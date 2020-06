Konečně jsme hráli jako Zbrojovka, pochvaloval si brněnský kouč

V protichůdném rozpoložení jdou druholigové fotbalové týmy z Brna do týdne, který ve čtvrtek ozdobí jejich vzájemná bitva v Líšni.

Zbrojovka v neděli v pozměněné sestavě doma zametla s Třincem 5:0, Líšeňští naopak musí skousnout sobotní křivdu v podobě sporného momentu na konci slušně rozehraného zápasu na Žižkově. Sudí Pavel Julínek proti nim odpískal pokutový kop za hru rukou, kdy míč zblízka zasáhl ležícího Ondřeje Ševčíka. Penaltu domácí využili a Líšeň porazili 2:1.



„Penalta být neměla a rozhodnutí nás připravilo o bod. Stále to nějak nemohu přenést přes srdce,“ vzdychal Milan Valachovič, trenér poražených. To kouč Miloslav Machálek na lavičce Zbrojovky si mohl po zásluze mnout ruce. Mohutně zasáhl do sestavy, která ve čtvrtek vydřela výhru ve Vítkovicích, a utahaný soubor tím nastartoval k dynamické jízdě plné gólů.

Na lavičce nechal obránce a kapitána Pavla Eismanna i záložníka Šimona Šumberu, které do zápasu poslal až za rozhodnutého stavu. Hlavně se pak do hry vůbec nepodíval tvůrce hry Ondřej Vaněk.

„Vaňous neměl herní praxi a kondičně ve čtvrtek odešel po padesáti minutách ve Vítkovicích. Dnešní záměr tak byl využít čerstvější a rychlejší hráče,“ vysvětloval změny trenér. Ty byly viditelné na první pohled, brněnský tým ožil a mladá záložní řada nacházela skuliny mezi obránci s železnou pravidelností.



Zápas nabral pořádné obrátky od 13. minuty, kdy se Zbrojovka poprvé dostala k rohovým kopům, jimž Třinec rozcupovala. Po jednom z nich se u levé tyče vynořil Peter Štepanovský a bombou z voleje jen těsně přestřelil třineckou branku, za pár minut po rohu hlavičkoval Jakub Přichystal a třinečtí obránci reagovali až na brankové čáře. Stejný scénář se opakoval ve dvacáté minutě. Ondřej Pachlopník servíroval z levého rohu další centr, který na malém vápně Přichystal hlavou usměrnil za záda třineckého brankáře Františka Chmiela. Za dalších pět minut další Pachlopníkův pas trknul hlavou mezi tři tyče Antonín Růsek.

„Hned po zápase jsem chválil své asistenty, kteří s hráči nacvičovali standardní situace. Pachlopníkovy centry nás dostaly do utkání a od té doby bylo na hřišti jen jedno mužstvo,“ hodnotil spokojený Machálek. „Dnes jsme konečně hráli jako Zbrojovka,“ dodal. Do poločasu se ještě trefil Adam Fousek, po přestávce znovu skóroval po krásné kombinaci s Přichystalem Růsek. Poslední gól si pak připsal střídající Marek Vintr.

Líšeň má oproti Zbrojovce den k dobru, správně naladění ale její hráči v přípravě nebudou. Ač v sobotu byli od začátku zápasu slabším týmem a v poločase prohrávali, změnou rozestavení pouze se třemi stopery v obranné linii dokázali vyrovnat. Líšeňští se už těšili z cenného bodu proti soupeři z horní poloviny tabulky, než sudí tři minuty před koncem základní hrací doby odpískal spornou penaltu.

Brněnské derby se v přímém přenosu ČT sport odehraje v Líšni ve čtvrtek od 18 hodin.