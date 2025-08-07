Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Premium

Fotogalerie 46

Vlevo Tomáš Šusta, nový vedoucí komunikačního týmu Zbrojovky Brno, vedle něj Ondřej Tomek, ředitel komunikace SK Artis Brno. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jiří Punčochář
  12:00
Vytáhnout se chtějí hráči na trávníku, fanoušci na tribunách i kluby jako takové. Páteční druholigové derby rivalů Artisu a Zbrojovky (od středy vyprodané) napíná fotbalové Brno, čeká se plný stadion v Králově Poli. A také první přímé srovnání, která z obou organizací usilujících o punc velkoklubu je ve svém snažení úspěšnější.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Napilno proto mají i ředitelé komunikace obou celků, na jejichž bedrech budování image ambiciózních sportovních značek leží.

„Rivalita, nebo řekněme soutěživost, je i mezi námi,“ přiznávají před očekávanou bitvou Ondřej Tomek z Artisu, jenž je v zápase domácím týmem, a Tomáš Šusta ze Zbrojovky, která se díky masivní podpoře fanoušků těší na domácí prostředí.

Pro brněnskou veřejnost je derby jedním z vrcholů fotbalového podzimu. Co pro vás?
Tomek: Na derby se těším se specifickými pocity. Jsem na straně Artisu, zároveň jsem toho prožil strašně moc se Zbrojovkou. Viděl jsem jako fanoušek spousty jejích zápasů včetně toho posledního ve federální lize v Bratislavě na Slovanu. Pro mě spojení fotbal a Brno dlouho znamenalo Zbrojovka, dodnes se při akcích setkávám s gardou mistrů ligy z roku 1978. Teď budu stát proti ní, asi jako hráč, který přestoupí jinam. Z pracovního hlediska to bude rozhodně ojedinělé utkání, náročnější než jakékoli jiné. Chceme se ukázat na všech frontách.
Šusta: Pro mě je příprava na derby jednodušší v tom, že jsme na papíře hosté, takže nemusíme řešit zápasový program, harmonogram, fanzónu, zábavu pro diváky... Budeme je mít na tribuně pro hosty, což je další zvláštnost, že kotel našich fanoušků na stadionu, kde jsme doma, se ocitne v jiných sektorech.

Pan Kurečka není z Prahy, pan Mynář není z Prahy, Petr Došek je z Brna, mentor týmu Honza Polák je také z Brna. Z Prahy je sportovní ředitel Martin Jiránek. Jsme spíš celorepubliková Zbrojovka.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Fredrikstad vs. MidtjyllandFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Fredrikstad vs. Midtjylland //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 4.02
  • 3.77
  • 1.82
Lincoln vs. FC NoahFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Lincoln vs. FC Noah //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 5.05
  • 4.05
  • 1.61
Kauno Žalgiris vs. Arda KardžaliFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Kauno Žalgiris vs. Arda Kardžali //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 1.96
  • 3.04
  • 4.08
Rosenborg vs. Hammarby IFFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Rosenborg vs. Hammarby IF //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 2.33
  • 3.14
  • 2.95
Araz Nachičevan vs. Omonia NikósieFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Araz Nachičevan vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 3.72
  • 3.19
  • 1.99
Aris Limassol vs. AEK AtényFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Aris Limassol vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 3.55
  • 3.07
  • 2.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Servette - Plzeň 1:3, třígólová otočka a postup. Hosty spasil z penalty Durosinmi

Plzeňští fotbalisté těžký úkol zvládli. V součtu prohrávali už o dva góly, ale nakonec dvojzápas proti Servette Ženeva zvrátili, ve Švýcarsku zvítězili 3:1 a postoupili do třetího předkola Ligy...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Premium

Vytáhnout se chtějí hráči na trávníku, fanoušci na tribunách i kluby jako takové. Páteční druholigové derby rivalů Artisu a Zbrojovky (od středy vyprodané) napíná fotbalové Brno, čeká se plný stadion...

7. srpna 2025

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

7. srpna 2025  10:15

Brněnské derby je vyprodané. Děti z dresů svlékat nebudeme, přislíbil domácí Artis

S dvoudenním předstihem se vyprodala páteční fotbalová bitva o Brno, druholigová řež mezi Artisem a Zbrojovkou se odehraje v osmitisícové kulise. Ačkoliv policie vyhodnotila zápas 5. kola Chance...

7. srpna 2025  9:46

Záhadný soupeř fotbalové Sparty. Bohatý šéf Araratu-Armenie sedí ve vězení

Možná taky lehce tápete. S kým že to ta Sparta vlastně večer hraje? Tým z Arménie, Ararat v názvu, sídlí v Jerevanu. Tak tedy Ararat Jerevan, v sedmdesátých letech mimo jiné čtvrtfinalista...

7. srpna 2025  9:17

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

7. srpna 2025  8:15

Nechci si připustit, že by Sparta nešla dál, říká Sionko. A co jeho Baník?

V Baníku vyrůstal. Ve Spartě se proslavil. V Austrii Vídeň získal rakouský titul. V Glasgow Rangers strávil rok. Jak Libor Sionko prožívá pohárový týden, v němž má všechny čtyři adresy propletené v...

7. srpna 2025  7:40

Jako Hapal. Weiss vybouchl v Kazachstánu a dostal červenou, Slovan je v problémech

Probíhala druhá minuta nastavení ze šesti, když se fotbalisté bratislavského Slovanu pokoušeli dohnat ztrátu jednoho gólu proti Kajratu Almaty ve třetím předkole Ligy mistrů. Jenže cenné vteřiny jim...

7. srpna 2025  6:57

Bruggy se výhrou v Salcburku přiblížily duelu o Ligu mistrů s Rangers, či Plzní

Fotbalisté Brugg vyhráli v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Salcburku 1:0 a mají výrazně blíže k závěrečnému play off o účast v hlavní fázi, v němž vyzvou vítěze souboje Rangers - Plzeň....

6. srpna 2025  21:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Olatunji už není sparťanem, Dúbravka míří za Hladkým

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

4. srpna 2025  22:45,  aktualizováno  6.8 20:44

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

6. srpna 2025  19:30

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Sparta - Ararat v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté na úvod Konferenční ligy vyřadili kazachstánský FK Aktobe a ve 3. předkole je čeká Ararat-Armenia. Začnou na domácím hřišti ve čtvrtek 7. srpna ve 20:00. Kde můžete první utkání...

6. srpna 2025  18:59

Austria je týmovější než Legia, řekl Hapal před dalším pohárovým soubojem

S polským gigantem Legií Varšava si fotbalisté ostravského Baníku ve druhém předkole Evropské ligy neporadili. Teď je před nimi rakouský velikán – Austria Vídeň. V úvodním utkání třetího předkola...

6. srpna 2025  18:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.