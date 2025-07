Hned na začátku letního přestupového období se Klíma stal modelovou posilou Zbrojovky. Jejich postupové ambice přišel podpořit coby stabilní prvoligový hráč, v ideálním věku a s tím, že pokud se brněnské tažení za návratem mezi elitu povede, může v jejich řadách nejvyšší soutěž bez potíží hrát.

Pojí se s ním vytrvalost, s níž zatím střídal jen dvě větší angažmá – v Mladé Boleslavi a naposled v Hradci Králové, a taky jedna pikantní statistika: na kontě má pouze jeden ligový gól.

„A jsem na něho patřičně hrdý, takže bacha na to! “ hlásil v dobré náladě v rozhovoru pro iDNES.cz ze soustředění v Polsku, kde tým momentálně je.

Ne každý hráč musí vynikat střílením branek, vy kanonýrem nejste. Má pro vás tento jeden gól, vstřelený navíc až na konci uplynulé sezony, speciální význam?

Ani si nedokážete představit, jak velký. Hodně jsem na to dřel a děkuji minulé sezoně v Hradci, kde jsem byl posunutý na halvbeka (hráče na kraji hřiště na pomezí obrany a zálohy), což mi asi ke gólu hodně pomohlo. Jsem rád, že jsem ho dal v dresu Hradce a na hradeckém hřišti.

Bral jste zápis do listiny střelců jako svoji metu?

Vím, v čem jsem silný, v čem jsou moje přednosti, na nich pracuji a snažím se týmu dát maximum, kterého jsem schopen. Ale lhát nebudu. Ta nula, co v mé kolonce svítila, mě trápila. Že jsem ji smazal, pro mě meta nepochybně byla.

Uvažoval jste tehdy třeba o tom, že byste si řekl o zahrávání penalty, abyste si dal co největší šanci skórovat?

V Hradci se o tomto mém čekání opravdu hodně mluvilo, žila tím celá kabina, i penalta přišla na přetřes. Jednou přišel Venda Pilař s tím, jestli si ji nechci kopnout, abych konečně dal gól. Tak jsem mu na to odpověděl, že na penalty je přece určený on.

Klíma v první lize 182 zápasů odehrál za Mladou Boleslav a Hradec Králové. Půl roku hostoval ve druhé lize v Pardubicích. 1 gól, který má na kontě v seniorských soutěžích, vstřelil za Hradec Králové v uplynulé sezoně.

Co on na to?

Hm, aha, to je pravda. A bylo. (úsměv) My jsme ale penalt zase tolik nekopali a byly hodně důležité na to, abych si já chodil něco zkoušet. Tomu jsem rozuměl.

Nechal jste si na svůj gólový zápas, který mimochodem přišel letos 30. března proti Českým Budějovicím, nějakou památku?

Hned v poločase jsem si schoval dres do tašky. Nechám si ho zarámovat. (úsměv)

Od léta jste ve Zbrojovce. Co vás dovedlo do druhé ligy?

Hledal jsem novou výzvu. Zůstat v Hradci by pro mě bylo velmi příjemným řešením, měl jsem tam dobrou pozici, všechny jsem tam znal. Začal jsem ale být už trochu pohodlný. Přestup mě donutil přestěhovat se, vystoupit z komfortní zóny, začít něco úplně nového. Nezastírám, že to je těžké pro mě i pro přítelkyni, ale je to přesně to, co jsem chtěl.

Zjišťoval jste si, jaké má Zbrojovka nejen cíle, ale i zázemí, abyste nešlápl vedle?

Dostal jsem hodně informací. Věděl jsem o posilách, snažili se mě přesvědčit vším možným. A já, když jsem si to sečetl dohromady, jsem si řekl, že u tohoto projektu chci být. Hodně se těším na to, až to začne.

Jaké jsou po pár týdnech vaše první dojmy?

Jsem nadmíru spokojený s tím, jak probíhají tréninky, jaký je kádr i realizační tým. Všechno v Brně šlape minimálně na prvoligové úrovni, příprava je hodně náročná, všichni toho máme, lidově řečeno, plný brejle.

Hráčů s ligovými zkušenostmi přišlo společně s vámi hodně. Jaký očekáváte boj o místo?

Vytvořilo se hodně konkurenční prostředí, což je důležité. Ve chvíli, kdy chcete postoupit, a my jednak víme, že chceme, a jednak si uvědomujeme, že sezona bude hodně těžká, vás konkurenční prostředí posune dál. Pokud si hráči mohou navzájem na svých postech pomáhat, je to přesně to, co chcete.

Počítáte ale i s tím, že do sestavy se ani všichni, kdo přišli jako posily, vejít nemohou?

Vejde se nás tam deset do pole, to je věčný úděl nás fotbalistů. Je potřeba mít široký kádr. Jsem připraven pomoct týmu na hřišti, ale pokud bude v daném čase někdo lepší a bude hrát místo mě, jsem připraven si jít sednout mezi náhradníky. Při cestě za postupem si musíme být schopni navzájem pomoct.

Kanakimana se trefil Jenom čtyři minuty středečního přípravného zápasu Zbrojovky proti slovenským Michalovcům trvalo, než si střelecký účet v brněnském dresu otevřel Bienvenue Kanakimana (na snímku vpravo). Jediným gólem zápasu rozhodla zvučná posila z Jablonce při svém debutu o tom, že svěřenci trenéra Martina Svědíka vyhráli i druhé utkání na soustředění v Krakově. Sestava Zbrojovky: Sváček – Klíma, Vedral, Kaká, Kutík – Kanakimana (46. Kronus), Čavoš, Blecha, Selnar – Žitný (56. Rymarenko) – Vachoušek. Od 60. minuty v poli hráli: Rymarenko, Kronus, Granečný, Saal, Břečka, Juroška, Hofmann, Janetzký, Kubr, Araujo.

Uvažujete tak, že jste ve druhé lize maximálně na rok, a chcete co nejdřív zpátky mezi elitu?

Jednoznačně chci okamžitě postoupit, to je pro nás jediné východisko. S tím do toho všichni ve Zbrojovce jdeme.

Stál jste už někdy na začátku sezony s takhle jednoznačně definovaným cílem na jedno konkrétní – a dost vysoké – umístění?

Každý tým si stanovuje hranici, kde by se chtěl pohybovat. I v lize jsme v týmech, za které jsem hrál, dostávali cíle. Tenhle (v Brně) je jednoznačně největší, jaký zatím mám. Těšil jsem se i na to, že nám tady půjde jedině o první místo. V první lize je těžké dostat se do první trojky nebo šestky, většina mančaftů tam hraje o střed tabulky. O to je brněnské angažmá výjimečnější, že my jdeme čistě za vítězstvím.

Jak na to, abyste se pro jeden velký cíl nepřestali soustředit na ty malé, dílčí, které vás k němu dovedou?

To je na každém z nás, jak si to nastavíme. Je to přesně o té koncentraci na každé příští vítězství. Už teď v přípravě se chceme soustředit na to, abychom každý zápas vyhráli, abychom se naučili vyhrávat a postupovali tak během celé sezony.

Mluvili s vámi lidé ze Zbrojovky při jednáních o přestupu také o tom, na jaké místo v sestavě s vámi počítají?

Byla to jedna z mých prvních otázek. Zajímá mě, kde bych měl hrát. Nedostal jsem na to tak jednoznačnou odpověď, ale bylo mi řečeno, že můžu nastupovat na více postech. Naše sestava by měla být flexibilní. Na prvním místě, když bych měl říct, že to asi bek ve čtyřčlenné obraně. S tím že můžeme přecházet i do jiných variant.

Znal jste se coby bývalý hráč Mladé Boleslavi se současným brněnským trenérem Martinem Svědíkem?

V Boleslavi jsme se minuli a dosud jsme spolu nespolupracovali. Dostával jsem ale jenom kladné poznatky od spoluhráčů, kteří s ním už měli tu čest, a osobnost pana Svědíka byla taky velkým důvodem, proč jsem do Brna šel. Chtěl jsem si vyzkoušet hrát pod ním.

Jak jste ho zatím stačil poznat?

Překvapilo mě, že je směrem k hráčům hodně komunikativní. Na to jsem dosud nebyl zvyklý, s trenéry jsem se dřív tolik nebavil. V Brně je to hodně o dobré komunikaci, vztazích mezi hráči a stejně tak s realizačním týmem.

Zbrojovka zahájila prodej permanentek Výrazný nárůst prodeje permanentek na domácí zápasy hlásí vedení brněnské Zbrojovky. Za první dva dny jich prodala 557, loni šlo ve srovnatelném období o desítky. Do druhé ligy vstoupí mužstvo v pátek 18. července v Českých Budějovicích, poprvé doma se představí o týden později v duelu s béčkem Sparty.

Čeká vás mimo jiné i soupeření s Artisem Brno, s nímž se budete dělit o stadion v Králově Poli. S jakými dojmy vzhlížíte k této nové rivalitě?

Zatím ji moc necítím. Brňák nejsem, až teď jsem se přistěhoval a budu si svůj vztah k Brnu teprve budovat. Nejde se přece okamžitě bít v prsa a vyhlašovat Artisu válku, když jsem tady teprve krátce. My jako Zbrojovka máme svoji cestu, po té si jdeme a to je to hlavní, co nás zajímá. Jestli budeme na jednom stadionu, tak budeme, beru to jako fakt. To moji hlavu rozhodně nezatěžuje.

Sledujete, jak Artis také posiluje?

Upřímně řečeno ani moc ne.

Dosud jste žil víc derby mezi Hradcem a Pardubicemi, které je žhavé jak ve fotbale, tak v hokeji?

To jsem do sebe samozřejmě dostal a brzo do sebe dostanu i derby s Artisem. Všechno má svůj čas. Jenom k hokeji toho moc říct nemůžu, protože ho vůbec nesleduju. Mým oblíbeným sportem je basketbal.

Tak to vás asi potěší, že v Brně působí finalista basketbalové ligy.

To samozřejmě vím, jelikož jsem z Nymburka, který ve finále titul nad Brnem vybojoval. (úsměv) Finálové zápasy jsem sledoval, loni jsem měl na Nymburk permanentku a chodil jsem se dívat často. Těším se, jak se budu chodit dívat i na Basket Brno.