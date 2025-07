Nálada kolem brněnského fotbalu jako kdyby se vrátila o tři roky zpět, kdy Zbrojovka na podzim 2022 senzačně útočila na první příčky v nejvyšší soutěži a stadion měla plný.

V pátek ho na duel s béčkem Sparty coby předehrávku 2. kola druhé ligy obsadilo 5 647 diváků, což byla v Brně jednak nejvyšší návštěva od předloňského sestupu z ligy a jednak větší kulisa, než mělo šest z osmi zápasů úvodního kola v první lize.

Zbrojovka s touto podporou v zádech sparťanskou zálohu suverénně zdolala. „Jsme z toho všichni nadšení. Já jsem si užíval v prvním poločase, kdy jsem hrál na levé straně pod naší velkou tribunou. Podpora byla obrovská. Myslím, že něco takového nepamatuji,“ odpověděl autor jednoho z brněnských gólů Jakub Klíma na dotaz, zda si vybaví tak pozitivní atmosféru na fotbale od začátku do konce, jako vládla v pátek v Brně.

Pro Zbrojovku jde o dlouho toužebně vyhlížený zlom. Diváci se na její stadion nevrátili ani na začátku minulé sezony po vstupu nového majitele do klubu, ani ještě na jaře po šokujícím příchodu kouče Martina Svědíka k paběrkujícímu brněnskému mužstvu.

Jenže Svědík se Zbrojovkou do konce jara neprohrál, v létě přivítal velké posily a do nové sezony vstoupil výhrou v Českých Budějovicích. To utrhlo lavinu. Ty ze sektorů, do nichž se v Brně na béčko Sparty prodávaly vstupenky, byly skoro vyprodané.

Jiří Punčochář @jpcoch55 Parádní návštěva na prvním domácím zápase @FCZbrojovkaBrno v nové sezóně druhé ligy. Tipuji nejvyšší od zápasu proti Zlínu v první lize, v roce 2023 ho vidělo 6888 lidí https://t.co/iA6Sm6fMFe oblíbit odpovědět

„Všechno se to nějak pospojovalo. Roli (ve vysoké návštěvě) sehrála zvědavost diváků, taky náš směr je teď jiný. Lidi vidí, že mužstvo pracuje, že se změnilo. Takové návštěvy pro nás představují obrovský náboj, kvůli nim jsem do Brna přišel. Fanouškům patří obrovský dík, my jsme se jim odměnili vítězstvím,“ uvažoval Svědík. Po utkání přišel pod tribunu a před fanoušky symbolicky smeknul čepici.

Činovníci v kancelářích nad ním se už teď činí, aby kuli železo, dokud je žhavé. Oznámili, že kdo pojede Zbrojovku podpořit v týdnu do Příbrami, dostane vstupenku zdarma. A na další domácí bitvu s Táborskem ve 4. kole jistě zase něco vymyslí.

Návštěvy na druhé lize v Brně Artis – Chrudim 1 642 diváků

– Chrudim diváků Zbrojovka – Sparta B 5 647 diváků

„My jsme takhle (dvěma výhrami) chtěli do druhé ligy vstoupit. Teď v tom chceme pokračovat a prezentovat se dál stejně. Ukázat, za čím si jdeme, být pevní. Dali jsme tři góly, ale ještě důležitější je nula vzadu. Tu chceme držet co nejčastěji,“ řekl Klíma.

Svědík měl radost, že výkon jeho mužstva byl lepší oproti 1. kolu v Českých Budějovicích. Tam hosté vyhráli 2:0.

„Domácí výkon byl odlišný, neměli jsme takový výpadek. Zápas s béčkem Sparty se odvíjel podle našich not, udrželi jsme v něm intenzitu hry, druhý a třetí gól vstřelili oba krajní obránci, což je další splněný úkol. Chceme, aby se hodně tlačili do vápna,“ konstatoval náročný kouč.

Po dvou gólech hlavou po rohových kopech, jimiž si Zbrojovka zajistila výhru na jihu Čech, otevřel i v pátek skóre Oliver Velich usměrněním centru ze vzduchu.

I to hraje do Svědíkova plánu. „Takový centr, jaký Veldovi dal Juroška, je špatně bránitelný. Míče ze stran přináší před bránu soupeře obrovské nebezpečí. My hledáme skulinky, jak se dostat do soupeřovy obrany, tady se to nabízelo z křídelních prostorů, a jsem rád, že to vyšlo,“ konstatoval trenér.

Oddechnout si musel ale i správce trávníku, který druhý mistrovský zápas v jednom týdnu, zkomplikovaném v Brně bouřkami, vydržel. Po pondělku, kdy bylo hřiště v Králově Poli při zápase Artisu s Chrudimí po průtrži mračen tak nasáklé vodou, že se nedohrálo, bylo o čtyři dny později v dobrém stavu.

„Docela to drželo. Trávník tady má velkou kvalitu, starají se o něho dobře. Občas hráč uklouzne, ale to se stane. Přijde mi, že je tady hřiště docela rychlé. Nebylo poznat, že by se na něm čtyři dny zpátky nedohrálo,“ podotkl Klíma.