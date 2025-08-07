Napilno proto mají i ředitelé komunikace obou celků, na jejichž bedrech budování image ambiciózních sportovních značek leží.
„Rivalita, nebo řekněme soutěživost, je i mezi námi,“ přiznávají před očekávanou bitvou Ondřej Tomek z Artisu, jenž je v zápase domácím týmem, a Tomáš Šusta ze Zbrojovky, která se díky masivní podpoře fanoušků těší na domácí prostředí.
Pro brněnskou veřejnost je derby jedním z vrcholů fotbalového podzimu. Co pro vás?
Tomek: Na derby se těším se specifickými pocity. Jsem na straně Artisu, zároveň jsem toho prožil strašně moc se Zbrojovkou. Viděl jsem jako fanoušek spousty jejích zápasů včetně toho posledního ve federální lize v Bratislavě na Slovanu. Pro mě spojení fotbal a Brno dlouho znamenalo Zbrojovka, dodnes se při akcích setkávám s gardou mistrů ligy z roku 1978. Teď budu stát proti ní, asi jako hráč, který přestoupí jinam. Z pracovního hlediska to bude rozhodně ojedinělé utkání, náročnější než jakékoli jiné. Chceme se ukázat na všech frontách.
Šusta: Pro mě je příprava na derby jednodušší v tom, že jsme na papíře hosté, takže nemusíme řešit zápasový program, harmonogram, fanzónu, zábavu pro diváky... Budeme je mít na tribuně pro hosty, což je další zvláštnost, že kotel našich fanoušků na stadionu, kde jsme doma, se ocitne v jiných sektorech.
Pan Kurečka není z Prahy, pan Mynář není z Prahy, Petr Došek je z Brna, mentor týmu Honza Polák je také z Brna. Z Prahy je sportovní ředitel Martin Jiránek. Jsme spíš celorepubliková Zbrojovka.