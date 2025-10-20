Pravý kraj potom koncertoval. Úvodní branku po zblokované standardce a hlavičce usměrnil Tadeáš Vachoušek křížem do sítě. Stejný hráč pak přidal druhou trefu po další pravostranné akci, kterou nastartoval znamenitým centrem Jan Juroška. Jeho roli poté převzal kanonýr Vachoušek, když naservíroval míč před prázdnou branku zase z pravé strany Jakubu Janetzkému. Pak však Zbrojovka vypnula, inkasovala a stáhla se.
Kouč Svědík si tak neodpustil kritiku. „Do druhé půle jsme vklouzli skvěle. Dali jsme dvě branky – a tam mě potom mrzí, co se stalo. Když vedeme o tři nebo více branek, tak se stává, že mužstvo najednou něco trochu podcení, vypne a chybí tam dostatečná koncentrace. Za stavu 3:1 jsme soupeři ještě dovolili jít samotného na bránu. Mohli ještě snížit, a tak si určitě k této pasáži něco řekneme. Střídající hráči do zápasu nevstoupili dobře a organizace hry nebyla vůbec taková, jak jsem si představoval,“ láteřil.
Celkově však Zbrojovka opět ukázala, že ve druhé lize svou individuální kvalitou i trenérskou zkušeností dokáže zápasy rozhodnout, i když to na hřišti někdy působí všelijak. K herní druholigové dokonalosti by však vyšší míra kreativity na středu zálohy neuškodila. „Tým má potíže s přehráním soupeře a hrou do plné obrany. Chybí jí desítka, kreativní záložník, schopný dát hře myšlenku,“ vypíchl před měsícem brněnskou slabinu bývalý prvoligový trenér a mistr republiky s Baníkem František Komňacký.
Spíše vychovat než nakoupit
I když se Svědík s trenérským kolegou a bardem nechce tak úplně ztotožnit, post desítky jej zřejmě v jeho plánech tlačí. „Ano, řekne se, že bychom mohli mít nadstandardního hráče do středu hřiště, ale kde ho do druhé ligy vezmeme? Ani v první lize nejsou střeďáci a hledat nového Pavla Šulce? Podívejme se, jak moc chybí Plzni po přestupu do Lyonu. Tihle hráči jsou opravdu dobře zaplacení a jsou zbožím, které tak úplně do druhé ligy neseženete,“ vysvětluje důvody, proč tak často hra Zbrojovky míří do křídel, která má naopak obsazena pro druhou ligu výrazně nadstandardně. Na post kreativního záložníka nejčastěji vybíhá Patrik Žitný a čísly si nevede zle, eviduje tři ligové asistence a jednu branku. Ani on, ani Jiří Texl či Jakub Janetzký však hru přes střed většinou netáhnou a míče raději rozdávají.
„Na první ligu to není. Oporami v nejvyšší soutěži nebyli ani dřív a těžko budou za rok, když jsou pomalu za zenitem. Proto je pro Zbrojovku potřeba poohlížet se jinde,“ nabádal Komňacký. „Ono by se nám to samozřejmě líbilo, přivést do středu nějakou konkurenci, kvalitního hráče. Úplnou kvalitu sem v tento moment nedostanete,“ povzdechne si Svědík.
Ale co v případě, že Zbrojovka potvrdí svůj trend a ovládne druhou nejvyšší soutěž? „Co potom v první lize? To bude o tom, že ty nejkvalitnější hráče na desítku posbírají nejlepší kluby a my budeme muset dobře skautovat a také si dobře takové kluky vychovat. Budu chtít, aby někdo přišel s tím, že tady bude do té pozice růst a růst. Protože když přivedeme někoho hotového, kdo tu dá patnáct gólů za sezonu, tak se bude chtít pochopitelně posunout do zahraničí, nebo alespoň do nejlepších klubů v Česku. Je to tedy trochu začarovaný kruh,“ přemítal Svědík po zápase s Baníkem.
Líbí se v Brně Vachouškovi?
Kouče alespoň mohl potěšit famózní výkon jednadvacetiletého křídelníka. Vachoušek však „flintě“ nepatří a v zimě se má dle dohody o hostování vrátit do Teplic, kde má mladíkův otec Štěpán roli sportovního ředitele. Svědík však už v průběhu podzimu avizoval, že by o přeučeného hroťáka na křídelníka bez váhání stál i nadále. „Ode mě bude určitě doporučení, abychom si ho nechali, pokud bude ta možnost. Ale je to také o tom, jestli on bude chtít a jak se tu cítí on. To bude klíčové a k tomu musí přihlížet oba kluby. Třeba chce hrát ligu hned na jaře. Já to s ním neprobíral, nechci se na to vázat, koncentruji se na zbytek podzimu a na tyto věci bude čas až po soutěži,“ komentoval jednání trenér.
A jak se Vachouškovi tedy v Brně hraje a žije? „V Brně se mi líbí, je tu krásný život, určitě je tu více vyžití než v Teplicích. Mám to tady rád, líbí se mi tady. Budoucnost však ještě řešit nechci. S tatínkem se o tom samozřejmě bavíme, ale to si necháme doma. Oficiálně jsem ale s nikým ještě nejednal, budu se na to soustředit více, až se bude blížit konec roku, a tedy i hostování,“ nechal se slyšet.
Svědíkova rostoucí důvěra je však jasně patrná. Vachoušek nenastoupil od března jen jedinkrát – když měl v utkání MOL Cupu kvůli dohodě klubů o hostování od mateřských Teplic zákaz. Jinak vždy alespoň střídal. A minuty přidá takřka jistě i v úterní dohrávce, kterou Zbrojovka odehraje s Opavou od 18 hodin.