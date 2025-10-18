Zbrojovka si snadno poradila s rezervou Ostravy, druhou ligu vede o tři body

Favorita zápasu poslal do vedení v 17. minutě Vachoušek, který se prosadil záhy po změně stran. Hned nato zvýšil Janetzký, za hosty se prosadil střídající Ogbu. Poslední slovo měl z penalty další příchozí hráč z lavičky Cicilia. Zbrojovka jako první dosáhla v druholigové sezoně na dvouciferný počet výher.
17. Vachoušek
47. Vachoušek
50. Janetzký
90+2. Cicilia
54. Ogbu
Hrdina – Juroška, Kaká, Hofmann (C), Klíma – Janetzký (73. Blecha), Texl – Vachoušek (80. Cicilia), Žitný (63. Kanakimana), Selnar (73. Kronus) – Rymarenko (63. Gjorgievski).
Hrubý – Krupička, Simerský (C), Míček (77. Nináč), Sirotek – Nogha – Látal (41. Ogbu), Měkota, Holaň (67. Frýdl), Komljenović (77. Temel) – Škrkoň.
Sláviček – Břečka, Kutík, Vedral, Pachlopník.
M. Moučka.
90+3. Gjorgievski
75. Nogha, 90+1. Měkota
Rozhodčí: Vokoun – Matoušek, Dohnal.
Počet diváků: 4307
Tabulka:
|1.
|Zbrojovka Brno
|12
|10
|1
|1
|31:11
|31
|2.
|Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3.
|Artis Brno
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|4.
|Opava
|12
|6
|5
|1
|21:10
|23
|5.
|Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6.
|Slavia Praha B
|12
|6
|1
|5
|23:13
|19
|7.
|Ústí nad Labem
|13
|5
|3
|5
|23:20
|18
|8.
|Ostrava B
|13
|5
|3
|5
|22:19
|18
|9.
|Příbram
|12
|5
|1
|6
|12:20
|16
|10.
|Prostějov
|13
|4
|2
|7
|15:20
|14
|11.
|Chrudim
|12
|3
|5
|4
|16:22
|14
|12.
|České Budějovice
|13
|4
|2
|7
|12:22
|14
|13.
|Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14.
|Sparta Praha B
|12
|4
|0
|8
|10:26
|12
|15.
|Vlašim
|12
|2
|4
|6
|14:17
|10
|16.
|Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6