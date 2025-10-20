Desítka do druhé ligy? Zboží, co neseženete. Citelně schází i Zbrojovce

Jiří Černý
  9:41
Na osm zápasů prodloužili fotbalisté Zbrojovky Brno svou sérii výher, když v sobotním odpoledni výsledkově zašlapali rezervu Baníku Ostrava 4:1. Herně? Možná trochu jiná písnička. Středem hřiště neprošlo takřka nic, a tak kouč Martin Svědík musel najít jiné slabé místo soupeře i vlastní hráče, kteří pak dokázali doručit kýžený výsledek.

Fanoušci fotbalistů Zbrojovky Brno během zápasu proti béčku Slavie. (září 2025) | foto: Petr Nečas, FC Zbrojovka Brno

Pravý kraj potom koncertoval. Úvodní branku po zblokované standardce a hlavičce usměrnil Tadeáš Vachoušek křížem do sítě. Stejný hráč pak přidal druhou trefu po další pravostranné akci, kterou nastartoval znamenitým centrem Jan Juroška. Jeho roli poté převzal kanonýr Vachoušek, když naservíroval míč před prázdnou branku zase z pravé strany Jakubu Janetzkému. Pak však Zbrojovka vypnula, inkasovala a stáhla se.

Kouč Svědík si tak neodpustil kritiku. „Do druhé půle jsme vklouzli skvěle. Dali jsme dvě branky – a tam mě potom mrzí, co se stalo. Když vedeme o tři nebo více branek, tak se stává, že mužstvo najednou něco trochu podcení, vypne a chybí tam dostatečná koncentrace. Za stavu 3:1 jsme soupeři ještě dovolili jít samotného na bránu. Mohli ještě snížit, a tak si určitě k této pasáži něco řekneme. Střídající hráči do zápasu nevstoupili dobře a organizace hry nebyla vůbec taková, jak jsem si představoval,“ láteřil.

Brněnský kouč Martin Svědík.

Celkově však Zbrojovka opět ukázala, že ve druhé lize svou individuální kvalitou i trenérskou zkušeností dokáže zápasy rozhodnout, i když to na hřišti někdy působí všelijak. K herní druholigové dokonalosti by však vyšší míra kreativity na středu zálohy neuškodila. „Tým má potíže s přehráním soupeře a hrou do plné obrany. Chybí jí desítka, kreativní záložník, schopný dát hře myšlenku,“ vypíchl před měsícem brněnskou slabinu bývalý prvoligový trenér a mistr republiky s Baníkem František Komňacký.

Spíše vychovat než nakoupit

I když se Svědík s trenérským kolegou a bardem nechce tak úplně ztotožnit, post desítky jej zřejmě v jeho plánech tlačí. „Ano, řekne se, že bychom mohli mít nadstandardního hráče do středu hřiště, ale kde ho do druhé ligy vezmeme? Ani v první lize nejsou střeďáci a hledat nového Pavla Šulce? Podívejme se, jak moc chybí Plzni po přestupu do Lyonu. Tihle hráči jsou opravdu dobře zaplacení a jsou zbožím, které tak úplně do druhé ligy neseženete,“ vysvětluje důvody, proč tak často hra Zbrojovky míří do křídel, která má naopak obsazena pro druhou ligu výrazně nadstandardně. Na post kreativního záložníka nejčastěji vybíhá Patrik Žitný a čísly si nevede zle, eviduje tři ligové asistence a jednu branku. Ani on, ani Jiří Texl či Jakub Janetzký však hru přes střed většinou netáhnou a míče raději rozdávají.

„Na první ligu to není. Oporami v nejvyšší soutěži nebyli ani dřív a těžko budou za rok, když jsou pomalu za zenitem. Proto je pro Zbrojovku potřeba poohlížet se jinde,“ nabádal Komňacký. „Ono by se nám to samozřejmě líbilo, přivést do středu nějakou konkurenci, kvalitního hráče. Úplnou kvalitu sem v tento moment nedostanete,“ povzdechne si Svědík.

Ale co v případě, že Zbrojovka potvrdí svůj trend a ovládne druhou nejvyšší soutěž? „Co potom v první lize? To bude o tom, že ty nejkvalitnější hráče na desítku posbírají nejlepší kluby a my budeme muset dobře skautovat a také si dobře takové kluky vychovat. Budu chtít, aby někdo přišel s tím, že tady bude do té pozice růst a růst. Protože když přivedeme někoho hotového, kdo tu dá patnáct gólů za sezonu, tak se bude chtít pochopitelně posunout do zahraničí, nebo alespoň do nejlepších klubů v Česku. Je to tedy trochu začarovaný kruh,“ přemítal Svědík po zápase s Baníkem.

Líbí se v Brně Vachouškovi?

Kouče alespoň mohl potěšit famózní výkon jednadvacetiletého křídelníka. Vachoušek však „flintě“ nepatří a v zimě se má dle dohody o hostování vrátit do Teplic, kde má mladíkův otec Štěpán roli sportovního ředitele. Svědík však už v průběhu podzimu avizoval, že by o přeučeného hroťáka na křídelníka bez váhání stál i nadále. „Ode mě bude určitě doporučení, abychom si ho nechali, pokud bude ta možnost. Ale je to také o tom, jestli on bude chtít a jak se tu cítí on. To bude klíčové a k tomu musí přihlížet oba kluby. Třeba chce hrát ligu hned na jaře. Já to s ním neprobíral, nechci se na to vázat, koncentruji se na zbytek podzimu a na tyto věci bude čas až po soutěži,“ komentoval jednání trenér.

Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky (vpravo) v souboj s s hráčem Artisu v brněnském derby. (srpen 2025)

A jak se Vachouškovi tedy v Brně hraje a žije? „V Brně se mi líbí, je tu krásný život, určitě je tu více vyžití než v Teplicích. Mám to tady rád, líbí se mi tady. Budoucnost však ještě řešit nechci. S tatínkem se o tom samozřejmě bavíme, ale to si necháme doma. Oficiálně jsem ale s nikým ještě nejednal, budu se na to soustředit více, až se bude blížit konec roku, a tedy i hostování,“ nechal se slyšet.

Svědíkova rostoucí důvěra je však jasně patrná. Vachoušek nenastoupil od března jen jedinkrát – když měl v utkání MOL Cupu kvůli dohodě klubů o hostování od mateřských Teplic zákaz. Jinak vždy alespoň střídal. A minuty přidá takřka jistě i v úterní dohrávce, kterou Zbrojovka odehraje s Opavou od 18 hodin.

Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

Desítka do druhé ligy? Zboží, co neseženete. Citelně schází i Zbrojovce

Na osm zápasů prodloužili fotbalisté Zbrojovky Brno svou sérii výher, když v sobotním odpoledni výsledkově zašlapali rezervu Baníku Ostrava 4:1. Herně? Možná trochu jiná písnička. Středem hřiště...

20. října 2025  9:41

Rodinné kořeny i sympatie musely stranou. Slončík: Baník je pro mě speciální klub

Rozhodl zápas, v němž Hradec neměl jednoduchou pozici. Hlavně proto, že domácí ostravský Baník do něj vyběhl s novým trenérem, což je pro tým vždycky velká motivace.

20. října 2025  9:06

Teplický kouč Frťala: Nebuďme vyplašení. Návrat Vachouška? Je to téma

Pět zápasů v řadě neprohráli, což vypadá hezky, jenže výhru si během této série fotbalisté Teplic připsali jedinou. V lize už nejsou na úplném dně, ale chtěli by stoupat rychleji. „Hlavně mě mrzí...

20. října 2025  8:56

Jubilejní zápas neoslavil. Na tyhle balony čekám, ale musím dát gól, zlobil se Kuchta

Po přestávce přišel na hřiště, aby dal gól. „Když jsem tu šanci dostal, měl jsem ty centry proměnit a ten zápas zvrátit. Jsem naštvaný,“ láteřil Jan Kuchta v televizním rozhovoru. I proto fotbalová...

20. října 2025  7:30

Jablonec - Dukla 0:0, domácí jsou nadále třetí, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou

Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...

19. října 2025,  aktualizováno  20:44

Coufal asistoval a s Hranáčem pomohli k čistému kontu. Hoffenheim zdolal St. Pauli

Vladimír Coufal a Robin Hranáč v 7. kole německé ligy přispěli k výhře fotbalistů Hoffenheimu 3:0 na hřišti St. Pauli. Coufal přihrál na druhý gól. Freiburg doma remizoval s Frankfurtem 2:2 a...

19. října 2025  20:08

Liverpool doma prohrál s United, šlágr rozhodl Maguire. Aston Villa otáčela

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli šlágr 8. kola anglické Premier League a doma prohráli s trápícím se Manchesterem United 1:2. Byla to pro ně třetí ligová porážka v řadě a na čelo tabulky už ztrácí...

19. října 2025  14:50,  aktualizováno  19:59

Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?

Před zápasem se Slováckem rozpumpoval tisícový kotel fanoušků, po jeho konci kousal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske nečekanou ztrátu. Dosavadní lídr tabulky u předposledního týmu ligy...

19. října 2025  19:17

Kluci, mě se nemusíte bát. Trenér Galásek po prohře v premiéře žehral i na nervozitu

Nový trenér, nový trávník... Jen výkon Baníku se nezměnil. A jeho fanoušci trpí. Leč od trenéra Tomáše Galáska, který v týdnu nahradil Pavla Hapala, se za pět dnů nedaly čekat zázraky. Ostravští...

19. října 2025  18:45

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

19. října 2025  14:37,  aktualizováno  17:35

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  15:18

Penalta! Tak ne, není. A Karvinští se rozešli s Olomoucí smírně

Penalta nepenalta byla klíčovým momentem utkání fotbalistů MFK Karviná se Sigmou Olomouc. Shodli se na tom trenéři obou mužstev, domácí Marek Jarolím a hostující Tomáš Janotka. Utkání skončilo 1:1.

19. října 2025  14:26

