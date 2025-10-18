Zbrojovka si snadno poradila s rezervou Ostravy, druhou ligu vede o tři body

Autor: ,
  18:46
Fotbalisté brněnské Zbrojovky porazili doma ve 13. kole druhé ligy ostravský B-tým 4:1. Svěřenci trenéra Martina Svědíka zvítězili v soutěži pošesté za sebou a tabulku vedou o tři body před Táborskem. Baník nevyhrál páté kolo za sebou, z toho počtvrté našel přemožitele, a je osmý.

Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky (vpravo) v souboj s s hráčem Artisu v brněnském derby. (srpen 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Favorita zápasu poslal do vedení v 17. minutě Vachoušek, který se prosadil záhy po změně stran. Hned nato zvýšil Janetzký, za hosty se prosadil střídající Ogbu. Poslední slovo měl z penalty další příchozí hráč z lavičky Cicilia. Zbrojovka jako první dosáhla v druholigové sezoně na dvouciferný počet výher.

Chance Národní Liga
13. kolo 18. 10. 2025 15:30
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 4:1 (1:0)
Góly:
17. Vachoušek
47. Vachoušek
50. Janetzký
90+2. Cicilia
Góly:
54. Ogbu
Sestavy:
Hrdina – Juroška, Kaká, Hofmann (C), Klíma – Janetzký (73. Blecha), Texl – Vachoušek (80. Cicilia), Žitný (63. Kanakimana), Selnar (73. Kronus) – Rymarenko (63. Gjorgievski).
Sestavy:
Hrubý – Krupička, Simerský (C), Míček (77. Nináč), Sirotek – Nogha – Látal (41. Ogbu), Měkota, Holaň (67. Frýdl), Komljenović (77. Temel) – Škrkoň.
Náhradníci:
Sláviček – Břečka, Kutík, Vedral, Pachlopník.
Náhradníci:
M. Moučka.
Žluté karty:
90+3. Gjorgievski
Žluté karty:
75. Nogha, 90+1. Měkota

Rozhodčí: Vokoun – Matoušek, Dohnal.

Počet diváků: 4307

Tabulka:

1.Zbrojovka Brno12101131:1131
2.Táborsko1291227:1128
3.Artis Brno1373320:1424
4.Opava1265121:1023
5.Žižkov1262417:1820
6.Slavia Praha B1261523:1319
7.Ústí nad Labem1353523:2018
8.Ostrava B1353522:1918
9.Příbram1251612:2016
10.Prostějov1342715:2014
11.Chrudim1235416:2214
12.České Budějovice1342712:2214
13.Jihlava1333713:1812
14.Sparta Praha B1240810:2612
15.Vlašim1224614:1710
16.Kroměříž12201010:256
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nice vs. LyonFotbal - 8. kolo - 18. 10. 2025:Nice vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • 70.00
  • 300.00
Slavia vs. ZlínFotbal - 12. kolo - 18. 10. 2025:Slavia vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.10
  • 9.50
Turín vs. NeapolFotbal - 7. kolo - 18. 10. 2025:Turín vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.00
  • 3.00
  • 4.40
Fulham vs. ArsenalFotbal - 8. kolo - 18. 10. 2025:Fulham vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.20
  • 3.70
  • 1.60
Villarreal vs. BetisFotbal - 9. kolo - 18. 10. 2025:Villarreal vs. Betis //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 3.20
  • 3.20
Bayern vs. DortmundFotbal - 7. kolo - 18. 10. 2025:Bayern vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.10
  • 9.00
  • 20.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

Zbrojovka si snadno poradila s rezervou Ostravy, druhou ligu vede o tři body

Fotbalisté brněnské Zbrojovky porazili doma ve 13. kole druhé ligy ostravský B-tým 4:1. Svěřenci trenéra Martina Svědíka zvítězili v soutěži pošesté za sebou a tabulku vedou o tři body před...

18. října 2025  18:46

ONLINE: Krejčí vlastním gólem uzavřel prohru Wolves, Haaland svalil Everton

Sledujeme online

Smolný zápas pro českého reprezentanta. Ladislav Krejčí pečetil vlastním gólem porážku Wolverhamptonu 0:2 v Sunderlandu. V osmém kole anglické fotbalové ligy také Nottingham padl 0:3 s Chelsea a...

18. října 2025  14:23,  aktualizováno  18:40

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Už sahali po druhé ligové výhře v řadě. A daleko skutečně nebyli. Jenže tepličtí fotbalisté nakonec ve dvanáctém kole inkasovali minutu před koncem, když srovnával liberecký Soliu. Skóre otevřel až...

18. října 2025  16:58,  aktualizováno  17:49

Pardubice - Ml. Boleslav 2:1. Sychra vystřelil první Trousilovu výhru

Vítěznou premiéru u fotbalistů Pardubic zaznamenal Jan Trousil, jenž si odbyl debut jako hlavní trenér v nejvyšší soutěži. V zápase 12. kola jeho svěřenci udolali Mladou Boleslav 2:1, hosté hráli od...

18. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:39

Karviná - Olomouc 1:1, Jarolím premiéru v lize slaví bodem. Ghali dal první gól

Fotbalisté Karviné poprvé v aktuálním ročníku Chance Ligy remizovali. V domácím zápase 12. kola uhráli s olomouckou Sigmu výsledek 1:1. Za Hanáky, kteří neprorháli počtvrté v řadě, skóroval Ahmad...

18. října 2025  14:38,  aktualizováno  17:32

39 dní a dost. Nottingham vyhodil kouče minuty po hvizdu, nedošel ani na tiskovku

Jen 39 dnů vydržel australský trenér Ange Postecoglou na lavičce fotbalistů Nottinghamu. Vedení klubu ho odvolalo sedmnáct minut po sobotní ligové porážce 0:3 s Chelsea, bývalý trenér Tottenhamu či...

18. října 2025  17:23

Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi

Plzeňští fotbalisté v premiérovém utkání pod novým koučem Martinem Hyským zvítězili, ale byla to pro ně ve 12. kole v pražském Ďolíčku proti Bohemians náročná šichta. Na rychlý gól Durosinmiho hosté...

18. října 2025  14:29,  aktualizováno  17:17

ONLINE: Slavia - Zlín 0:0, ofenzivní trápení domácích. Za poločas nevystřelili na bránu

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté dál bojují o čelo tabulky Chance Ligy, ve dvanáctém kole jim k dočasnému prvenství stačí porazit Zlín, nováčka a také překvapení dosavadní sezony. Utkání sledujte v podrobné...

18. října 2025  17:15

Protest fotbalistů proti zápasu v Americe: 15 sekund nehráli, televize přepla záběr

Kontroverzní výjimka, která vzbudila vášně. Španělská asociace před časem uspěla s žádostí, aby se zápas mezi Barcelonou a Villarrealem odehrál v americkém Miami. To se logicky příčí fanouškům i...

18. října 2025  16:15

Baník a Karviná poprvé s novými trenéry. Snad fanoušci pomůžou, těší se Galásek

Fotbalisty MFK Karviná převzal ve středu, ve čtvrtek se do týmu vrátilo šest reprezentantů a už v sobotu v 15.00 Karvinští ve 20. kole první ligy hostí Sigmu Olomouc. Pořádně hektické dny má za sebou...

18. října 2025  12:15

Fotbal už není černá díra a dá se v něm vydělat. Expert vysvětluje příliv miliardářů

Premium

Jako by snad každý, kdo chce v Česku něco znamenat, potřeboval svůj fotbalový klub. Taky jste si toho všimli? Hned deset prvoligových značek za poslední dva roky skoupili bohatí a vlivní a někteří...

18. října 2025

Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...

17. října 2025  20:44

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.