, měli jsme dobrou přechodovou fázi a hlavně jsme byli efektivní v koncovce. Za to musím mužstvo pochválit. Navázalo na středeční duel s Prostějovem, kde se taky mělo přidat víc gólů, ale nepovedlo se to. Chválím mužstvo za poločas, za přístup a za cenné tři body.

Odnese výprask Líšně kouč Valachovič? Radost jednoho trenéra může velmi brzy znamenat zklamání druhého. Po debaklu Líšně v derby je v silném ohrožení pozice jejího trenéra Milana Valachoviče, jehož odvolání naznačil v přenosu České televize výkonný ředitel klubu Petr Kuba. Líšeň čeká na výhru čtyři zápasy, v rozehraném 24. kole má ztrátu na barážovou příčku už šest bodů. „Jsem zde šest let, jednou konec přijít musí. Já můžu mít pocity jakékoliv, platí to ale vedení a to rozhoduje. Když nejsou výsledky, odnese to trenér,“ reagoval na hrozbu ztráty místa Valachovič.

Kdy jste se rozhodl, že u toho budete osobně?

Ve čtvrtek večer. Jak bylo řečeno, moje absence v prvním zápase po příchodu do Zbrojovky byla dopředu avizovaná, neměl jsem být na lavičce ani dnes, ale podařilo se nám to doma vyřešit. Děkuji za to ženě a rodině. Je na to zvyklá, že jsem takový, že by mi chybělo být u zápasu. Jsem rád, že jsem tady. (úsměv)

Jaké mužstvo jste v Brně před týdnem převzal?

Vyjádření si nechám pro sebe, po tak krátkém čase je hrozně brzo to hodnotit. Zajímají mě první zápasy, jak přicházejí. Byl jsem s mužstvem v pátek a v sobotu, na hodnocení není prostor.

Z čeho jste tedy vycházel při stavění sestavy?

Z pracovitosti hráčů. Sestavu jsme volili společně s asistenty.

Máte za sebou vypjaté dny?

Týden, během kterého se všechno událo, ještě ke všemu s třemi zápasy, byl hektický. Pro mě to bylo náročné, takový je ale fotbal, máme ho rádi a děláme ho s láskou. (úsměv)

Zbrojovka ihned po vašem příchodu radikálně změnila herní projev. Co jste do ní přinesl?

Hlavně zásady v organizaci v útočné a v obranné fázi. Když to zkrátím, tak na tomto bylo nejdůležitější zapracovat, to bylo to hlavní. Teď potřebuji hráče vidět ve více zápasech; nelze se po jedné výhře plácat po ramenou, jak jsme dobří. Udělali jsme zatím jen velmi malý krok. Vyhrát derby je super, čeká nás však hodně práce a běh na dlouhou trať.

Je pro vás prioritou záchrana, nebo máte i vyšší cíle do konce sezony?

Člověk si musí dávat reálné cíle, jejichž plnění si může vyhodnotit. Pro nás je to samozřejmě záchrana. K té potřebujeme zlepšení herního projevu. Vyhrané derby je nesmírně důležité i při přesvědčování hráčů, že to, co jsme do nich za týden natloukli, je ku prospěchu.

Mohl jste vy být tím faktorem, který hráče přesvědčil, aby zápas pojali úplně jinak než ty předešlé?

Nemyslím si, že by to bylo tak jiné. Nemůžu si myslet, že mávnutím kouzelného proutku se hned všechno změní. Ve středu s Prostějovem kluci odehráli skvělý první poločas, psychicky pak nezvládli druhou půlku, možná se zalekli vedení 1:0 a báli se o výsledek. Kluci v mančaftu si jsou vědomi, že dlouho nevyhráli doma, určitě je to zlobí a trápí. Je to o hlavě a o tréninkovém procesu, který budeme aplikovat.

Těšil jste se na brněnské derby, které bylo vaším prvním zápasem po bezmála roce?

Mám rád dobrou atmosféru na fotbale a byl to i jeden z důvodů, proč jsem do Brna přišel. Zbrojovka má fanoušky, kteří chodí rádi na fotbal. Rádi bychom, aby chodili v ještě větším počtu, napřed musíme začít lépe hrát, abychom je mohli přilákat. Je potřeba začít od sebe, od kvalitních výkonů, a pak můžeme mít i doma v ochozech větší podporu.