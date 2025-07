Když Zbrojovka, tak i Artis. Šustr si přeje dvojí postup: Nejsme jako Sparta a Slavie

„Těším se hlavně z toho důvodu, že Zbrojovka výrazně posílila kádr i realizační tým a bude zajímavé na její zápasy chodit,“ říká svalnatý chasník energickým hlasem. Po měsíc staré epizodě, kdy jeho kolaps na tribuně během zápasu mistrovství Evropy jednadvacítek vylekal všechny kolem, není ani památky.

Můžete zase bez obav chodit na fotbal?

Tehdy jsem měl chvilkovou indispozici, způsobenou pravděpodobně nízkým tlakem, teplem, možná i cestováním. Z tribuny mě odvedli na ošetřovnu, dostal jsem kapačku a udělali mi vyšetření, dvakrát mi kontrolovali srdce. Všechno bylo v pořádku. Na zápas (Češi hráli s Německem) jsem se dodíval v kabině, pak jsem odjel na hotel a druhý den jsem normálně fungoval.

To jsou dobré zprávy. Jistě je na místě říct, že když se chlap jako hora takhle skácí, je to důvod k obavám.

Příjemné to nebylo ani pro mě, navíc při zápase, který pro nás byl důležitý. Ukázalo se, že i velký strom se dá pokácet malou sekerkou. (úsměv) Chtěl jsem, abychom zvládli utkání, a že se něco přihodilo, to tak bývá. Není to nic vážného.

Je pro vás emočně náročné sledovat fotbal?

Jsem fanoušek, ale ne takový, že bych chodil na někoho řvát. Už vůbec ne na kouče, už vůbec ne na hráče. Zajímá mě, jak se prezentují týmy, jak s nimi pracují trenéři, co hráči umí.

Co si od druhé ligy, kterou sledujete stabilně, letos slibujete?

Očekávám a přeju si, aby Zbrojovka jasně ukázala od prvního zápasu, že to bude ona, kdo si půjde za svým. Líšeň (současný Artis Brno) taky výrazně posiluje, určitě to bude konkurent. Druhá liga je malinko nevyzpytatelná soutěž, není v ní tolik fotbalu jako v té první, o to složitější je v ní vyhrávat. Říkám, že když postoupí Zbrojovka, ať jde nahoru i Artis. Pro brněnského fanouška by to znamenalo mít doma ligu každý víkend, ne jen jednou za dva týdny.

Kdo z obou rivalů posiluje líp?

Ukáže čas. Oba týmy udělaly velké zásahy do kádrů, poskládat hráče a nastavit funkční taktiku není při takovém počtu změn jednoduché. Viděli jsme, že Líšeň – já tak Artisu s dovolením pořád říkám – přivedla nové hráče už v minulé sezoně a nefungovalo to. Letos jsem u ní zvědavý třeba na Ondřeje Čoudka, to je reprezentant, zajímavý stoper i do budoucna. Přesto musím říct, že celkově mi zbrojovácké kroky směrem k obměně dávaly větší smysl.

Mají oba brněnští rivalové už teď ligové kádry?

Myslím si, že pokud se do první ligy dostanou, nebudou zásahy muset být už tak velké. Posily přišly do Brna za nějakou vizí a mají rok na to, připravit se na ligu.

Na druhou ligu ale jde o nezvykle široké soupisky, nabité ligovými borci. Hrozí problém pramenící z toho, že ne všichni si zahrají?

Ukáže se kvalita trenérů, jak na to dokážou hráče připravit. Hráči šli do Brna s tím rizikem, že konkurence bude velká. V zahraničí je naprosto běžné, že se tvrdě bojuje o místo v sestavě, tak proč by to tak nemohlo být i u nás? Problém bych v tom neviděl. Pokud někdo není se svým vytížením spokojený, má možnost s tím něco udělat.

Co Zbrojovce a Artisu přinese hraní na jednom stadionu v Králově Poli?

Zbrojovka částečně přijde o své domácí prostředí, týmy se na stadionu budou točit. I proto si přeji, aby postoupily oba mančafty. Aby lidé, kteří o tom rozhodují, začali vážněji přemýšlet o tom, že potřebujeme novou fotbalovou arénu. Roste nám krásná hokejová hala, tak pojďme posunout i fotbalové prostředí.

Dovedete si jako bývalý hráč představit, že byste se měl stabilně dělit s někým ze soupeřů o své místo v šatně, která bude v příští sezoně pro Zbrojovku i Artis jen jedna?

Člověk je zvyklý přijít do kabiny, mít svoje zázemí, svoje věci, servis. Teď to bude tak, že si hráči v pátek vezmou věci a budou vědět, že jejich místo na víkend obsadí někdo jiný. Zase je to celé o nastavení v hlavě. Ti kluci jsou placení za fotbal, ne za přemýšlení, kdo v jaké šatně sedí. Jako trenér bych tlačil na to, aby se takovými věcmi vůbec nezabývali.

Může to přinést nezdravou rivalitu, přesahující dění na hřišti?

U Zbrojovky takový dojem vůbec nemám. I ze zápasů, které jsem v Brně ještě koučoval já, jsem nabyl dojmu, že rivalita byla víc cítit na straně Líšně. Máme zkrátka dva kluby s výraznými ambicemi, nevidím ale takový scénář, že se budou mezi sebou hádat. Natož jejich fanoušci. Nejsme ve světě Sparty a Slavie, k tomu máme hodně daleko.

Udělal miliardář Igor Fait dobře, když Líšeň vyvedl z jejího skromného prostředí, udělal z ní Artis Brno a pokouší se vybudovat velkoklub?

Je to jeho vize, investoval do projektu, jemuž věří, a může si za svoje peníze dělat, co chce on. Uvidí se hodně rychle, až Artis začne hrát v Králově Poli, kolik mu přijde fandit diváků. Obecně řečeno, v Líšni byl stadionek menší, když se hrálo nahoře, byl sympaticky zaplněný, křičelo se Líšeň do toho. Teď dostane vedení Artisu zpětnou vazbu, jak to fanoušci vezmou, jestli přijdou kovaní Líšňáci a co budou křičet. Třeba to bude Artis do toho, kdo ví?

Vedení fotbalistů bývalé Líšně (uprostřed majitel Igor Fait) se snažila brát debakl v domácím derby se Zbrojovkou s nadhledem. (19. dubna 2025)

Dá se říct, že raketově vzrostlé ambice Igora Faita a projektu Artis motivovaly k větší aktivitě i Zbrojovku?

Nevím, jestli to Zbrojovku nabudilo. Možná začala být ostražitá, dostala varování: Pozor, něco se děje! Stačí jen ta logická věc, že teď máme dva brněnské kluby proti sobě, oba chtějí vyhrát, být lepší. Už to je důvod zpozornět a zvýšit snahu.

Ta s sebou do Brna na jednu stranu přivedla kvalitní hráče, na tu druhou se snížil až k minimu počet vlastních mladých hráčů v kádrech. U Zbrojovky, která ještě loni deklarovala snahu vybudovat jádro týmu z odchovanců, je to opravdu velký skok. Vadí vám to?

Na to jsou dva různé úhly pohledu. Když Zbrojovka loni vytáhla mladé kluky a řekla, že na nich plánuje stavět, bylo to v mých očích naivní. Říkal jsem rovnou, že to ani pro rozvoj těch kluků nebylo ideální. V zápasech dostávali bití, prohrávali a nakonec ani ty principy, jimiž se tehdy trenéři zaštiťovali, ve hře nebyly. Tohle nebyla nejlepší cesta.

Jak by měla vypadat ta správná?

Za nás chodili nejlepší hráči z mládeže do áčka a poctivě čekali na šanci, nebo se šli ohrát do druhé ligy. Milan Pacanda byl možná výjimka, ten naskočil hned, ale i plno později kvalitních ligových borců chodilo do áčka přes hostovačky ve druhé lize. Obouchali se, poznali jiné prostředí, navykli si na dospělý fotbal.

Ne nutně všichni. Třeba Jan Polák také vyletěl do první ligy jako sedmnáctiletý.

I on byl ale výjimka. Naskočil do týmu, který fungoval, a byl v něm jediným takhle mladým hráčem. Rostl vedle zkušenějších. Takovou možnost loni kluci posunutí narychlo do áčka neměli. Ano, i já bych chtěl vidět na brněnském trávníku co nejvíc brněnských odchovanců, ti ale musí vyzrát, aby se na nich dalo stavět. A nevyzrají tím, že budou pravidelně prohrávat a ještě se na ně začnou lepit zranění. Za mě to bylo loni ve Zbrojovce moc překotné, což nakonec těm klukům víc ublížilo než prospělo.

Letos to bude jinak?

Teď je jasně dané, že Zbrojovka jde na postup. Kouč tedy bude stavět na osvědčených hráčích, o nichž ví, že těžké zápasy zvládnou. Neděje se nic negativního. Je tady béčko ve třetí lize, až ho někdo přeroste, může jít do druhé ligy, a když bude výrazný, dočká se šance v první. Nevytáhne ho někdo nahoru jen proto, že prostě nejsou hráči. Áčko je ve Zbrojovce našlápnuté, mladí dostanou prostor v béčku a můžou ukázat, že na to mají.

Hned tři kluby z vyšších pater fotbalu v regionu zaznamenaly po minulé sezoně buď sestup, nebo se rozpadly. Rosice opustily třetí ligu a přihlásily krajskou soutěž, Znojmo spadlo do divize, Vyškov se odstěhoval do Příbrami. Jaká je to pro vás zpráva o dění na jižní Moravě?

Dlouhodobě je škoda úpadku Znojma. Prožilo si období v první a ve druhé lize, to bylo zajímavé. Lituju toho, že v tak velkém městě nedokážou dát seniorský fotbal dohromady. Mládež jim funguje, u dospělých se ale střídali zahraniční majitelé a hráli tam cizinci, což je vždy problematické. Ukazuje se, že když nějaký klub vlastní zahraniční společnost, tak to z dlouhodobého hlediska nefunguje. Ve Vyškově se stalo to stejné – nastal velký boom, přišel zahraniční kapitál, udělaly se slušné výsledky, třikrát se hrála baráž o postup do ligy, ale jak to dopadlo? Do ligy se Vyškov nedostal, majitele to přestalo bavit a kde je klub teď? Nikde. Mě to mrzí. Čím víc máme top týmů v regionu, tím líp. Hráči budou hrát tady, my se na ně budeme chodit dívat. To ale není otázka na mě, ale na lidi, kteří se kolem toho fotbalu pohybují.