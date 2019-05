Brno slaví zákazem oslav. Cílem je první liga, ne baráž, řekl kouč Šustr

„Cíl byl postoupit do první ligy, ne jen do baráže. Budeme se dál chystat jako na každý další zápas,“ prohlásil brněnský trenér Pavel Šustr rezolutně. „Hráčům jsem oslavu ne že nepovolil. Jasně jsem jim řekl, ať si užijí pocit vítězství, ale nejpozději zítra ráno se začínáme připravovat na to, co nás čeká. Poslední krok je nejtěžší. Důrazně jsem všechny v kabině upozornil, že nechci, aby se někdo nachomýtl ve městě v některém ze zařízení, kde čepují alkohol,“ dodal Šustr zcela vážně.

Účast v baráži potvrdila Zbrojovka přesvědčivě, Třinec ve 29. kole porazila doma 5:0. Stejně razantní byla její jarní stíhací jízda, během které smazala sedmibodovou ztrátu na třetí místo, s níž přezimovala.

„Co jsem kolem sebe slyšel, tak tomu moc lidí nevěřilo,“ přiznal záložník Šimon Šumbera, který do Brna v zimě přišel právě z Třince. „Viděl jsem ale tým na soustředění na Maltě, jak funguje, a poznal jsem, jak kabina věří vizi trenéra Šustra. Pak jsem uvěřil tomu, že je reálné se o postup poprat. Na hřišti jsme to jasně ukázali. Prohráli jsme sice naší vinou zápas ve Varnsdorfu, ale pořád jsme ukazovali, že do baráže patříme, a po zásluze jsme se do ní dostali,“ dodal.

O návrat do nejvyšší soutěže se brněnský tým popere 29. května doma a 2. června venku se 14. celkem první ligy. Kdo to bude, o tom se teprve rozhoduje.

„Pro nás je klíčové, že tam jsme my. Počkáme si, koho nám postavení v prvoligové tabulce přilosuje,“ shrnul situaci kapitán Lukáš Magera.

Zpravodajství Druhá liga: baráž o postup si zahrají Jihlava a Brno, o sestupu jasno není

Šumbera s úsměvem přiznal, že zápasy první ligy pravidelně sleduje, takže má o síle mužstev dobrý přehled. „Ale to se jedná o skupinu o titul. Z ní jsem viděl třeba jen minulou středu dva zápasy po sobě. Je to divácky atraktivní fotbal. Ze spodní skupiny se podívám na sestřihy a na výsledky. Je jedno, koho dostaneme, půjdeme tam s čistou hlavou,“ uvedl střelec dvou gólů do sítě Třince.

Hráči Zbrojovky za klíčový bod v sezoně označili příchod trenéra Šustra po 6. kole. Bývalý brněnský útočník vystřídal Romana Pivarníka po prohře v Prostějově, a v situaci, kdy Brňané ztráceli na třetí „barážovou“ příčku sedm bodů.

Ještě podzim byl ze strany Zbrojovky velmi kolísavý, i pod Šustrem poztrácela do zimní pauzy 14 z 30 možných bodů. Na jaře už ale prohrála jen dvakrát a přidala jednu remízu. Zbytek byly výhry.

„Každý viděl, že celý ten rok byl náročný. Od začátku sezony jsme ztráceli, zápasy jsme nezvládali, zvlášť doma se slabšími soupeři. Nás to mrzelo, nešlo nám to. Nehráli jsme dobrý fotbal. Po příchodu trenéra Šustra se ale změnilo všechno,“ pravil Magera.

Nejen v jeho očích je Zbrojovka nyní úplně jiným mužstvem než na začátku sezony. „Pořád jsem věřil, že tu sílu máme, ale nebyli jsme dobře sehraní a neplnili jsme věci, které jsme měli. Šustr to radikálně změnil, od přístupu hráčů přes jejich postavení na hřišti. Komunikace s hráči je jiná. Trenér má navíc brněnské srdce, a to rozhodlo,“ zdůraznil zkušený útočník.

Vztah ke klubu a k městu může i podle Šustra sehrát výraznou roli v baráži. „Všichni ti kluci mají dobrý charakter,“ řekl k mužstvu, které vede. „Nejsou tady hráči, kterým by fotbal byl jedno. Všichni pochopili, že hrají za Zbrojovku, a když tu mají jednou podepsanou smlouvu, tak mají udělat všechno pro to, aby Zbrojovka uspěla. Že se jich to týká stejně jako mě. Charakterové vlastnosti jsou naší předností, a věřím tomu, že to bude pak na miskách vah to, co nám může pomoct,“ zadoufal.

Cestu do baráže označil za psychicky velmi složitou. „Málokdy hráče chválím, ale dnes jsem na ně hrdý a pyšný. Každý krok pro nás je v uvozovkách složitý, my jsme si nemohli dovolit prohrát nebo ztratit body,“ upozornil.