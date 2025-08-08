Vzhůru Brno! Barabizna v Králově Poli burácí a fotbal v rukou miliardářů baví

Vyprodaný stadion v Brně viděl čtyři góly a bavil se až do konce. Druholigový šlágr mezi fotbalisty Artisu a Zbrojovky přinesl remízu 2:2 a příslib, jak by to na stadionu v Králově Poli zanedlouho mohlo vypadat v nejvyšší soutěži. Za postupem do ní si jde Zbrojovka, která druhou ligu po 5. kole vede, Artis je třináctý.
Fanoušci brněnské Zbrojovky sledují derby s Artisem.

foto: Radim Strachoň, MAFRA

Fanoušci sledují brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem.
Diskuze s rozhodčím během zápasu brněnských týmů Zbrojovka a Artis.
Fotbalisté Zbrojovky Brno před derby s Artisem.
Momentka ze zápasu brněnských týmů Zbrojovka a Artis.
Učarovala hlavně atmosféra brněnského šlágru. První mohutný aplaus z tribun přichází víc než půl hodiny před zápasem, kdy hráči vybíhají na rozcvičku. A pak už bouře z napěchovaného kotle neustane.

Všichni jsou v červeném, na nevábných betonových schodech se jich ve dvou sektorech tísní na sedm stovek. Bylo by jich i víc, ale na stařičkém stadionu v Králově Poli, kde řádí fotbalisté Zbrojovky, to není možné. Tak se aspoň další haldy fanoušků Flinty, jak se tradičnímu klubu přezdívá, na páteční mač s městským rivalem Artisem rozmístily po celém hledišti.

Dva dny dopředu bylo vyprodáno.

Vyprodaná bitva o Brno vítěze nepoznala. Artis remizoval se Zbrojovkou 2:2

Na druhou ligu! 8 193 diváků tuhle slávu na derby vytvořilo.

A v Brně, městě s obřím potenciálem, zase frčí fotbal.

„Kvůli takové atmosféře jsem do Brna přišel,“ opakuje často trenér Martin Svědík, šofér tohoto báječného povstání, kterého se Zbrojovce na jaře podařilo zázračně ulovit.

A od té doby jede. V součtu s koncem minulé sezony pod špičkovým koučem ještě neprohrála, a nestalo se tak ani v pátek, kdy s Artisem remizovala 2:2. I tak byl Svědík na tiskové konferenci nesvůj.

„Během zápasu nám klesla výkonnost, hlavně jsme prohrávali souboje. Tím pádem nás Artis ve druhém poločase především ve středu pole přehrával. Takhle nechci, aby naše zápasy vypadaly,“ kabonil se.

Fotbalisté Zbrojovky slaví gól do sítě Artisu v brněnském derby.

Přestože rival podal zatím nejlepší výkon v sezoně, náročný kouč bral remízu jako ztrátu. I to je dokladem směru, jaký Zbrojovka má. Už teď, po 5. kole, lze říct, že jde za postupem.

S miliardářem Vojtěchem Kačenou, nachystaným na převzetí klubu tak rychle, až se vyřeší smlouvy, to ani jinak nejde. Už teď Kačena slibuje postavit v Brně stadion za dvě miliardy korun, aby se něm dala hrát nejen nejvyšší soutěž, ale i evropské poháry.

A když se snaží i Artis, jehož majitelem je průmyslník Igor Fait, zvyklý v byznysu vyhrávat, je rázem na co se ve druhém největším českém městě dívat.

Konečně!

Fotbalisté týmu Artis Brno před derby se Zbrojovkou.

Kdo by to byl řekl ještě před pár měsíci, kdy se zhuntovaná Zbrojovka potácela nad sestupem do amatérské třetí ligy a Artis se na přerod z provinční Líšně do pozice silného fotbalového hráče teprve chystal?

Rychleji se „oklepala“ Zbrojovka. Už po tristním podzimu v minulé sezoně její generalita oznámila, že do klubu nasypala 60 milionů korun, aby zalátala největší díry, a v letní pauze investovala zase, tentokrát už do kádru.

Manažeři opustili romantické plány na vytvoření špičkového mančaftu z vlastních odchovanců, posbírali z ligy prověřené borce ražení Hofmanna, Čavoše, Jurošky, Kanakimany nebo Klímy, přidali k nim slovenský kanón Rymarenka a tým válí. Vzdor plichtě s Artisem.

„Pro nás je výsledek velkým povzbuzením. Budeme věřit tomu, že nás nastartuje. Pořád věřím tomu, že máme na to, abychom naše cíle naplnili,“ ulevil si Jiří Chytrý, trenér Artisu, který také sní o postupu mezi elitu.

Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Při pohledu na vyprodané derby ve druhé lize není těžké si představit, jak to může vypadat klidně už za rok v nejvyšší soutěži.

Už teď se v Brně můžou tlouct do hlavy, že pod jednou z tribun postavili stan s improvizovanou posilovnou, přes kterou by ale ze sedadel nebylo vidět na trávník, a tak musela na páteční šlágr zůstat uzavřena. Kdyby ne, zaplnila by se barabizna v Srbské ulici s vzletným názvem ShipEx Aréna nejspíš taky.

Fanoušci mohou jen vzpomínat na to, kdy se fotbal hrál za Lužánkami, kam se vešlo přes 40 tisíc lidí. Historické ligové rekordy v návštěvnosti patří Brnu a těžko už mu je někdo vezme.

Zabouřit ale umí i Srbská. Připomíná to dobu před dvaceti lety, kdy se podobně začala ze dna zvedat hokejová Kometa. Dnes je dávno jednou z nejsilnějších organizací napříč sporty v zemi a od návratu do extraligy taky trojnásobným mistrem.

Hlavičková momentka z brněnského derby mezi Zbrojovkou a Artisem.
Útočník Artisu Brno Artem Besedin hlavičkuje v derby se Zbrojovkou.

Může se to samé podařit i Zbrojovce?

„Sezonu má rozjetou na devadesát bodů,“ nechal se nedávno slyšet prostořeký kouč Svatopluk Habanec. Později vysvětlil, že šlo o nadsázku.

A třeba ne, Zbrojovka rozhodně míří do ligy. Obřími kroky.

A Artis, který za vyhlášenými postupovými ambicemi zatím zaostává? Ani on nezahálí: z Itálie vykoupil záložníka Samka nebo ze Zlína „vyzobnul“ veterána Vukadinoviče. Ale přesto je jeho dosud největším příspěvkem fotbalu v Brně motivování Zbrojovky.

„Po investování Artisu možná začala být ostražitá, dostala varování: Pozor, něco se děje! Máme dva brněnské kluby proti sobě, oba chtějí vyhrát, být lepší. Už to je důvod zpozornět a zvýšit snahu,“ vytušil bývalý brněnský hráč a trenér Pavel Šustr.

I tohle je důvod současné fotbalové renesance v Brně, která po letech zase baví.

Hapal po Austrii: Pro fanouška úžasný zápas, ale tři obdržené góly mě trápí

Když šli jeho svěřenci do vedení 3:1, určitě doufal v klidnější zbytek zápasu. Jenže Austria Vídeň nakonec zvládla srovnat a jenom díky trefě Erika Prekopa si nakonec fotbalisté Baníku Ostrava...

8. srpna 2025  6:04

Priske chválil i kritizoval: Začátek jsem nepochopil. Těší mě, že jsme přímočaří

Často spokojeně pokýval hlavou, ale souhlasil i při lehce kritických otázkách. A za vlažný začátek zápasu Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, hráče vyloženě sepsul: „Nechápu, čím si ho vysvětlit....

7. srpna 2025  23:42

