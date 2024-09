Posily pro Zbrojovku? Kouč se jich (zatím) nedočká ani od nového vedení

Je to už šest týdnů, co fotbalisté Zbrojovky dali ve druhé lize gól ze hry. Vstřelil ho v 5. kole Chance národní ligy veterán Jakub Řezníček, který už ale v Brně není.

Současný brněnský kádr vyprodukoval gól jinak než z penalty naposled ve 2. kole letošního ročníku druhé nejvyšší soutěže. Od té doby uběhlo sedm kol, během nichž Zbrojovka (kromě Řezníčka) skórovala pouze třikrát z penalt. Není divu, že je s touto produkcí od začátku sezony namočena do hry o záchranu.

Tolik potřebných posil, které by mohly pomoct současný stav změnit, se však kouč Jaroslav Hynek nedočkal ani od předchozího majitele Václava Bartoňka, jehož neochota investovat do kádru byla známá, ani mu je zřejmě nepřivede nové vedení pod taktovkou generálního manažera Jana Mynáře.

„Bavili jsme se ve středu o doplnění kádru, na němž jsme se ve finále neshodli,“ oznámil po sobotní plichtě s Líšní zbrojovácký kouč. Fotbal v podání jeho mužstva byl hlavně směrem dopředu slabý, bod zachránil hrající asistent trenéra třetiligového béčka Peter Štepanovský ze sporné penalty a Hynek poté konstatoval: „Uvidíme, jak oni (noví funkcionáři) utkání viděli, jestli se na něčem dohodneme teď. Kdyby byl náš kádr zdravý a v pohodě, nemuseli bychom o posilách diskutovat. Je deklarováno, že nás čeká analyzování schopností týmu do konce podzimu, k tomu to nějakým způsobem směřuje. Máme ale taky absence teď aktuálně, víme, kde by bylo potřeba posílit, a něco by to potřebovalo.“

Zbrojovce Brno se na derby s Líšní vrátili fanoušci, výhra však ani před větší návštěvou nepřišla. (21. září 2024)

Derby viděli z tribun jak zástupci majitelů klubu Čeněk Absolon a Jan Mynář, tak i potenciální nový muž pro sportovní úsek brněnského celku Martin Jiránek. Bývalý reprezentant nástup do Brna nevyloučil. „Uvidíme, co se stane,“ reagoval už minulý týden na dotaz redaktora iDNES.cz.

Mynář potvrdil, že sportovní vedení Zbrojovky by chtěl představit tento nebo příští týden a že Jiránek by měl být jeho součástí. Nastoupí tedy až v době, kdy bude uzavřeno nejen „běžné“ přestupové okno, ale bude pozdě i pro angažování hráčů bez kontraktů. Taková možnost končí v českém fotbale v pondělí.

„Všichni čekáme, kdo bude sportovním ředitelem. To je pro nás absolutně zásadní otázka v tom jak vést tým a jak ho případně doplňovat,“ nadhodil v sobotu Hynek.

Čtyři odchody a žádná náhrada

Zatím sestava Zbrojovky od jeho letního příchodu do Brna jenom setrvale chřadne. Odešli Denis Alijagič, Wale Musa Alli, Lukáš Endl a Jakub Řezníček – při každém z těchto odchodů se klub sice zaštiťoval snahou díru v kádru zase zaplnit, ani v jednom z případů se to ale nepovedlo.

Nabídku od Zbrojovky dostal útočník David Huf z Pardubic, vybral si však slovenský Ružomberok. Server inFotbal.cz informoval o tom, že trenérův požadavek oslovit záložníka Davida Housku, toho času bez smlouvy, zamíti noví majitelé. Údajně měl Hynek zájem také o křídelníka Patrika Ilka ze slovenské Žiliny, tato varianta ale také nevyšla.

A tak musel kouč v sobotu po derby přiznat, že útok ho zklamal: „Hlavně v útočné trojici jsme toho dnes mohli udělat víc.“

7 zápasů nedokázali dát hráči, které má Zbrojovka v současné době v kádru, ve druhé lize gól ze hry.

Naděje na to, že se mu soupiska pro zbytek podzimu přece jen rozšíří, se sice nevzdal, ale naznačil, že počítat s novými tvářemi moc nemůže. Hráčů má přitom tak málo, že si musel opět vypomoct jak šestatřicetiletým Štepanovským z béčka, tak plejádou mládenců.

„Hráči nám prostě chybí. Zatím je to o tom, že musíme vydržet s tím, co máme, a dát prostor mladým. Dnes ho dostal Polášek (17 let), příště ho může dostat Večeřa (18 let). Chceme, aby se mladí kluci vyhráli, i touto cestou chce Zbrojovka jít, deklarovala to. Ruku v ruce se ale musí vyhnout záchranářským problémům. Já jsem trpělivý, budeme pracovat. Věřím, že nás nové zkušenosti posílí, a až se dáme dohromady zdravotně, budeme připraveni,“ sdělil trenér.

Realisticky si uvědomuje, že snažit se sestavu „látat“ hráči na poslední chvíli může být hodně ošidné. Na jaře takhle přišel do Brna obránce Simon Falette, vracející se po dlouhé herní pauze, a než stačil prokázat svoje schopnosti, zranil se do konce sezony. Sportovní manažer Zdeněk Psotka tehdy přiznal, že šlo o velmi drahou investici.

Takové minele se zřejmě chce nové vedení klubu vyhnout – bez ohledu na to, že ještě oficiálně není zformováno a neujalo se tedy ještě práce.

„Před koncem přestupního období jsou hráči náročnější; každý si pro sebe chce urvat co nejvíc. Pak je to těžké. Není taky zájem přivádět zbrkle takové hráče, kteří by pak pro nás z dlouhodobého hlediska nebyli perspektivní. To mohou hrát naši mladí. S tím já na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu v případě dalších absencí, které nás postihují, se nabízí vrátit se k jednacímu stolu. Já budu respektovat rozhodnutí majitele, jsem připraven pracovat s hráči, kteří tady jsou, potenciál mají. Cesta analýzy schopností našeho mužstva ve zbytku podzimu je pro nás důležitá. Samozřejmě je pak otázka, jaké budou naše výsledky, jak se všechno skloubí dohromady a jaký na to bude (ze strany vedení) pohled,“ pokrčil rameny kouč.